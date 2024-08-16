Налоговая реформа, кадровая трансформация и риски по 115-ФЗ. Обзор мероприятий с 16 по 30 августа

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22 августа Кадровая трансформация
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Как трансформировать работу в отделе кадров.
2. Как организовать процессы без горящих сроков.
3. Как освободить время для важных задач.
4. Как оперативно отслеживать изменения и внедрять их в свою работу.
27 августа Налоговая реформа: к чему готовиться бухгалтеру в 2025 году
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Cокращение форматов счета-фактуры и УПД в НДС.
2. Новая прогрессивная шкала для НДФЛ.
3. Новый пониженный тариф страховых взносов.
4. Повышение ставки и коэффициента учета в расходах затрат на НИОКР по налогу на прибыль.
5. Новые условия для УСН.
6. Новые основания для взаимозависимости и вторичная корректировка цены.
28 августа Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи
Время: 10:00
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3, oф.
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Суть закона, на что он направлен?
2. Организации, которые обязаны выполнять требования 115 ФЗ (суб’екты закона).
3. Роль аудитора в противодействии и последствия для бизнеса.
Как завести свое мероприятие
Вы тоже можете добавить свое мероприятие в Клерк. Мы анонсируем его и обеспечим вам высокие охваты. Добавить его очень просто:
1. Создайте бизнес-аккаунт.
2. Заполните форму мероприятия
3.Выберите и оплатите тариф.
4.Отслеживайте входящих лидов и наслаждайтесь высокой конверсией! Теперь о ваших мероприятиях узнают все желающие.
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