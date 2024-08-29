Обзоры для бухгалтера

Изменения по НДФЛ и соцвычетам, внедрение СЭД и концессионные соглашения. Обзор мероприятий с 1 по 15 сентября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

3 сентября. Налоговая реформа: все изменения по НДФЛ и соцвычетам с 2025 года

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Новая прогрессивная шкала ставок по НДФЛ.

2. Новые размеры социальных вычетов.

3. Как изменится порядок получения возвратов по НДФЛ.

4. Как рассчитывать зарплату в Контур.Экстерне.

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5 сентября. 5 историй про согласование договоров: зачем внедрять СЭД в 2024 году

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Наш опыт на рынке СЭД и почему мы знаем о согласовании документов всё.

2. Несколько историй, которые не случились бы, если бы у заказчика была СЭД.

3. Какие функции СЭД помогут организовать согласование договора.

4. Успешные кейсы и демонстрация решения LDM. Документооборот.

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11 сентября. Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Что такое концессия?

2. Бухгалтерской учет операций по концессионному соглашению.

3. Налогообложение в рамках концессионного соглашения.

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Как завести свое мероприятие

Вы можете добавить свое мероприятие в «Клерк». Мы анонсируем его и обеспечим вам высокие охваты. Добавить его очень просто:

1. Создайте бизнес-аккаунт.

2. Заполните форму мероприятия

3.Выберите и оплатите тариф.

4.Отслеживайте входящие лиды и наблюдайте за увеличением конверсии! Теперь о ваших мероприятиях узнают все.

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