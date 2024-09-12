Код УИН в платежном поручении 2024

Что такое код УИН
УИН — уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 или 25 цифр, которые не могут одновременно принимать значение «0».
Для УИН предназначено поле платежного поручения с реквизитом 22, которое называется «Код» (утв. приказом Минфина от 12.11.13 № 107Н).
Когда в платежном поручении проставляется код УИН
Организации и ИП проставляют код УИН только в том случае, когда перечисляют в бюджет сумму, указанную в требовании об уплате налога, сбора, страхового взноса, задолженности по ИП, пеней или штрафа.
Поле платежного поручения 22 «Код» не может быть пустым. В нем необходимо указать уникальный идентификатор начисления, а при его отсутствии — поставить «код нормативного акта». Он состоит из 4 цифр.
Приведем несколько вариантов для кода нормативного акта:
0001 — оплата задолженности по исполнительному производству;
0002 — обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов, контрактов, гарантийных обязательств;
0026 — денежные средства для обеспечения возмещения судебных издержек, денежные средства, являющиеся предметом залога;
0030 — денежные средства в порядке исполнения 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
При уплате текущих бюджетных платежей в поле «код» необходимо поставить «0».
Для чего нужен код УИН
По номеру УИН происходит автоматический учет уплаченных страховых взносов и иных платежей в бюджет.
Сведения о платежах в бюджет передаются в ГИС ГМП. Это Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.
Если в платежке указать неверный УИН, ГИС ГМП платеж не идентифицирует. Обязанность по уплате страховых взносов и других платежей в бюджет будет считаться неисполненной.
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