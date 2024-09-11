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Пенсионеры самостоятельно могут повысить пенсию на 2025 год. Рассказываем как

Каждый год пенсионеры, которые имеют право на набор социальных услуг, могут отказаться от НСУ, а взамен получать ежемесячную денежную компенсацию. Рассказываем, как подать заявление на надбавку, можно ли отказаться только от части соцуслуг и в каком случае это выгодно.
Пенсионеры самостоятельно могут повысить пенсию на 2025 год. Рассказываем как
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое набор социальных услуг и что дает отказ от НСУ

Набор социальных услуг (НСУ) — это комплекс льгот для пенсионеров, которые нуждаются в социальной и материальной поддержке государства. Обычный пенсионер, который получает пенсию по старости, не имеет право на набор социальных услуг. А вот эти категории пенсионеров получают НСУ:

  • пенсионеры с любой группой инвалидности;

  • дети с инвалидностью;

  • граждане, получившие инвалидность во время войны;

  • ветераны боевых действий;

  • участники Великой Отечественной войны;

  • узники концлагерей;

  • военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях,

    учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

  • награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» или «Жителю осажденного Сталинграда»;

  • граждане, работавшие в период Великой Отечественной войны в тылу;

  • члены семьи погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

  • граждане, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне, а также приравненные к ним пенсионеры.

НСУ состоит из нескольких категорий льгот

  1. Медикаменты и медицинские изделия по рецептам врачей, а также продукты лечебного питания для детей с инвалидностью.

  2. Санаторно-курортное лечение — раз в год по медицинским показаниям.

  3. Бесплатный проезд на пригородном транспорте или на междугороднем транспорте до места лечения и обратно. 

НСУ можно получать в натуральном или денежном виде. При отказе от натуральной помощи у получателей вырастет пенсия за счет повышения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Какой денежный эквивалент у НСУ и сколько платят за отказ от НСУ

Размер НСУ в 2024 году составляет 1 578,5 рубля. Вот из чего складывается эта сумма:

Натуральная форма

Денежный эквивалент

Лекарства и медицинские изделия по рецепту врача, специализированное питание для детей с инвалидностью

1 215,8 рубля

Путевки в санаторий

188,8 рубля

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно

174,62 рубля

Пенсионеры с I группой инвалидности и дети с инвалидностью получают путевки и бесплатный проезд в двойном размере — для них и сопровождающего.

Величину НСУ пересматривают каждый год. Следующая индексация намечена на 1 февраля 2025 года. Однако ожидать резкого повышения денежного эквивалента набора соц. услуг не стоит. Вот как эта сумма менялась последние пять лет:

  • 2019 год — 1 121,42 рубля;

  • 2020 год — 1 155,06 рубля;

  • 2021 год — 1 211,66 рубля;

  • 2022 год — 1 313,44 рубля;

  • 2023 год — 1 469,74 рубля;

  • 2024 год — 1 578,50 рубля.

Как заменить набор социальных услуг на денежную выплату

Заменить набор социальных услуг на прибавку к ежемесячной денежной выплате можно раз в год. Вы вправе как полностью отказаться от НСУ, так и от части услуг. 

Важно! Заявление на отказ от набора социальных услуг подается до 30 сентября включительно, но прибавку к денежной выплате (ЕДВ) пенсионер начнет получать только с 1 января следующего года. Обратите внимание, что возвращение НСУ работает по тем же правилам. 

К примеру, чтобы получать в 2025 году прибавку к ЕДВ за счет набора соцуслуг, заявление нужно подать до 31 сентября 2024 года. Чтобы вернуть НСУ, заявление подается до 30 сентября 2024 года, а пользоваться услугами можно будет с 1 января 2025 года.

Заявление можно подать:

  • лично в отделении Социального фонда, где начисляли ЕДВ;

  • в МФЦ;

  • через «Госуслуги».

За пенсионера заявление также может подать представитель или опекун. Понадобится доверенность или другие подтверждающие полномочия документы.

Вот на сколько изменится ЕДВ, если отказаться от НСУ полностью или частично:

Размер ЕДВ при сохранении права на весь НСУ

Отказ от проезда до места лечения

Отказ от санаториев и проезда до места лечения

Отказ от лекарств и проезда до места лечения

Отказ от санатория

Отказ от лекарств

Отказ от санатория и лекарств

Люди с I группой инвалидности

3 746,34 рубля

3 920,96 рубля

4 109,04 рубля

5 136,76 рубля

3 934,42 рубля

4 962,14 рубля

5 150,22 рубля

Люди с II группой инвалидности

2 224,28 рубля

2 398,90 рубля

2 586,98 рубля

3 614,70 рубля

2 412,36 рубля

3 440,08 рубля

3 628,16 рубля

Люди с III группой инвалидности

1 465,64 рубля

1 640,27 рубля

1 828,35 рубля

2 856,07 рубля

1 653,72 рубля

2 681,45 рубля

2 869,53 рубля

Дети с инвалидностью

2 224,28 рубля

2 398,90 рубля

2 586,98 рубля

3 614,70 рубля

2 412,36 рубля

3 440,08 рубля

3 628,16 рубля

Ветераны боевых действий, члены их семей, а также пострадавшие от радиации

3 746,34 рубля

3 920,96 рубля

4 109,04 рубля

5 136,76 рубля

3 934,42 рубля

4 962,14 рубля

5 150,22 рубля

Выгодно ли отказываться от НСУ

Ответ на вопрос, стоит ли менять НСУ на денежную выплату, зависит от конкретной ситуации. Перед тем как написать заявление о замене натурального вида помощи на денежный, стоит все просчитать.

Если вам постоянно нужны лекарства из перечня жизненно необходимых препаратов, то их вы сможете получать бесплатно, но стоит посчитать, что выгоднее: покупать их самостоятельно или получать по рецепту.

Понятно, что за 2 265,6 рубля (выплата за 12 месяцев) путевку в санаторий не купить. Однако при этом Соцфонд также не гарантирует, что сможет отправлять вас на лечение, даже если есть серьезные показания для этого. 

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