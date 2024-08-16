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Обзоры для бухгалтера

Налоговая реформа, кадровая трансформация и риски по 115-ФЗ. Обзор мероприятий с 16 по 30 августа

Подготовили дайджест важных мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

22 августа Кадровая трансформация

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Как трансформировать работу в отделе кадров.

2. Как организовать процессы без горящих сроков.

3. Как освободить время для важных задач.

4. Как оперативно отслеживать изменения и внедрять их в свою работу.

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27 августа Налоговая реформа: к чему готовиться бухгалтеру в 2025 году

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Cокращение форматов счета-фактуры и УПД в НДС.

2. Новая прогрессивная шкала для НДФЛ.

3. Новый пониженный тариф страховых взносов.

4. Повышение ставки и коэффициента учета в расходах затрат на НИОКР по налогу на прибыль.

5. Новые условия для УСН.

6. Новые основания для взаимозависимости и вторичная корректировка цены.

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28 августа Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи

Время: 10:00

Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Суть закона, на что он направлен?

2. Организации, которые обязаны выполнять требования 115 ФЗ (суб’екты закона).

3. Роль аудитора в противодействии и последствия для бизнеса.

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Как завести свое мероприятие

Вы тоже можете добавить свое мероприятие в Клерк. Мы анонсируем его и обеспечим вам высокие охваты. Добавить его очень просто:

1. Создайте бизнес-аккаунт.

2. Заполните форму мероприятия

3.Выберите и оплатите тариф.

4.Отслеживайте входящих лидов и наслаждайтесь высокой конверсией! Теперь о ваших мероприятиях узнают все желающие.

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