Пенсионеры самостоятельно могут повысить пенсию на 2025 год. Рассказываем как

Что такое набор социальных услуг и что дает отказ от НСУ
Набор социальных услуг (НСУ) — это комплекс льгот для пенсионеров, которые нуждаются в социальной и материальной поддержке государства. Обычный пенсионер, который получает пенсию по старости, не имеет право на набор социальных услуг. А вот эти категории пенсионеров получают НСУ:
пенсионеры с любой группой инвалидности;
дети с инвалидностью;
граждане, получившие инвалидность во время войны;
ветераны боевых действий;
участники Великой Отечественной войны;
узники концлагерей;
военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» или «Жителю осажденного Сталинграда»;
граждане, работавшие в период Великой Отечественной войны в тылу;
члены семьи погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
граждане, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне, а также приравненные к ним пенсионеры.
НСУ состоит из нескольких категорий льгот:
Медикаменты и медицинские изделия по рецептам врачей, а также продукты лечебного питания для детей с инвалидностью.
Санаторно-курортное лечение — раз в год по медицинским показаниям.
Бесплатный проезд на пригородном транспорте или на междугороднем транспорте до места лечения и обратно.
НСУ можно получать в натуральном или денежном виде. При отказе от натуральной помощи у получателей вырастет пенсия за счет повышения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
Какой денежный эквивалент у НСУ и сколько платят за отказ от НСУ
Размер НСУ в 2024 году составляет 1 578,5 рубля. Вот из чего складывается эта сумма:
Натуральная форма
Денежный эквивалент
Лекарства и медицинские изделия по рецепту врача, специализированное питание для детей с инвалидностью
1 215,8 рубля
Путевки в санаторий
188,8 рубля
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно
174,62 рубля
Пенсионеры с I группой инвалидности и дети с инвалидностью получают путевки и бесплатный проезд в двойном размере — для них и сопровождающего.
Величину НСУ пересматривают каждый год. Следующая индексация намечена на 1 февраля 2025 года. Однако ожидать резкого повышения денежного эквивалента набора соц. услуг не стоит. Вот как эта сумма менялась последние пять лет:
Как заменить набор социальных услуг на денежную выплату
Заменить набор социальных услуг на прибавку к ежемесячной денежной выплате можно раз в год. Вы вправе как полностью отказаться от НСУ, так и от части услуг.
Важно! Заявление на отказ от набора социальных услуг подается до 30 сентября включительно, но прибавку к денежной выплате (ЕДВ) пенсионер начнет получать только с 1 января следующего года. Обратите внимание, что возвращение НСУ работает по тем же правилам.
К примеру, чтобы получать в 2025 году прибавку к ЕДВ за счет набора соцуслуг, заявление нужно подать до 31 сентября 2024 года. Чтобы вернуть НСУ, заявление подается до 30 сентября 2024 года, а пользоваться услугами можно будет с 1 января 2025 года.
Заявление можно подать:
лично в отделении Социального фонда, где начисляли ЕДВ;
в МФЦ;
через «Госуслуги».
За пенсионера заявление также может подать представитель или опекун. Понадобится доверенность или другие подтверждающие полномочия документы.
Вот на сколько изменится ЕДВ, если отказаться от НСУ полностью или частично:
Размер ЕДВ при сохранении права на весь НСУ
Отказ от проезда до места лечения
Отказ от санаториев и проезда до места лечения
Отказ от лекарств и проезда до места лечения
Отказ от санатория
Отказ от лекарств
Отказ от санатория и лекарств
Люди с I группой инвалидности
3 746,34 рубля
3 920,96 рубля
4 109,04 рубля
5 136,76 рубля
3 934,42 рубля
4 962,14 рубля
5 150,22 рубля
Люди с II группой инвалидности
2 224,28 рубля
2 398,90 рубля
2 586,98 рубля
3 614,70 рубля
2 412,36 рубля
3 440,08 рубля
3 628,16 рубля
Люди с III группой инвалидности
1 465,64 рубля
1 640,27 рубля
1 828,35 рубля
2 856,07 рубля
1 653,72 рубля
2 681,45 рубля
2 869,53 рубля
Дети с инвалидностью
2 224,28 рубля
2 398,90 рубля
2 586,98 рубля
3 614,70 рубля
2 412,36 рубля
3 440,08 рубля
3 628,16 рубля
Ветераны боевых действий, члены их семей, а также пострадавшие от радиации
3 746,34 рубля
3 920,96 рубля
4 109,04 рубля
5 136,76 рубля
3 934,42 рубля
4 962,14 рубля
5 150,22 рубля
Выгодно ли отказываться от НСУ
Ответ на вопрос, стоит ли менять НСУ на денежную выплату, зависит от конкретной ситуации. Перед тем как написать заявление о замене натурального вида помощи на денежный, стоит все просчитать.
Если вам постоянно нужны лекарства из перечня жизненно необходимых препаратов, то их вы сможете получать бесплатно, но стоит посчитать, что выгоднее: покупать их самостоятельно или получать по рецепту.
Понятно, что за 2 265,6 рубля (выплата за 12 месяцев) путевку в санаторий не купить. Однако при этом Соцфонд также не гарантирует, что сможет отправлять вас на лечение, даже если есть серьезные показания для этого.
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