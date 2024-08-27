Налоговая реформа, работа на маркетплейсе и эмоциональное выгорание: какие вебинары пройдут в сентябре

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
3 сентября ПСН: особенности и рекомендации для ИП в 2024-2025 году
Время: 11:00
Патентная система налогообложения: особенности применения.
Риски применения ПСН для ИП.
Особенности совмещения с другими режимами в 2024-2025 году.
Спикер: Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры
4 сентября Новые правила игры: как вести бухгалтерию на маркетплейсе в 2025 году
Время: 11:00
Топ-5 самых дорогих ошибок на маркетплейсах.
Налоговая реформа-2025 для плательщиков УСН.
Проверки ФНС селлеров: предоставление пояснений, камеральные проверки деклараций.
Как будет работать селлер на УСН в 2025 году.
Что перестроить в работе уже сейчас.
Спикер: Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
5 сентября Эмоциональное выгорание бухгалтера: что это и как с ним справиться
Время: 14:00
Как определить выгорание на ранней стадии и что делать.
Какой самый эффективный инструмент борьбы с выгоранием, если уже далеко зашел.
Можно ли вообще не встретиться с этим «выгоранием».
С чем можно спутать выгорание.
Спикер: Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.
6 сентября Налоговая амнистия при дроблении бизнеса
Время: 11:00
Признаки незаконного дробления бизнеса.
Как налоговики отслеживают незаконное дробление: отбор кандидатов на предпроверочный анализ; предпроверочный анализ; выездная налоговая проверка.
Налоговая реконструкция и уголовная ответственность.
Добровольный отказ от дробления.
Что нужно сделать бизнесу сейчас чтобы воспользоваться амнистией за 2022 — 2024 годы.
Спикер: Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.
10 сентября ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом
Время: 11:00
Электронные перевозочные документы (ЭПД). Главное для бухгалтера.
Внедрение ЭТрН (электронные транспортные накладные) и ЭПЛ (электронные путевые листы). Практический опыт.
Результаты первого этапа эксперимента по перевозке алкоголя с применением ЭПД.
Почему важно успеть отладить бизнес-процессы в сфере ЭПД - до внедрения обязательности от государства.
Как понять, какое решение подходит для вашего бизнеса.
Спикеры: Дмитрий Аникин, эксперт сервиса «Платформа ЭПД», Платформа ОФД и Александр Козлов, руководитель группы продаж «Платформа ЭПД», Платформа ОФД.
17 сентября Специфика работы на Мегамаркете: о чем важно знать продавцу и бухгалтеру
Время: 11:00
Как разобраться в документообороте.
Как отразить продажи.
Как отразить возвраты.
Спикер: Наталья Данилова, ведущий бухгалтер по работе с продавцами.
18 сентября Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС
Время: 11:00
Кто может продавать на маркетплейсах и общий порядок работы.
Схемы продажи товаров со склада: FBO, FBS.
Личный кабинет, карточки товаров и первичные документы.
Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.
Настройка программы 1С для работы с маркетплейса.
Как заполнить отчет в ФТС.
Налоговая реформа – 2025: НДС у плательщиков УСН.
АУСН и маркетплейсы.
Проверки ФНС селлеров.
Спикер: Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
18 сентября Налоговая реформа-2025: уплата НДС на УСН
Время: 15:00
Основные положения налоговой реформы 2025 для плательщиков УСН.
Варианты Уплаты НДС.
Какие документы и налоговые регистры надо будет вести.
Что выгоднее: перейти на ОСНО или остаться на УСН
Как подготовиться к переходу на НДС.
Ответы на вопросы.
Спикер: Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании "Стандарты Аудита", аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
19 сентября Особенности налогообложения оказанных услуг во ВЭД
Время: 15:00
Виды услуг во внешнеэкономической деятельности.
Как определить налогооблагаемую базу по НДС, по налогу на прибыль.
Особенности налогового агента.
Изменения с 2024 года по услугам международной доставки товара.
Спикер: Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
24 сентября Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке
Время: 11:00
С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.
Какие данные нужны для формирования финансовой модели.
Кто отвечает за данные финансовой модели.
Как собрать финансовую модель бизнеса.
Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.
Спикер: Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам, эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.
26 сентября ВЭД: таможенное регулирование и логистика в условиях санкций
Время: 11:00
Таможенное оформление санкционных товаров.
Таможенное оформление по контракту с финансовым агентом. Необходимые документы.
Сертификаты. Подтверждение страны происхождения.
Логистическая паутина. Оптимизация маршрутов.
Взаимодействие с европейскими компаниями в реалиях санкционного давления.
Пути выкупа санкционных товаров через третьи страны.
Параллельный импорт.
Новые страховые инструменты для гарантированного возмещения убытков
Международное страхование. Когда имеет смысл идти к иностранным страховщикам?
Спикеры: Ирина Заседатель, эксперт-практик в сфере международной торговли, СЕО ООО «Камертон+» и группы компаний по международной деятельности, Максим Гмыря, руководитель Страхового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров, руководитель и совладелец страхового брокера, Евгений Никифоров, председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по международной логистике, генеральный директор ООО «ПОЛИТЭК».
30 сентября Как безопасно работать с самозанятыми
Время: 11:00
критерии и лимиты работы с самозанятыми;
налоговые риски, связанные с самозанятыми;
правила безопасной работы с самозанятыми;
риски для самих самозанятых;
можно ли бухгалтеру совмещать самозанятость с трудовой деятельностью;
можно ли сдавать недвижимость как самозанятому.
Спикер: Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
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