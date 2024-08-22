Три новых дополнения в правила регистрации по месту жительства

С оформлением регистрации по месту жительства хотя бы раз в жизни сталкивается каждый гражданин. Поэтому вопросы применения этих правил довольно часто поднимаются в различных органах власти — и, по мере их накопления, правила корректируются или дополняются.

Представлю вашему вниманию подборку новых дополнений в правила регистрации по месту жительства.

1. Для оформления постоянной или временной регистрации ребенку потребуется еще один документ

С 10 августа Правила регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства действуют в обновленной редакции:

перечень документов, которые нужно представить для постановки на регистрационный учет ребенка, не достигшего 14 лет, дополнился документом, подтверждающим наличие у такого ребенка гражданства РФ.

Такими документами признаются: свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве, российский загранпаспорт ребенка, паспорта родителей (если в них внесены сведения о детях), свидетельство о приобретении гражданства и т. д.

Документ о гражданстве не потребуют только в том случае, если сведения о гражданстве есть в распоряжении управления МВД, которое оформляет регистрацию ребенку (постановление Правительства от 1 августа 2024 г. № 1042).

2. Право пожизненного пользования квартирой в связи с отказом от приватизации не отменяет необходимости получать согласие собственника на регистрацию такого жильца

Верховный суд, рассмотрев жалобу гражданина на незаконность действующих правил регистрации (а они требуют получать согласие собственника квартиры или дома на регистрацию туда нового жильца), постановил следующее:

гражданин, который ранее отказался от участия в приватизации жилого помещения, в силу закона получает право пожизненно им пользоваться ;

но если он снялся с регучета в этом жилом помещении, то впоследствии, если он захочет снова там прописаться, ему потребуется получить для этого согласие собственника.

Никаких исключений для отказавшихся от приватизации закон в этом случае не предусматривает (определение ВС от 23 апреля 2024 г. № АПЛ24-109).

3. Собственник доли в жилом помещении может зарегистрировать там по месту жительства своего совершеннолетнего члена семьи без согласия остальных сособственников, если его доля позволяет выделить достаточную площадь для проживания

Судя по количеству решений, выносимых с такой формулировкой, можно прийти к выводу, что судебная практика по этому вопросу стала довольно устойчивой.

Суды опираются на правило, согласно которому участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле.

Поэтому, если размер доли сособственника позволяет использовать приходящуюся на нее жилплощадь для проживания, он может вселить к себе члена своей семьи, не получая согласия у других собственников (суд признает отказ в регистрации по этому основанию незаконным — см., например: определение Второго КСОЮ от 12 марта 2024 г. по делу № 8Г-5225/2024).