Как исправить ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете

Ошибки в бухучете — что это
Ошибки в бухгалтерском учёте — это неправильное отражение или пропуск фактов хозяйственной жизни (ФХД).
Правила исправления ошибок в бухгалтерском учёте установлены в ПБУ 22/2010.
Если же неточности в отражении ФХД стали понятны только впоследствии при получении новой информации, то ошибками они не являются (п. 2 ПБУ 22/2010). Подобные факты называются событиями после отчётной даты и регулируются отдельными нормативными документами.
Как классифицируются ошибки в бухучете
Способы исправления ошибок в бухгалтерском учёте зависят от их существенности.
Существенная ошибка в бухгалтерском учёте — это искажение данных, которое может повлиять на экономические решения пользователей отчётности (п. 3 ПБУ 22/2010).
Несущественная ошибка в бухгалтерском учёте — это незначительное отклонение, которое неважно для пользователей и не повлияет на их решения, принимаемые на основании отчётности.
Критерии для определения существенности компания устанавливает сама и указывает в учётной политике
Как исправлять несущественные ошибки в бухучете
Исправление несущественных ошибок, выявленных после подписания бухгалтерской отчётности. В этом случае ошибку нужно исправить проводками по соответствующим счетам (п. 14 ПБУ 22/2010) в периоде обнаружения и отнести разницу на прочие доходы или расходы текущего периода.
Как исправлять существенные ошибки в бухучете
В этом случае нужно сделать корректирующие проводки декабрём отчётного года.
Если при этом подписанная отчётность уже была сдана, то нужно повторно сдать в ГИРБО и во все иные адреса исправленные формы. При этом в новой отчётности нужно указать, что она предоставляется вместо предыдущей и раскрыть причины замены. Срок для предоставления исправленной отчётности в ГИРБО — до 1 июля (п. 7,8 ПБУ 22/2010).
Как исправлять ошибку после утверждения отчетности собственниками
Исправлять ошибку после утверждения отчетности собственниками компании нужно через корректировку нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в текущем периоде (п. 9 ПБУ 22/2010).
При этом отчётность за предыдущие периоды переделывать и сдавать повторно не нужно (п. 10 ПБУ 22/2010). Кроме того, при исправлении бухгалтерской отчётности после утверждения собственниками следует пересчитать сравнительные показатели в отчётности за текущий период, на которые повлияла ошибка.
Если ошибка была несколько лет назад и этот период уже не отражается в текущей отчётности, то нужно скорректировать начальное сальдо по соответствующим статьям за самый ранний из представленных в отчёте периодов.
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