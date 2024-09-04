Как посчитать доходы и оформить первичку на патенте

Условия учета доходов

Лимит по доходам — одно из важнейших условий применения ПСН. По закону, величина доходов от реализации по всем видам предпринимательской деятельности с начала календарного года не должна быть более 60 миллионов рублей.

Согласно НК к доходам относится «выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав».

Еще один важный момент — это метод для определения доходов. На ПСН используется кассовый метод (п. 2 ст. 346.53 НК).