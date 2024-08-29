Изменения по НДФЛ и соцвычетам, внедрение СЭД и концессионные соглашения. Обзор мероприятий с 1 по 15 сентября

3 сентября. Налоговая реформа: все изменения по НДФЛ и соцвычетам с 2025 года
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
1. Новая прогрессивная шкала ставок по НДФЛ.
2. Новые размеры социальных вычетов.
3. Как изменится порядок получения возвратов по НДФЛ.
4. Как рассчитывать зарплату в Контур.Экстерне.
5 сентября. 5 историй про согласование договоров: зачем внедрять СЭД в 2024 году
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
1. Наш опыт на рынке СЭД и почему мы знаем о согласовании документов всё.
2. Несколько историй, которые не случились бы, если бы у заказчика была СЭД.
3. Какие функции СЭД помогут организовать согласование договора.
4. Успешные кейсы и демонстрация решения LDM. Документооборот.
11 сентября. Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
1. Что такое концессия?
2. Бухгалтерской учет операций по концессионному соглашению.
3. Налогообложение в рамках концессионного соглашения.
Как завести свое мероприятие
Вы можете добавить свое мероприятие в «Клерк». Мы анонсируем его и обеспечим вам высокие охваты. Добавить его очень просто:
1. Создайте бизнес-аккаунт.
2. Заполните форму мероприятия
3.Выберите и оплатите тариф.
4.Отслеживайте входящие лиды и наблюдайте за увеличением конверсии! Теперь о ваших мероприятиях узнают все.
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