В каком случае СФР обязан вернуть переплату по взносам с процентами

Источник: Бухгалтерия.ру.
Тариф взносов «на травматизм» устанавливается после открытия компании, затем вид деятельности компания обязана ежегодно подтверждать 15 апреля путем подачи уведомления в СФР.
Если этого не сделать, фонд установить максимально возможный тариф по самому «рисковому» виду деятельности, из указанных в ЕГРЮЛ.
Но, пропустив срок подтверждения тарифа, компания не лишается право подать уведомление позже, и фонд обязан пересмотреть тариф. Свое право на более низкий тариф можно заявить и через суд. В обоих указанных случаях, может образоваться переплата страховых взносов.
Если причиной переплаты страховых взносов будет не ошибка бухгалтерии, а неверно установленный тариф страховых взносов, фонд обязан не только вернуть излишне полученные суммы, но и уплатить проценты.
Это подтвердили судьи Арбитражного суда Московского округа в постановлении от 07.08.2024 № Ф05-29924/2023 по делу № А40-101619/2023.
Суть спора состояла в том, что организации установили высокой тариф из-за неподтверждения основного вида деятельности. Компания самостоятельно перечисляла в СФР страховые взносы по этому тарифу и обратилась в суд с иском об отмене такого решения. Тариф был понижен, тогда компания снова обратилась в суд с иском о взыскании процентов за излишне взысканную сумму взносов. Суд постановил, что уплаченные по высокому тарифу суммы фонд обязан вернуть с процентами (постановление от 07.08.2024 № Ф05-29924/2023 по делу № А40-101619/2023).
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