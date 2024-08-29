Изменения по НДФЛ и соцвычетам, внедрение СЭД и концессионные соглашения. Обзор мероприятий с 1 по 15 сентября

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Наш опыт на рынке СЭД и почему мы знаем о согласовании документов всё.

2. Несколько историй, которые не случились бы, если бы у заказчика была СЭД.

3. Какие функции СЭД помогут организовать согласование договора.

4. Успешные кейсы и демонстрация решения LDM. Документооборот.

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