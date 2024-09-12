Код УИН в платежном поручении 2024

Разбираем, что такое код УИН и когда его нужно отражать в платежном поручении.

Что такое код УИН

УИН — уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 или 25 цифр, которые не могут одновременно принимать значение «0».

Для УИН предназначено поле платежного поручения с реквизитом 22, которое называется «Код» (утв. приказом Минфина от 12.11.13 № 107Н).

Когда в платежном поручении проставляется код УИН

Организации и ИП проставляют код УИН только в том случае, когда перечисляют в бюджет сумму, указанную в требовании об уплате налога, сбора, страхового взноса, задолженности по ИП, пеней или штрафа.

Поле платежного поручения 22 «Код» не может быть пустым. В нем необходимо указать уникальный идентификатор начисления, а при его отсутствии — поставить «код нормативного акта». Он состоит из 4 цифр.

Приведем несколько вариантов для кода нормативного акта:

0001 — оплата задолженности по исполнительному производству;

0002 — обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов, контрактов, гарантийных обязательств;

0026 — денежные средства для обеспечения возмещения судебных издержек, денежные средства, являющиеся предметом залога;

0030 — денежные средства в порядке исполнения 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При уплате текущих бюджетных платежей в поле «код» необходимо поставить «0».

Для чего нужен код УИН

По номеру УИН происходит автоматический учет уплаченных страховых взносов и иных платежей в бюджет.

Сведения о платежах в бюджет передаются в ГИС ГМП. Это Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.

Если в платежке указать неверный УИН, ГИС ГМП платеж не идентифицирует. Обязанность по уплате страховых взносов и других платежей в бюджет будет считаться неисполненной.