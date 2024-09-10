Как получить электронную подпись в другой стране и проводить сделки удаленно

Как ее получить и использовать за границей, рассказывает ведущий эксперт Удостоверяющего центра Контура, Иван Быков.
Кто может получить сертификат электронной подписи за границей
Без въезда в Россию получить сертификат электронной подписи могут только физические лица. Можно онлайн продлить свой сертификат электронной подписи или получить очно в одном из представительств за границей.
Юрлицами и ИП за новым сертификатом электронной подписи нужно обратиться в точку выдачи в налоговом ведомстве или его доверенным лицам, то есть придется возвращаться в Россию.
Однако несколько способов продлить «жизнь» подписи и использовать ее для некоторых рабочих задач у юрлиц и ИП все-таки есть.
Как работать с подписью юрлицу и ИП за границей
Способ № 1: продлить удаленно сертификат электронной подписи
Юрлица и ИП могут продлить сертификат электронной подписи онлайн, если срок его действия не закончился. Для этого обязательно должны выполняться такие условия:
У владельца должен быть носитель с ключом от действующей электронной подписи, чтобы записать туда новый ключ КЭП ФНС.
Обновить сертификат ФНС может только его прошлый владелец, данные об организации тоже должны быть прежними.
Если какое-то из условий выполнить невозможно, сертификат ФНС получиться продлить только в России.
Способ № 2: использовать для рабочих задач обычную подпись физлица
Этот способ действует лишь для ограниченной серии задач. Например:
Заходить в профиль на Госуслугах и учетную запись площадки для Госзакупок. Но подписывать документы для них можно только с сертификатом юрлица или ИП.
Подписывать документы в некоторых системах ЭДО. Здесь потребуется дополнительная договоренность с контрагентом, чтобы в последний момент он не отказался от сделки.
Работать в ЕГАИС. В этой системе пока не проверяют наличие ОГРНИП в сертификате, поэтому остается возможность использовать сертификат физлица. Но обновление и устранение недоработки в системе может произойти в любой момент, и такая возможность исчезнет.
Без сертификата ИП предприниматель не сможет сдать отчетность в налоговую инспекцию, СФР или Росстат, добавить или удалить виды деятельности 一 ОКВЭД в ЕГРИП/ЕГРЮЛ, зарегистрировать кассу в сервисе ФНС, чтобы передавать информацию о продажах через ОФД.
Доверить отчетность уполномоченному лицу тоже не получится — машиночитаемая доверенность также должна быть подписана сертификатом юрлица или ИП.
Способ № 3: воспользоваться Госключом
Госключ — это сервис, в котором можно удаленно выпустить сертификат электронной подписи физлица. Для оформления понадобится телефон с NFC и загранпаспорт с биометрией.
Подпись Госключа дает дополнительные возможности для удаленного решения задач, но использовать ее можно только внутри сервиса или в интегрированных с ним системах.
Вот, какие действия можно выполнить с такой подписью:
Зарегистрировать малый бизнес: ИП или ООО с одним учредителем.
Подать заявление на регистрацию или расторжение брака.
Подписать договор купли-продажи автомобиля.
Подписать кадровые документы.
Ликвидировать ИП.
Как физическому лицу получить сертификат электронной подписи и работать с ним
Россияне, проживающие в других странах, могут оформить или продлить действующий сертификат электронной подписи в одном из представительств удостоверяющего центра Контура: в Испании, Таиланде, Израиле, Грузии, Аргентине, Италии или Узбекистане.
Нужно лично прийти в точку выдачи с оригиналом российского или заграничного паспорта, а также сообщить номера СНИЛС и ИНН. Сотрудник представительства удостоверит личность, и вы получите сертификат и ключи электронной подписи.
С такой электронной подписью физическое лицо может выполнять привычные для себя действия: подписывать кадровые документы, удаленно покупать и продавать недвижимость, обращаться в суд через системы ГАС «Правосудие» и «Мой арбитр», регистрировать бизнес.
Где можно получить сертификат электронной подписи физлица за границей
Представительства открыты в семи странах:
Таиланд, Бангкок: 18, 6 Udom Suk 31 Alley, Khwaeng Bang Chak, Khet Phra Khanong, Bangkok 10260. y.marinich@yahoo.com.
Грузия, Кобулети: 350, Agmashenebeli st., Kobuleti, Adjara, Georgia, 6200 sv@spb-kontur.ru.
Израиль: обращаться по почте samoylov@spb-kontur.ru.
Италия, Генуя: Corso Torino, 78r, 16129 Genova GE, Italy avt@servon.ru.
Аргентина, Буэнос-Айрес: Azcuénaga 1460, C1117 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina abroad@i-kontur.ru.
Узбекистан, Ташкент: 100031, Узбекистан, город: Ташкент, район: Мирабадский, ул. Буюк Турон, 77, v@vp1.xyz.
Испания, Барселона: Passatge del Tèxtil, 29, Sant Martí, 08018 Barcelona, sal@kontur42.ru.
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