Семь уловок продавцов, на которые стоит обращать внимание при покупках

Под продавцами имею в виду как непосредственно сотрудников торговых точек, так и магазины — онлайн и оффлайн.

1. Сначала повышают цену, а потом делают скидку

Про этот прием все давно знают, я думаю. На самом деле я бы даже не делала каких-то лишних движений, чтобы докопаться до первоначальной цены. Целесообразнее, мне кажется, сравнить цены на аналогичный товар в этом месте и в других местах. Именно на данный момент. Причем, если можно использовать промо-коды или получить повышенный кэшбэк, сравниваем с учетом этих опций.

2. Уменьшение размера упаковок

Все уже привыкли, что шоколадки весят 90 г, а не 100 г, а пачка сливочного масла — 180 г, а не 200 г. Но иногда вес привычных товаров ползет еще немного вниз. И вот уже шоколадка привычной марки становится 85-граммовой, то же касается и молока, и круп, и многих других товаров.

3. По умолчанию предлагают заплатить по QR-коду через СБП

У большинства банков за такой метод оплаты нет кэшбэка. Это выгодно, только если при оплате через QR дают скидку и она больше % кэшбэка по вашей карте.

4. Беспроцентная рассрочка

Иногда при такой рассрочке цена изначально выше, чем при оплате сразу всей суммы. Например, при продаже квартир застройщиками. Но иногда процентов и правда нет. Но тут надо сравнивать — не стоит ли этот же товар дешевле в других местах без рассрочки. Так как расходы на предоставление вам по сути кредита могут быть заложены в цену.

5. Товар в большей упаковке стоит дороже по цене за гр или кг

Мы привыкли, что, например, пачка стирального порошка в 3 кг будет стоить дешевле, чем 1 кг, если посчитать цену за 1 кг. Но так бывает не всегда, иногда выгоднее взять 3 упаковки по 1 кг. Бывает, что мелкая тара выгоднее из-за акции, но бывает такое и без всяких акций.

6. Рекламируется низкая цена на самый дешевый товар в ассортименте

Например, «Платья — от 1000 рублей». Заходишь на сайт магазина — а там один страшный сарафан по такой цене, а остальное дороже. Или иногда рекламируется самая низкая цена на непопулярный цвет или комплектацию какой-то техники, а другие варианты — по более высокой цене.

7. Кэшбэк на категорию товаров, которые покупаете редко

Например, можно соблазниться на хороший кэшбэк на технику баллами конкретного магазина или торговой сети. Но потом вы осознаете, что никакую технику вы в ближайшее время покупать не будете. И лучше было взять товар без кэшбэка, подешевле в другом месте.

А какие еще уловки вы встречали?