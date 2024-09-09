Как хранить документы, чтобы быть готовым к проверкам

Зачем хранить документы

За всю деятельность компании через нее проходит огромное количество документов как связанных непосредственно с бизнесом, так и с административно-хозяйственными вопросами и персоналом.

Компании хранят договоры, акты, накладные и прочие документы для подтверждения правильности расчетов, фактов поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ и других договорных обязательств как при непосредственном общении с контрагентом, так и для защиты своих интересов в суде.

Табели учета рабочего времени, ведомости на выплату зарплаты, приказы о приеме, увольнении и прочие для подтверждения соблюдения требования трудового законодательства, формирования пенсионных прав работников, а журналы проведения инструктажей, медосмотров и т.д. — в знак соблюдения норм охраны труда.

Кроме того большинство документов — отправная точка при расчете налогов, то есть налогоплательщику нужно быть готовым отстоять свою позицию по поводу расчета налогооблагаемых баз по налогу на прибыль, НДС, страховых взносов и других налогов в соответствии с применяемой системой налогообложения.