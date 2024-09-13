Как организации зачесть предоплату от одного контрагента в счет долга другого контрагента

Ситуация: контрагент произвел операцию на счет организации. Недавно он попросил зачесть переплату в счет погашения задолженности другого контрагента. Как правильно зачесть эту предоплату?

В соответствии со ст. 313 ГК должник вправе возложить исполнение обязательства на третье лицо. Для этого ему необходимо направить письмо-поручение третьему лицу об исполнении обязательства в пользу кредитора. Этот способ можно использовать в случае, если у третьего лица есть обязательство перед организацией.

Третье лицо не обязано исполнять эту просьбу. Таким образом организация предлагает изменить порядок исполнения обязательства, который предусмотрен в соглашении, из которого у третьего лица возникло обязательство перед организацией.

В случае, если третье лицо согласится на изменение порядка исполнения, то порядок изменится согласно п. 1 ст. 450 ГК. Если третье лицо не согласится, то оно вправе исполнить свое обязательство в порядке, который был ранее с ним согласован согласно ст. 309 ГК.

Организация не обязана выполнять требование контрагента. Она может вернуть ему аванс. В случае, если организация решит выполнить требования, стоит заключить соглашение и прописать в нем порядок исполнения обязательства.