Как исправить ошибки прошлых налоговых периодов в учете

Разбираемся, как исправить ошибки прошлых лет в налоговом учёте.

На какие группы делят ошибки в налоговом учете

В отличие от бухучета, для налоговых ошибок нет понятия «существенности». С точки зрения правил исправления, ошибки в налоговом учёте можно разделить на 3 группы:

Не повлияли на сумму налога. Привели к недоплате налога. Привели к переплате налога.

Как исправить ошибки, которые не влияют на сумму налога

Изменение декларации в такой ситуации — это право, а не обязанность налогоплательщика (п. 1 ст. 81 НК).

Если ошиблись в периоде или в ИНН, то лучше сдать исправленную форму. В противном случае налоговики, ориентируясь на правильный ИНН в своей базе данных, могут решить, что организация вовсе не сдала декларацию за данный период.

Как исправить ошибки, которые привели к недоплате налога

В общем случае следует исправить ошибки в периоде, когда они были совершены и подать уточнённую декларацию (п. 1 ст. 54 НК, п. 1 ст. 81 НК).

Однако налогоплательщик имеет право исправить ошибки, приведшие к занижению налога, в текущем периоде, если период, в котором допущена ошибка, определить невозможно. В этом случае уточнённую декларацию подавать не нужно, все корректировки будут учтены в налоговой отчётности за текущий период (п. 1 ст. 54 НК).

Также не нужно подавать уточнённую декларацию, если налог доначислен в ходе проверки (письмо ФНС от 21.11.2012 № АС-4-2/19576) и налоговики по её итогам не потребовали от налогоплательщика сдать новый отчёт.

Как исправить ошибки в налоговом учёте, которые привели к переплате налога

При переплате налога из-за ошибки налогоплательщик в общем случае не обязан подавать уточнённую декларацию, но имеет право это сделать (п. 1 ст. 81 НК).

В общем случае НК не регламентирует сроки предоставления уточнённой налоговой декларации. Есть только одно исключение. Если налоговики затребовали исправленную декларацию в рамках камеральной проверки, то её необходимо сдать в течение 5 дней после получения требования (п. 3 ст. 88 НК).

Если по результатам исправления потребуется доплатить налог, то перед тем, как подать уточнённую форму, нужно сначала пополнить единый налоговый счёт (ЕНС). Переплата по ЕНС на момент подачи уточнённой декларации должна покрывать сумму неуплаченного налога и пени.