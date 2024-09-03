Финансовые пирамиды под запретом: что меняется с новым законом

Главное о финансовых пирамидах
Финансовая пирамида — это организация, которая обеспечивает доход вкладчикам, привлекая средства других людей. Иными словами, это схема, в которой более ранние участники, в том числе ее организатор, получают доходность за счет более поздних.
Пирамида существует до тех пор, пока продолжается приток финансирования в том объеме, который необходим для выплат. Как только денег на проценты для прежних участников перестает хватать, система рушится. Вкладчики теряют деньги.
Самые крупные финансовые пирамиды в России:
Название
Число пострадавших, чел.
Сумма ущерба, $
МММ
15 млн
80 млрд
«Хопер-инвест»
4 млн
170 млн
«Русский дом селенга»
2,5 млн
1 млрд
«Финико»
1 млн
95 млн
Life is Good и BestWay
100 тыс.
180 млн
Чаще всего пирамиды действуют около года, однако в мире были прецеденты, когда схемы работали намного дольше. Например, самая крупная финансовая пирамида в истории существовала более 10 лет. Основал ее Бернард Мейдофф.
Его инвестиционная компания считалась одной из самых надежных в США, пока в 2008 году несколько крупных инвесторов не попытались вывести из нее в общей сложности около 7 млрд долларов. Мейдофф не смог вернуть деньги. Выяснилось, что на протяжении как минимум 13 последних лет он не инвестировал средства клиентов. От аферы пострадали около 3 млн человек, ущерб превысил 17 млрд долларов.
Несмотря на то, что опасность финансовых пирамид достаточно широко освещается в СМИ, новые подобные структуры появляются постоянно, причем их число растет. Так, в 2023 году Центробанк выявил в России 2 944 компании с признаками финансовых пирамид. Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году (тогда сумма ущерба от их деятельности, по оценке того же ЦБ, составила около 6 млрд).
Как было раньше
Ранее незначительная часть финансовых пирамид действовала как потребительские общества. В 2023 году доля таких проектов составила 0,5% от общего числа выявленных схем.
Потребительское общество — это форма добровольного объединения граждан. Например, такие часто создаются в сельском хозяйстве: группа производителей объединяется для производства, переработки и реализации своей продукции, за счет чего снижает издержки и себестоимость. Также легальные потребительские сообщества работают в сферах образования, торговли и услуг.
Существуют и финансовые потребительские кооперативы. По сути такие объединения должны быть кассой взаимопомощи и выдавать займы одним участникам за счет других. Однако ранее этой организационной формой пользовались и нелегальные проекты.
В таком случае они вели агрессивный маркетинг, активно привлекали новых участников, обещая высокую прибыль, но для выплат использовали средства тех, кто вступил в кооператив ранее — то есть использовали классическую схему финансовой пирамиды.
Что изменил новый закон
До принятия нового закона потребительские сообщества могли финансироваться за счет пайщиков и других лиц (как юридических, так и физических), которые ими не являлись. Этим пользовались организаторы преступных схем: они могли вовлекать в пирамиду неограниченное количество граждан.
Теперь такой возможности у них нет. Согласно нововведениям, потребительские общества могут привлекать займы только у пайщиков либо юридических лиц. Таким образом, физические лица, которые пайщиками не являются, передавать деньги в ПО больше не могут.
Интересно, что изначально законопроект предусматривал более жесткие ограничения и разрешал финансирование исключительно за счет пайщиков. Однако во время последующих чтений формулировку смягчили, а также вывели из-под действия закона проекты в сфере исламского банкинга.
Таким образом, нововведения ограничили возможности для незаконной финансовой деятельности, но лишь в незначительной степени. Как уже было сказано, на потребительские сообщества пришлось только 0,5% от выявленных в 2023 году финансовых пирамид. Подавляющего большинства подобных организаций новшества не коснулись.
В то же время активность организаторов финансовых пирамид растет. Отчасти этому способствует экономическая турбулентность последних лет.
Люди пытаются выйти из сложной финансовой ситуации или ищут новые возможности для укрепления своего благополучия, в том числе за счет инвестиционной деятельности. Однако если они сталкиваются не с легальным инвестиционным проектом, а с финансовой пирамидой, то в итоге не зарабатывают, а лишаются сбережений, и оказываются в еще худшем положении.
Когда бизнес превращается в пирамиду
На рынке инвестиций существует еще одна проблема — проекты, которые начинали как добросовестные компании, но в итоге превратились в финансовые пирамиды.
Такое происходит, если бизнес привлекает на свое развитие частный капитал и обязуется выплачивать проценты, но не справляется с заявленными планами и не генерирует необходимый для выплат инвесторам объем прибыли.
Тогда он начинает использовать средства новых заимодавцев для выплат предыдущим, то есть по сути превращается в финансовую пирамиду.
Чтобы защитить инвесторов от подобных историй, но в то же время облегчить бизнесу доступ к частному капиталу, в России был создан институт электронных инвестиционных платформ, регулируемый Центробанком.
Согласно информации ЦБ за I квартал 2024 года, в России зарегистрировано 84 инвестиционные платформы с почти 140 тысячами пользователей. Свыше 50% из них активно инвестируют в бизнес-проекты. В 2023 году таким образом было привлечено свыше 180 миллиардов рублей.
Наконец, еще одна проблема инвестиционной сферы в России — в том, что в последние годы она привлекает большое количество участников с низким уровнем финансовой грамотности. И хотя государство регулирует отрасль и вводит новые ограничения, затрудняющие нелегальную деятельность, обеспечить безопасность инвесторов без их участия невозможно.
Главный инструмент для снижения рисков — повышение финансовой грамотности и осознанное отношение участников рынка к принятию инвестиционных решений. Но пока люди полагаются на рекламу сомнительных стратегий, в том числе финансовых пирамид, не проверяют компании, в которые они вкладывают деньги, и верят в реальность получения сверхдоходности, любые меры со стороны государства будут недостаточными.
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