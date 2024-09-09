В каком случае СФР обязан вернуть переплату по взносам с процентами

Тариф взносов «на травматизм» устанавливается в зависимости от класса профессионального риска, к которому относится основной вид деятельности организации. Чем выше показатель риска, тем выше тариф.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Тариф взносов «на травматизм» устанавливается после открытия компании, затем вид деятельности компания обязана ежегодно подтверждать 15 апреля путем подачи уведомления в СФР.

Если этого не сделать, фонд установить максимально возможный тариф по самому «рисковому» виду деятельности, из указанных в ЕГРЮЛ.

Но, пропустив срок подтверждения тарифа, компания не лишается право подать уведомление позже, и фонд обязан пересмотреть тариф. Свое право на более низкий тариф можно заявить и через суд. В обоих указанных случаях, может образоваться переплата страховых взносов.

Если причиной переплаты страховых взносов будет не ошибка бухгалтерии, а неверно установленный тариф страховых взносов, фонд обязан не только вернуть излишне полученные суммы, но и уплатить проценты.

Это подтвердили судьи Арбитражного суда Московского округа в постановлении от 07.08.2024 № Ф05-29924/2023 по делу № А40-101619/2023.

Суть спора состояла в том, что организации установили высокой тариф из-за неподтверждения основного вида деятельности. Компания самостоятельно перечисляла в СФР страховые взносы по этому тарифу и обратилась в суд с иском об отмене такого решения. Тариф был понижен, тогда компания снова обратилась в суд с иском о взыскании процентов за излишне взысканную сумму взносов. Суд постановил, что уплаченные по высокому тарифу суммы фонд обязан вернуть с процентами (постановление от 07.08.2024 № Ф05-29924/2023 по делу № А40-101619/2023).