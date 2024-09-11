Пенсионеры самостоятельно могут повысить пенсию на 2025 год. Рассказываем как

Каждый год пенсионеры, которые имеют право на набор социальных услуг, могут отказаться от НСУ, а взамен получать ежемесячную денежную компенсацию. Рассказываем, как подать заявление на надбавку, можно ли отказаться только от части соцуслуг и в каком случае это выгодно.

Что такое набор социальных услуг и что дает отказ от НСУ

Набор социальных услуг (НСУ) — это комплекс льгот для пенсионеров, которые нуждаются в социальной и материальной поддержке государства. Обычный пенсионер, который получает пенсию по старости, не имеет право на набор социальных услуг. А вот эти категории пенсионеров получают НСУ:

пенсионеры с любой группой инвалидности;

дети с инвалидностью;

граждане, получившие инвалидность во время войны;

ветераны боевых действий;

участники Великой Отечественной войны;

узники концлагерей;

военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» или «Жителю осажденного Сталинграда»;

граждане, работавшие в период Великой Отечественной войны в тылу;

члены семьи погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

граждане, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне, а также приравненные к ним пенсионеры.

НСУ состоит из нескольких категорий льгот:

Медикаменты и медицинские изделия по рецептам врачей, а также продукты лечебного питания для детей с инвалидностью. Санаторно-курортное лечение — раз в год по медицинским показаниям. Бесплатный проезд на пригородном транспорте или на междугороднем транспорте до места лечения и обратно.

НСУ можно получать в натуральном или денежном виде. При отказе от натуральной помощи у получателей вырастет пенсия за счет повышения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Какой денежный эквивалент у НСУ и сколько платят за отказ от НСУ

Размер НСУ в 2024 году составляет 1 578,5 рубля. Вот из чего складывается эта сумма:

Натуральная форма Денежный эквивалент Лекарства и медицинские изделия по рецепту врача, специализированное питание для детей с инвалидностью 1 215,8 рубля Путевки в санаторий 188,8 рубля Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно 174,62 рубля Пенсионеры с I группой инвалидности и дети с инвалидностью получают путевки и бесплатный проезд в двойном размере — для них и сопровождающего. Величину НСУ пересматривают каждый год. Следующая индексация намечена на 1 февраля 2025 года. Однако ожидать резкого повышения денежного эквивалента набора соц. услуг не стоит. Вот как эта сумма менялась последние пять лет: 2019 год — 1 121,42 рубля;

2020 год — 1 155,06 рубля;

2021 год — 1 211,66 рубля;

2022 год — 1 313,44 рубля;

2023 год — 1 469,74 рубля;

2024 год — 1 578,50 рубля.

Как заменить набор социальных услуг на денежную выплату

Заменить набор социальных услуг на прибавку к ежемесячной денежной выплате можно раз в год. Вы вправе как полностью отказаться от НСУ, так и от части услуг.

Важно! Заявление на отказ от набора социальных услуг подается до 30 сентября включительно, но прибавку к денежной выплате (ЕДВ) пенсионер начнет получать только с 1 января следующего года. Обратите внимание, что возвращение НСУ работает по тем же правилам.

К примеру, чтобы получать в 2025 году прибавку к ЕДВ за счет набора соцуслуг, заявление нужно подать до 31 сентября 2024 года. Чтобы вернуть НСУ, заявление подается до 30 сентября 2024 года, а пользоваться услугами можно будет с 1 января 2025 года.

Заявление можно подать:

лично в отделении Социального фонда, где начисляли ЕДВ;

в МФЦ;

через «Госуслуги».

За пенсионера заявление также может подать представитель или опекун. Понадобится доверенность или другие подтверждающие полномочия документы.

Вот на сколько изменится ЕДВ, если отказаться от НСУ полностью или частично:

Размер ЕДВ при сохранении права на весь НСУ Отказ от проезда до места лечения Отказ от санаториев и проезда до места лечения Отказ от лекарств и проезда до места лечения Отказ от санатория Отказ от лекарств Отказ от санатория и лекарств Люди с I группой инвалидности 3 746,34 рубля 3 920,96 рубля 4 109,04 рубля 5 136,76 рубля 3 934,42 рубля 4 962,14 рубля 5 150,22 рубля Люди с II группой инвалидности 2 224,28 рубля 2 398,90 рубля 2 586,98 рубля 3 614,70 рубля 2 412,36 рубля 3 440,08 рубля 3 628,16 рубля Люди с III группой инвалидности 1 465,64 рубля 1 640,27 рубля 1 828,35 рубля 2 856,07 рубля 1 653,72 рубля 2 681,45 рубля 2 869,53 рубля Дети с инвалидностью 2 224,28 рубля 2 398,90 рубля 2 586,98 рубля 3 614,70 рубля 2 412,36 рубля 3 440,08 рубля 3 628,16 рубля Ветераны боевых действий, члены их семей, а также пострадавшие от радиации 3 746,34 рубля 3 920,96 рубля 4 109,04 рубля 5 136,76 рубля 3 934,42 рубля 4 962,14 рубля 5 150,22 рубля

Выгодно ли отказываться от НСУ

Ответ на вопрос, стоит ли менять НСУ на денежную выплату, зависит от конкретной ситуации. Перед тем как написать заявление о замене натурального вида помощи на денежный, стоит все просчитать.

Если вам постоянно нужны лекарства из перечня жизненно необходимых препаратов, то их вы сможете получать бесплатно, но стоит посчитать, что выгоднее: покупать их самостоятельно или получать по рецепту.

Понятно, что за 2 265,6 рубля (выплата за 12 месяцев) путевку в санаторий не купить. Однако при этом Соцфонд также не гарантирует, что сможет отправлять вас на лечение, даже если есть серьезные показания для этого.