Как рассчитать минимальный размер зарплаты для включения в реестр IT-компаний

Включение компаний в реестр позволяет претендовать сразу на несколько льгот: обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года, снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. Но для этого необходимо рассчитать минимальный размер зарплаты. Рассказываем, как это правильно сделать.

Ситуация: организация хочет войти в реестр ИТ-компаний Минцифры. Для этого нужно соблюсти критерий превышения средней заработной платы в регионе или по РФ. Как правильно рассчитать статистическое значение средней зарплаты по Москве во 2-м квартале 2024 года?

Минцифры разъяснил в Telegram-канале, что в 2024 году будет оцениваться

будет оцениваться весь 2023 год и I квартал 2024 года.

Из буквального прочтения Постановления Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729, которое утвердило Положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, следует, что средняя зарплата работников IT-организации должна быть не ниже средней по стране или региону в целом по экономике, в котором она зарегистрирована, без привязки к IT-отрасли, к кодам ОКВЭД или иным данным.

Это значит, что компания вправе сама выбрать из какой зарплаты исходить: в среднем по стране или по конкретному региону.

На сайте Росстата информация публикуется с запозданием, поэтому II квартал 2024 года не учитывается. Значит для расчета нужно взять I квартал 2024 года и весь 2023 год.

На сайте Ростата нужно взять показатели из первых двух строк опубликованных данных:

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике РФ в 1991-2024 годах.

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам РФ с 2013 года по месяцам.

Если скачать таблицы по РФ и по регионам, то можно получить 4 показателя средних зарплат за месяц:

1. По РФ в за весь 2023 год — 74 854 руб., I квартал 2024 года — 80 582 руб.

2. По Москве за весь 2023 год — 136 235 руб., I квартал 2024 года — 152 363 руб.

Организации нужно выбрать один из двух показателей. Затем ФНС будет проверять организацию по сданной отчетности по сотрудникам.