Как компании на ОСНО списать расходы на ненормируемую рекламу

Если компании торгуют на маркетплейсе, то им необходимо делать фото образцов товаров. Можно ли списать в бухгалтерском и налоговом учете эти товары в качестве расходов на ненормируемую рекламу? Рассказываем, как это правильно сделать.

Ситуация: компания на ОСНО торгует на маркетплейсе. Периодически она делают фото образцов товаров для размещения в карточке на маркетплейсах. После этого товары уже не пригодны для продажи. Можно ли списать данные товары в качестве расходов на ненормируемую рекламу?

На основании пп. 28 п. 1 ст. 264 НК компания может списать рекламные расходы на оформление «витрин»‎ в составе прочих расходов, которые связаны с производством и реализацией для исчисления налога на прибыль.

Перечень ненормируемых видов расходов на рекламу определяет п. 4 ст. 264 НК:

расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях;

расходы на оформление «витрин» ‎, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов;

изготовление рекламных брошюр и каталогов , которые содержат информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания и (или) о самой организации;

расходы на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.

А значит, расходы на списание образцов товаров, которые использовались для оформления карточек, не нормируются. Организация на ОСНО вправе полностью учесть такие расходы при расчете налога на прибыль.

Согласно ст. 272 НК расходы учитываются в том отчетном периоде, в котором они возникают.