Как исправить ошибку прошлых лет в бухгалтерском и налоговом учете

Организация провела накладную в прошлом году, уплатила налоги, но отгрузки по факту не было. Как скорректировать учет?

Ситуация: организация на ОСНО нашла накладную за прошлый год. С нее были уплачены все налоги, но выяснилось, что отгрузки по актам сверки не было. Как обнулить эту накладную в 1С, чтобы уменьшить НДС и прибыль?

Согласно ПБУ 22/2010 ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете исправляются с помощью прямых записей по соответствующим счетам в текущем периоде. А значит проводки указываются на текущую дату и уточненная отчетность не появляется.

Виды проводок зависят от существенности ошибки и того, имеет ли организация право на упрощенные формы ведения бухучета.

Если ошибка не существенная или организация имеет право на упрощенный способ бухучета, то исправления проводятся через 91 счет в соответствии с ПБУ 22/2010. Если ошибка существенная, то она проводится через 84 счет:

91.02 (84) – 62.01 на сумму выручки;

68.02 — 91.01 (84) на сумму НДС;

41 — 68.02 — 91.01 (84) на сумму себестоимости товара.

А вот по НДС все же придется подать уточненную декларацию, так как оснований для применения вычета в текущем налоговом периоде нет.

Согласно Правилам ведения книги продаж, для подачи уточненной декларации необходимо заполнить дополнительный лист книги продаж за тот квартал, в котором была проведена лишняя реализация. Там же необходимо аннулировать ошибочный счет-фактуру: зарегистрировать в дополнительном листе ошибочный счет-фактуру также, как он был зарегистрирован в книге продаж, но со знаком минус в графах со стоимостными и количественными показателями 13а - 19, 22, 23 согласно Правилам заполнения дополнительного листа книги продаж.

Подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль необязательно. Изменение можно учесть в качестве ошибки прошлых лет в текущем налоговом периоде на основании п. 1 ст. 54 НК.

Однако нужно учитывать, что записи в декларации по этому основанию зачастую привлекают дополнительное внимание со стороны ФНС. Возможно организация получит требования о предоставлении пояснений в связи с этой записью.

Как отразить ошибку в 1С

В 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 можно использовать документ «Корректировка реализации», который создается на основании документа реализации.

В качестве вида операции указывается исправление в первичных документах. На закладке с табличной частью (товары или услуги) в строке «после изменения» указываются нули.

На закладке «Расчеты» ставится галочка, что это бухучет прошлого периода. По умолчанию программа создаст проводки через 91 счет. Но в случае необходимости можно вручную изменить счет на 84.

Программа сформирует запись дополнительного листа к корректируемому периоду. При формировании корректировочной декларации в нее должна попасть эта запись.