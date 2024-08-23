Какие изменения НК вступили в силу в августе 2024 года

Закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ внес большой пакет поправок в НК. Они вступают в силу поэтапно. Часть изменений вступила в силу через месяц после официального опубликования закона, с 8 августа 2024 года.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ был опубликован 8 июля, фактически в день его подписания Президентом. Часть положений с изменениями НК вступила в силу через 30 дней — с 8 августа 2024 года.

Требование об уплате задолженности

Если отрицательное сальдо ЕНС составит более 3000 рублей ИФНС вышлет требование об уплате задолженности в течение 3 месяцев.

Если отрицательное сальдо составит от 500 до 3000 рублей, требование от ИФНС об уплате долга направляется не позднее одного года в размере, превышающем 500 рублей.

Поправка вступила в силу с 8 августа 2024 года.

Пени сохранили

С марта 2022 года по 31 декабря 2023 года была установлена ставка пеней в размере 1/300 от действующей в этом периоде ключевой ставки ЦБ. Эта ставка продлена на 2024 год.

Пени, начисленные организациям с начала 2024 года за просрочку уплаты налогов, подлежат пересчету.

Налоговая ответственность

С 8 августа 2024 года вступили поправки, по которым ИФНС не может привлекать к ответственности, если на ЕНС есть сумма денежных средств, зачтенная в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) в размере, достаточном для полной или частичной уплаты налога.

Участники СВО получили новые льготы по НДФЛ

Участники СВО (члены их семей) освобождены от уплаты налога на недвижимость, транспортного и земельного налогов.

Освобождение распространяется только на один объект налогообложения из каждой категории по выбору налогоплательщика. Льгота не действует в отношении объектов административно-делового, торгового и бытового назначения, включенных в перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости

Льгота предоставляется только за период участия гражданина в СВО. Периодом признается год, даже если военнослужащий был не службе всего несколько месяцев.

Изменили правила уплаты НДФЛ с материальной выгоды

Материальная выгода от экономии на процентах определяется не по ставке рефинансирования ЦБ на дату получения дохода, а по минимальной ключевой ставке — на дату заключения договора займа или кредитного договора и на дату фактического получения дохода.

Не являются материальной выгодой от экономии на процентах средства, полученные физлицом на условиях программ государственной поддержки.

Вычеты НДФЛ на детей-инвалидов

Стандартные вычеты на детей-инвалидов до 18 лет (инвалидов I или II группы — учащихся очно, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов до 24 лет) для их родителей и усыновителей в размере 12 000 руб. и для опекунов, попечителей, приемных родителей в размере 6000 руб. уже предоставлены также на детей — инвалидов с детства (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Социальный вычет на оплату медицинских услуг и назначенных лечащим врачом медицинских препаратов недееспособным подопечным и детям (в том числе усыновленным) предоставляется ИФНС или работодателем вне зависимости от возраста детей.

Освобождены от НДС

С 8 августа 2024 года от НДС освобождены:

безвозмездная передача имущества и услуги по его передаче в безвозмездное пользование со стороны: благотворительных фондов; автономных НКО; образовательных НКО, реализующих по лицензии безвозмездно основные и дополнительные образовательные программы детям до 18 лет, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, оставшимся без родителей, если облагаемые налогом на прибыль доходы НКО не превышают 1% от целевых поступлений за календарный год (новый подп. 25 п. 2 ст. 149 НК);

безвозмездные работы и услуги автономных НКО по эксплуатации и ремонту движимого и недвижимого имущества, указанного выше (новый подп. 26 п. 2 ст. 149 НК).

По таким операциям отменено требование восстанавливать НДС, ранее правомерно принятый к вычету.

Из-под применения пониженной 10% ставки НДС вывели все обработанные протравителями семена с/х культур, кроме семян подсолнечника и кукурузы.

НДС для авиаперевозок

Речь идет не о введении новых ставок, а о продлении уже существующих льготных НДС-ставок для перевозчиков.

Нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость продлена до 1 января 2028 для в отношении внутренних воздушных перевозок пассажиров в Крым или город Севастополь (ст. 4 закона № 259-ФЗ); в Калининградскую область и Дальневосточный федеральный округ (ст. 7 закона № 259-ФЗ).

Для остальных внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа ставка НДС 10% продлена до 31 декабря 2027 года (ст. 6 закона № 259-ФЗ).

Поправки вступили в силу с 8 августа 2024 года.

Отменена госпошлина

С 8 августа 2024 года отменена госпошлина в размере 300 руб. за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (подп. 132 п. 1 ст. 333.33 НК).

ИП на ОСНО предоставили право на профессиональные вычеты

Если ИП работает на ОСНО, он платить НДФЛ по общим правилам. В таком случае он вправе применять профессиональные налоговые вычеты в размере 20% общей суммы доходов от предпринимательской деятельности.

Поправки вступили в силу с 8 августа 2024 года, их действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Правила учета торгового сбора в авансовом платеже по налогу на прибыль

С 8 августа 2024 года авансовый платеж по налогу нп прибыль можно уменьшить на сумму исчисленного за соответствующий отчетный (налоговый) период торгового сбора. Факт уплаты сбора значения не имеет.

Эта поправка в НК вступила в силу с 8 августа 2024 года, но применяется с 1 января 2024 года. Поэтому, уже при расчете аванса за 9 месяцев 2024 года вы вправе учесть в составе расходов торговый сбор, который исчислен за первые 3 квартала 2024 года, независимо от факта его уплаты в бюджет.

Подробнее о том, как рссчитывать налоги и сдавать отчетность на ОСНО в 2024 году, а также в грядущем году с учетом поправок в НК, расскажем на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025. Купите курс со скидкой 77% за 3 690 рублей вместо 15 990 рублей.

Изменены параметры налогового мониторинга

Снижены основные экономические показатели, которые позволяют крупному бизнесу перейти на налоговый мониторинг. Сумма уплаченных налогов снижена до 80 млн рублей (было 100 млн руб.), а доходов и стоимости активов — до 800 млн рулей (был 1 млрд руб.)

Участники промышленного кластера, резиденты особой экономической зоны, бывшие участники консолидированной группы налогоплательщиков могут стать участниками налогового мониторинга без учета вышеуказанных пороговых значений.

Изменения действуют с 8 августа 2024 года. Если организация планирует перейти на налоговый мониторинг с 1 января 2025 года, нужно подать в ИФНС заявление до 1 сентября 2024 года.