Как посчитать доходы и оформить первичку на патенте

Условия учета доходов
Лимит по доходам — одно из важнейших условий применения ПСН. По закону, величина доходов от реализации по всем видам предпринимательской деятельности с начала календарного года не должна быть более 60 миллионов рублей.
Согласно НК к доходам относится «выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав».
Еще один важный момент — это метод для определения доходов. На ПСН используется кассовый метод (п. 2 ст. 346.53 НК).
Наконец, дата получения дохода ИП на ПСН определяется как день:
выплаты дохода путем перечисления денег на счета предпринимателя в банках либо по его поручению на счета третьих лиц;
передачи дохода в натуральной форме;
получения иного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и погашения задолженности (оплаты) иным способом.
При вексельных расчетах датой получения дохода у ИП признается:
или дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица);
или день передачи ИП указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.
Особенности определения доходов
Доходы ИП уменьшаются, если ему приходится возвращать ранее полученные авансы. Уменьшение происходит в том налоговом периоде, когда произведен возврат.
Доходы в иностранной валюте надо пересчитывать в рубли.
Пересчет ведите по официальному курсу Банка России, установленному на дату получения доходов. А потом учтите эти доходы в совокупности с теми, что в рублях.
Внереализационные доходы в виде курсовой разницы от продажи валюты при ПСН не учитываются.
Доходы в натуральной форме учитывайте по рыночным ценам (абз. 2 п. 5 ст. 346.53 НК).
Рыночной признается договорная цена, если стороны договора не являются взаимозависимыми лицами.
Доходы при совмещении ПСН с другими режимами
При совмещении патента и упрощенки учитывать надо доходы по обоим спецрежимам.
А вот если совмещаете ПСН и ОСНО, то для расчета лимита годового дохода для патента доходы от общережимных видов деятельности не учитываются.
Об этом Минфин говорит в письме от 29 июля 2020 г. № 03-11-11/66669.
Формулировки первичных и платежных документов
Деятельность, которую фактически ведет ИП, получивший патент, должна соответствовать той, которая указана в патенте. Это вывод суда по делу ИП, совмещавшего патент с упрощенкой. Патент предприниматель получил на оказание услуг по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ.
Документ — Определение Верховного Суда РФ от 5 августа 2021 г. № 307-ЭС21-12352 по делу № А05-6116/2020.
Инспекция проанализировала выписку по расчетному счету и первичные документы (договоры, акты и т. п.) и обнаружила, что в реальности ИП занимался капитальным ремонтом крыш многоквартирных домов. Патент же был выдан на другие услуги. Поэтому доход от таких работ предприниматель должен был учесть в доходах по упрощенке.
Судьи пояснили: чтобы не потерять право на ПСН, ИП должен заниматься в точности той деятельностью, которая заявлена в патенте.
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