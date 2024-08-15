Монопольно низкая цена (predatory pricing): антимонопольные практики в РФ и зарубежом

В условиях рыночной экономики компании постоянно ищут способы получить преимущество перед своими конкурентами в борьбе за потребителя. Для этого нередко используются различные тактики ценовой конкуренции.

Рассказывает Мария Кот — эксперт, который имеет значительный опыт решения сложнейших задач в сфере антимонопольного регулирования, в том числе по вопросам запретов монополистической деятельности, совершения сделок экономической концентрации, анализа состояния конкуренции на товарных рынках.

Некоторые инструменты, которые компании используют, чтобы обогнать соперников, оказывают негативное влияние на рынок и в конечном счете на потребителей.

Яркий пример — стратегия «хищнического ценообразования», когда крупный игрок ставит цену на товар или услугу гораздо ниже среднерыночной. При этом ценовой демпинг является для конечных потребителей выгодным только на первый взгляд.

Сначала недобросовестный игрок устраняет своих конкурентов, а в последующем значительно повышает цены, возмещая выгоду, упущенную при реализации товара по искусственно заниженной цене. У потребителей не остается выбора, им приходится соглашаться на высокие цены и переплачивать.

Поэтому подобные практики признаются антиконкурентными, и много лет пресекаются на государственном уровне.

Например, в 2010 г. антимонопольный орган Германии обвинил американскую торговую сеть Walmart в применении «нечестных» тактик для уничтожения европейских конкурентов. Пытаясь вытеснить соперников, Walmart незаконно продавала товары ниже оптовых цен.

«Выгода для потребителей минимальна и временна, в то время как ущерб конкуренции через незаконное препятствование малым и средним компаниям является долгосрочным и значительным», — заявлял Ульф Боге, глава антимонопольного органа Германии, комментируя дело против Walmart.

Во Франции также рассматривался ряд дел по жалобам Французского союза книжных продавцов с просьбой защитить уязвимые книжные магазины от хищнических ценовых практик компании Amazon. При этом хищнической практикой была признана бесплатная доставка книг по Франции.

Розничные цены, особенно на книги, во Франции тщательно регулируются. Продавцам книг запрещено предлагать скидки более чем 5% от рекомендованной цены издателя. Высший суд в Версале постановил, что Amazon, предлагая покупателям бесплатную доставку книг, установленный запрет нарушил и продавал книги ниже себестоимости.

В России такая ситуация имела место в деле, рассмотренном Московским УФАС в отношении телекоммуникационной компании ЗАО «АКАДО-Столица» (решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.02.2010 по делу № А40-156748/09-139-1081, поддержанное всеми инстанциями, включая ВАС, который определением от 31.01.2011 № ВАС-16284/10 отказал в пересмотре дела). В одном из округов Москвы Общество сначала резко снизило цены на услуги телерадиовещания, а через несколько месяцев, собрав большую клиентскую базу, также резко их повысило. Антимонопольный орган квалифицировал поведение ЗАО «АКАДО-Столица» в качестве нарушения запрета на установление монопольно низкой цены.

С развитием технологий возникают новые рынки и появляются новые участники в системе обмена товарами между продавцами и покупателями, например, цифровые платформы (маркетплейсы и агрегаторы).

Масштабные исследования, санкционированные антимонопольными ведомствами и правительствами ведущих мировых экономик за последние несколько лет, объединила общая обеспокоенность ростом рыночной власти цифровых платформ и ослаблением конкуренции на рынках, прошедших цифровую трансформацию.

Адаптируясь к новым вызовам, государства вводят специальные запреты и правила работы цифровых рынков.

Например, онлайн-платформам Китая запрещается субсидировать снижение цен продавцами, пользующимися такими платформами, для ценового демпинга и устранения конкурентов. Такое поведение расценивается как злоупотребление рыночной властью онлайн-платформы, целью которой является устранение конкуренции за счет низких цен, и рост цен после того, как конкуренты будут устранены.

Российское антимонопольное законодательство также содержит запреты, которые могут применяться для ограничения ценового демпинга со стороны цифровых платформ.

Так, с 01.09.2023 маркетплейсам и агрегаторам запрещено совершать любые действия, которые создают угрозу для конкуренции, ущемляют интересы других компаний или потребителей.

В отличие от традиционных нецифровых рынков, антимонопольные ограничения для онлайн-платформ обусловлены величиной бизнеса и наличием так называемых сетевых эффектов, когда потребительская ценность маркетплейса зависит от количества продавцов и покупателей. Чем больше продавцов и покупателей пользуются платформой для совершения сделок — тем выше сетевой эффект платформы и наоборот.

Сегодня данные запреты работают в полную силу. Отмена введенного Правительством моратория на антимонопольные проверки IT-компаний позволяет пресекать недобросовестные практики цифровых платформ без каких-либо ограничений. При этом пока вопрос ограничения вмешательства в ценообразование не поднимался — несмотря на то, что на рынке уже сформировались доминирующие игроки.