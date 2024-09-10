Как получить электронную подпись в другой стране и проводить сделки удаленно

При переезде в другую страну у людей остаются обязательства в России. Решать личные и некоторые деловые вопросы удаленно помогает электронная подпись.

Как ее получить и использовать за границей, рассказывает ведущий эксперт Удостоверяющего центра Контура, Иван Быков.

Кто может получить сертификат электронной подписи за границей

Без въезда в Россию получить сертификат электронной подписи могут только физические лица. Можно онлайн продлить свой сертификат электронной подписи или получить очно в одном из представительств за границей.

Юрлицами и ИП за новым сертификатом электронной подписи нужно обратиться в точку выдачи в налоговом ведомстве или его доверенным лицам, то есть придется возвращаться в Россию.

Однако несколько способов продлить «жизнь» подписи и использовать ее для некоторых рабочих задач у юрлиц и ИП все-таки есть.

Как работать с подписью юрлицу и ИП за границей

Способ № 1: продлить удаленно сертификат электронной подписи

Юрлица и ИП могут продлить сертификат электронной подписи онлайн, если срок его действия не закончился. Для этого обязательно должны выполняться такие условия:

У владельца должен быть носитель с ключом от действующей электронной подписи, чтобы записать туда новый ключ КЭП ФНС.

Обновить сертификат ФНС может только его прошлый владелец, данные об организации тоже должны быть прежними.

Если какое-то из условий выполнить невозможно, сертификат ФНС получиться продлить только в России.

Способ № 2: использовать для рабочих задач обычную подпись физлица

Этот способ действует лишь для ограниченной серии задач. Например:

Заходить в профиль на Госуслугах и учетную запись площадки для Госзакупок. Но подписывать документы для них можно только с сертификатом юрлица или ИП. Подписывать документы в некоторых системах ЭДО. Здесь потребуется дополнительная договоренность с контрагентом, чтобы в последний момент он не отказался от сделки. Работать в ЕГАИС. В этой системе пока не проверяют наличие ОГРНИП в сертификате, поэтому остается возможность использовать сертификат физлица. Но обновление и устранение недоработки в системе может произойти в любой момент, и такая возможность исчезнет.

Без сертификата ИП предприниматель не сможет сдать отчетность в налоговую инспекцию, СФР или Росстат, добавить или удалить виды деятельности 一 ОКВЭД в ЕГРИП/ЕГРЮЛ, зарегистрировать кассу в сервисе ФНС, чтобы передавать информацию о продажах через ОФД.

Доверить отчетность уполномоченному лицу тоже не получится — машиночитаемая доверенность также должна быть подписана сертификатом юрлица или ИП.

Способ № 3: воспользоваться Госключом

Госключ — это сервис, в котором можно удаленно выпустить сертификат электронной подписи физлица. Для оформления понадобится телефон с NFC и загранпаспорт с биометрией.

Подпись Госключа дает дополнительные возможности для удаленного решения задач, но использовать ее можно только внутри сервиса или в интегрированных с ним системах.

Вот, какие действия можно выполнить с такой подписью:

Зарегистрировать малый бизнес: ИП или ООО с одним учредителем.

Подать заявление на регистрацию или расторжение брака.

Подписать договор купли-продажи автомобиля.

Подписать кадровые документы.

Ликвидировать ИП.

Как физическому лицу получить сертификат электронной подписи и работать с ним

Россияне, проживающие в других странах, могут оформить или продлить действующий сертификат электронной подписи в одном из представительств удостоверяющего центра Контура: в Испании, Таиланде, Израиле, Грузии, Аргентине, Италии или Узбекистане.

Нужно лично прийти в точку выдачи с оригиналом российского или заграничного паспорта, а также сообщить номера СНИЛС и ИНН. Сотрудник представительства удостоверит личность, и вы получите сертификат и ключи электронной подписи.

С такой электронной подписью физическое лицо может выполнять привычные для себя действия: подписывать кадровые документы, удаленно покупать и продавать недвижимость, обращаться в суд через системы ГАС «Правосудие» и «Мой арбитр», регистрировать бизнес.

Где можно получить сертификат электронной подписи физлица за границей

Представительства открыты в семи странах: