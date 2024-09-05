Разбираемся, как исправить ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете.

Ошибки в бухучете — что это

Ошибки в бухгалтерском учёте — это неправильное отражение или пропуск фактов хозяйственной жизни (ФХД).

Правила исправления ошибок в бухгалтерском учёте установлены в ПБУ 22/2010.

Если же неточности в отражении ФХД стали понятны только впоследствии при получении новой информации, то ошибками они не являются (п. 2 ПБУ 22/2010). Подобные факты называются событиями после отчётной даты и регулируются отдельными нормативными документами.

Как классифицируются ошибки в бухучете

Способы исправления ошибок в бухгалтерском учёте зависят от их существенности.

Существенная ошибка в бухгалтерском учёте — это искажение данных, которое может повлиять на экономические решения пользователей отчётности (п. 3 ПБУ 22/2010).

Несущественная ошибка в бухгалтерском учёте — это незначительное отклонение, которое неважно для пользователей и не повлияет на их решения, принимаемые на основании отчётности.

Критерии для определения существенности компания устанавливает сама и указывает в учётной политике

Как исправлять несущественные ошибки в бухучете

Исправление несущественных ошибок, выявленных после подписания бухгалтерской отчётности. В этом случае ошибку нужно исправить проводками по соответствующим счетам (п. 14 ПБУ 22/2010) в периоде обнаружения и отнести разницу на прочие доходы или расходы текущего периода.

Как исправлять существенные ошибки в бухучете

В этом случае нужно сделать корректирующие проводки декабрём отчётного года.

Если при этом подписанная отчётность уже была сдана, то нужно повторно сдать в ГИРБО и во все иные адреса исправленные формы. При этом в новой отчётности нужно указать, что она предоставляется вместо предыдущей и раскрыть причины замены. Срок для предоставления исправленной отчётности в ГИРБО — до 1 июля (п. 7,8 ПБУ 22/2010).

Как исправлять ошибку после утверждения отчетности собственниками

Исправлять ошибку после утверждения отчетности собственниками компании нужно через корректировку нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в текущем периоде (п. 9 ПБУ 22/2010).

При этом отчётность за предыдущие периоды переделывать и сдавать повторно не нужно (п. 10 ПБУ 22/2010). Кроме того, при исправлении бухгалтерской отчётности после утверждения собственниками следует пересчитать сравнительные показатели в отчётности за текущий период, на которые повлияла ошибка.

Если ошибка была несколько лет назад и этот период уже не отражается в текущей отчётности, то нужно скорректировать начальное сальдо по соответствующим статьям за самый ранний из представленных в отчёте периодов.