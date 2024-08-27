Бухгалтеры

Налоговая реформа, работа на маркетплейсе и эмоциональное выгорание: какие вебинары пройдут в сентябре

Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в сентябре.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 1 490 руб.

3 сентября ПСН: особенности и рекомендации для ИП в 2024-2025 году

Время: 11:00

Программа:

  • Патентная система налогообложения: особенности применения.

  • Риски применения ПСН для ИП.

  • Особенности совмещения с другими режимами в 2024-2025 году.

Спикер: Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры

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4 сентября Новые правила игры: как вести бухгалтерию на маркетплейсе в 2025 году

Время: 11:00

Программа:

  • Топ-5 самых дорогих ошибок на маркетплейсах.

  • Налоговая реформа-2025 для плательщиков УСН.

  • Проверки ФНС селлеров: предоставление пояснений, камеральные проверки деклараций.

  • Как будет работать селлер на УСН в 2025 году.

  • Что перестроить в работе уже сейчас.

Спикер: Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

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5 сентября Эмоциональное выгорание бухгалтера: что это и как с ним справиться

Время: 14:00

Программа:

  • Как определить выгорание на ранней стадии и что делать.

  • Какой самый эффективный инструмент борьбы с выгоранием, если уже далеко зашел.

  • Можно ли вообще не встретиться с этим «выгоранием».

  • С чем можно спутать выгорание.

Спикер: Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.

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6 сентября Налоговая амнистия при дроблении бизнеса

Время: 11:00

Программа:

  • Признаки незаконного дробления бизнеса.

  • Как налоговики отслеживают незаконное дробление: отбор кандидатов на предпроверочный анализ; предпроверочный анализ; выездная налоговая проверка.

  • Налоговая реконструкция и уголовная ответственность.

  • Добровольный отказ от дробления.

  • Что нужно сделать бизнесу сейчас чтобы воспользоваться амнистией за 2022 — 2024 годы.

Спикер: Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

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10 сентября ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом

Время: 11:00

Программа:

  • Электронные перевозочные документы (ЭПД). Главное для бухгалтера.

  • Внедрение ЭТрН (электронные транспортные накладные) и ЭПЛ (электронные путевые листы). Практический опыт.

  • Результаты первого этапа эксперимента по перевозке алкоголя с применением ЭПД.

  • Почему важно успеть отладить бизнес-процессы в сфере ЭПД - до внедрения обязательности от государства.

  • Как понять, какое решение подходит для вашего бизнеса.

Спикеры: Дмитрий Аникин, эксперт сервиса «Платформа ЭПД», Платформа ОФД и Александр Козлов, руководитель группы продаж «Платформа ЭПД», Платформа ОФД.

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17 сентября Специфика работы на Мегамаркете: о чем важно знать продавцу и бухгалтеру

Время: 11:00

Программа:

  • Как разобраться в документообороте.

  • Как отразить продажи.

  • Как отразить возвраты.

Спикер: Наталья Данилова, ведущий бухгалтер по работе с продавцами.

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18 сентября Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС

Время: 11:00

Программа:

  • Кто может продавать на маркетплейсах и общий порядок работы.

  • Схемы продажи товаров со склада: FBO, FBS.

  • Личный кабинет, карточки товаров и первичные документы.

  • Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.

  • Настройка программы 1С для работы с маркетплейса.

  • Как заполнить отчет в ФТС.

  • Налоговая реформа – 2025: НДС у плательщиков УСН.

  • АУСН и маркетплейсы.

  • Проверки ФНС селлеров.

Спикер: Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

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18 сентября Налоговая реформа-2025: уплата НДС на УСН

Время: 15:00

Программа:

  • Основные положения налоговой реформы 2025 для плательщиков УСН.

  • Варианты Уплаты НДС.

  • Какие документы и налоговые регистры надо будет вести.

  • Что выгоднее: перейти на ОСНО или остаться на УСН

  • Как подготовиться к переходу на НДС.

  • Ответы на вопросы.

Спикер: Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании "Стандарты Аудита", аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

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19 сентября Особенности налогообложения оказанных услуг во ВЭД

Время: 15:00

Программа:

  • Виды услуг во внешнеэкономической деятельности.

  • Как определить налогооблагаемую базу по НДС, по налогу на прибыль.

  • Особенности налогового агента.

  • Изменения с 2024 года по услугам международной доставки товара.

Спикер: Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

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24 сентября Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке

Время: 11:00

Программа:

  • С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

  • Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

  • Кто отвечает за данные финансовой модели.

  • Как собрать финансовую модель бизнеса.

  • Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.

Спикер: Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам, эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.

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26 сентября ВЭД: таможенное регулирование и логистика в условиях санкций

Время: 11:00

Программа:

  • Таможенное оформление санкционных товаров.

  • Таможенное оформление по контракту с финансовым агентом. Необходимые документы.

  • Сертификаты. Подтверждение страны происхождения.

  • Логистическая паутина. Оптимизация маршрутов.

  • Взаимодействие с европейскими компаниями в реалиях санкционного давления.

  • Пути выкупа санкционных товаров через третьи страны.

  • Параллельный импорт.

  • Новые страховые инструменты для гарантированного возмещения убытков

  • Международное страхование. Когда имеет смысл идти к иностранным страховщикам?

Спикеры: Ирина Заседатель, эксперт-практик в сфере международной торговли, СЕО ООО «Камертон+» и группы компаний по международной деятельности, Максим Гмыря, руководитель Страхового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров, руководитель и совладелец страхового брокера, Евгений Никифоров, председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по международной логистике, генеральный директор ООО «ПОЛИТЭК».

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30 сентября Как безопасно работать с самозанятыми

Время: 11:00

Программа:

  • критерии и лимиты работы с самозанятыми;

  • налоговые риски, связанные с самозанятыми;

  • правила безопасной работы с самозанятыми;

  • риски для самих самозанятых;

  • можно ли бухгалтеру совмещать самозанятость с трудовой деятельностью;

  • можно ли сдавать недвижимость как самозанятому.

Спикер: Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

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Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.

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