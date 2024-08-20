Экспорт не подтвержден в течение 180 дней: уточненка не нужна и пеней не будет

С 1 января 2024 года начала действовать норма, принятая еще в 2022 году, — о порядке определения налоговой базы по НДС по неподтвержденному экспорту. Готовимся к отчету за 2024 год.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Чтобы применить нулевую ставку НДС и получить право на вычет НДС, уплаченного поставщикам товаров, которые были приобретены для поставки на экспорт, экспортеру сырьевых товаров нужно подтвердить реальный экспорт. Для этого нужно иметь соответствующие документы.

Два главных документа — это внешнеторговый контракт и таможенная декларация (ДТ). Дополнительно могут также потребоваться транспортные и товаросопроводительные документы, морские и грузовые накладные и др.

Согласно закону от 19 декабря 2022 г. № 549-ФЗ, в налоговую инспекция подают реестр документов в электронной форме, который содержит сведения из декларации и экспортного контракта. Их формы и форматы утверждены приказом ФНС от 26 декабря 2023 г. № ЕД-7-15/1003@. Представлять бумажные документы не нужно.

В зависимости от того, когда пакет документов собран, определяют ставку, которую нужно применить к экспортной реализации.

Если фирма соберет документы в течение 180 календарных дней после таможенного оформления, то в последний день квартала, в котором собран полный пакет документов, нужно начислить НДС по ставке 0% и принять к вычету сумму НДС.

Это правило продолжает действовать.

При неподтвержденном же экспорте, как и раньше, применяется общая ставка налога — 10% или 20%.

С 1 января 2024 года закон от 19 декабря 2022 г. № 549-ФЗ внес в статью 165 НК изменения, которые изменили порядок определения налоговой базы по неподтвержденному экспорту.

Моментом определения налоговой базы по реализации таких товаров (работ, услуг), является последнее число квартала, на который приходится истечение срока, отведенного на сбор подтверждающих документов (так же, как и по подтвержденному экспорту).

До 1 января 2024 года базу по НДС при неподтверждении экспорта определяли на дату отгрузки товаров и оформляли в связи с этим уточненную декларацию за период отгрузки. Соответственно, налог в установленные сроки оказывался не уплаченным, поэтому начисляли пени.

С 2024 года применение этой санкции отпало. При неподтвержденном экспорте подавать уточненную декларацию за период отгрузки и платить пени не нужно.