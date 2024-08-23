КУБ дня. Про домовых и Госуслуги

В личных кабинетах юрлиц на Госуслугах творится странное: сами собой возникают запросы в ФНС, а в ответ приходят справки, которые не открыть. Что это: автоматическая сверка, мошенники?

Бухгалтер в нашем канале рассказывает о странной самостоятельной жизни кабинета компании на Госуслугах:

Может кто сталкивался. Сегодня получили, письмо в Госуслуги, что Справка о принадлежности ЕНП выдана согласно нашему заявлению. Все бы ничего, но мы такое заявление не подавали. И когда мы зашли на Госуслуги, то таких заявлений с июня уже 5 шт. И есть две выданные Справки. Что делать? Что там за домовой?

Как выяснилось, ситуация далеко не единичная:

Тем, кто дозвонился в поддержку Госуслуг отвечают, что запросы формирует сама ФНС.

А вам такое приходило? Поделитесь в комментариях.