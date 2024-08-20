Праздник дня. Всемирный день лени

20 августа отмечают Всемирный день лени. Обидно, что праздник в текущем году выпадает на рабочий день, да еще и неделя только начинается, не правда ли?

Праздник впервые отметили 40 лет назад, в 1984 году. В этот день в колумбийском городе Итагуи прошло закрытие Фестиваля промышленности, торговли и культуры. По окончании мероприятия организаторы предложили участникам отметить День лени: ничего не делать и просто провести время в свое удовольствие, потому что каждый заслуживает отдых после напряженной и тяжелой работы.

Идея понравилась и участникам фестиваля, и обычным горожанам, поэтому праздник стали отмечать ежегодно. Со временем он стал международным.

Жаль, что работа бухгалтера не позволяет расслабиться. Опять пора делать очередное уведомление, до окончания срока подачи осталось меньше недели. Чтобы немного облегчить вам задачу, подготовили разбор по заполнению уведомления в августе, проверьте себя на ошибки.