Как выйти на пенсию, если стажа и пенсионных баллов слишком мало

Судя по вопросам, поступающим от уважаемой аудитории, немало людей сталкиваются сейчас с отказами СФР в назначении пенсии. Причиной тому является нехватка пенсионных баллов или стажа, т. к. страховая пенсия по старости назначается не только по достижении пенсионного возраста, а при условии, что к этому моменту человек наработал хотя бы минимальные показатели своей трудовой деятельности (в 2024 году нужно 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных баллов).

Как же выйти на пенсию тем, у кого стажа и баллов слишком мало? Представлю несколько возможных вариантов действий.

1. Перейти на пенсию супруга

Для получения пенсии по случаю потери кормильца не требуется подтверждать минимальный стаж и баллы, т. к. эта пенсия начисляется на основании стажа и баллов покойного кормильца (поэтому назначение такой пенсии часто называют «переходом на пенсию супруга») (ст. 15 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Овдовевший супруг может получать пенсию по случаю потери кормильца (в связи со смертью супруга) по двум основаниям:

если он достиг общего пенсионного возраста (в т.ч. если к этому времени после смерти супруга прошло уже несколько лет);

или если пенсионный возраст еще не наступил, но супруг занят уходом за детьми покойного, не достигшими 14 лет, и при этом не работает (ст. 10 закона № 400-ФЗ).

2. Добавить себе стажа и баллов

Если дополнительно подтвердить периоды, которые засчитываются в страховой стаж, можно добавить себе и стаж, и пенсионные баллы:

во-первых, это периоды трудовой деятельности до 2002 года. Если они не подтверждаются трудовой книжкой или туда внесли неверно оформленную запись, гражданин не лишен права доказывать этот период другими документами и даже показаниями свидетелей, если документы не сохранились (в т.ч. в судебном порядке).

Практика показывает, что даже время работы в колхозе в период школьных каникул можно зачесть в стаж для пенсии (см. например, решение Котельничского районного суда Кировской обл. № 2-2/77/2024);

во-вторых, стоит обратить внимание на т. н. нестраховые периоды, которые засчитываются в стаж и позволяют начислять пенсионные баллы на лицевой счет.

Если есть возможность подтвердить период военной службы, период ухода за ребенком до 1,5 лет, за инвалидом 1 группы или человеком старше 80 лет, или период проживания с супругом-военнослужащим в части или сотрудником консульства, дипломатического представительства РФ за границей, где не было возможности трудоустроиться, можно получить недостающий стаж и пенсионные баллы.

Главное условие — чтобы до или после нестрахового периода был хотя бы один день трудового стажа (ст. 12 закона № 400-ФЗ).

3. Доплатить взносы

Закон сейчас позволяет добровольно внести на свой лицевой счет в СФР страховые взносы, чтобы получить дополнительный стаж и пенсионные баллы (ст. 29 закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ).

В этом году минимальная сумма добровольных взносов составляет 50 798,88 рублей. Она позволит зачесть в стаж весь 2024 год, а также получить на свой лицевой счет 1 пенсионный балл.

Вариант с доплатой взносов можно рассматривать в том случае, если до пенсии не хватает совсем немного стажа или баллов — причем, следует учитывать, что они будут зачтены только на будущее время (т. е. не удастся закрыть ими уже возникшие ранее пробелы в стаже).

Подводя итог, отмечу, что если ни один из вышеперечисленных вариантов вам не подходит, то тогда можно рассчитывать лишь на социальную пенсию. Ее назначают на пять лет позже, чем страховую, но зато продолжительность стажа и количество баллов для такой пенсии не имеют значения.