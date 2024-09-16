Обзоры для бухгалтера

Квартальная отчетность, 152-ФЗ и КЭДО. Обзор мероприятий с 16 по 30 сентября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

16 сентября — 30 сентября. Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

Время: 10:00

Формат: онлайн и офлайн (Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7)

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

  1. Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

  2. Практическое Бюджетирование

  3. Выбор оптимальной формы финансирования

  4. Дивидендная политика компании.

  5. Управление оборотным капиталом компании.

  6. Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.

  7. Анализ инвестиционных проектов.

  8. Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками компании.

  9. Антикризисное управление - мероприятия антикризисного управления - антикризисное бюджетирование.

  10. Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.

  11. Управленческий учет в отдельной компании.

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16 сентября — 30 сентября Регистрация: Международные квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)

Время: с 10:00 до 22:00

Формат: онлайн и офлайн (Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7)

Стоимость: 5 900 рублей

Программа мероприятия:

  1. 15 ноября 2024 – Управленческий учет 1 / Аудит (ISA).

  2. 16 ноября 2024 – Право РФ (Базовый уровень) / Финансовый менеджмент.

  3. 17 ноября 2024 – Финансовый учет и отчетность 1 (МСФО)/ Управленческий учет-2.

  4. 18 ноября 2024 – Налоги РФ (Базовый уровень) / Финансовый учет-2 ( МСФО)(МСФО).

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17 сентября Квартальная отчетность: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

  1. Как подготовить декларацию по НДС с учетом изменений с 1 июля 2024 года.

  2. Типичные ошибки в отражении доходов и расходов, частые ошибки в декларации по налогу на прибыль.

  3. Как заполнить 6-НДФЛ с учетом новых контрольных соотношений.

  4. Какие изменения произошли в РСВ.

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17 сентября Как получить налоговую амнистию и вести безопасный учет в Контур.Экстерне

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

  1. Что такое «дроблением бизнеса» и как об этом может узнать ФНС.

  2. Условия для получения амнистии по дроблению бизнеса.

  3. Безопасный учет и расчет налогов в Контур. Экстерне.

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18 сентября DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

  1. Юридический due diligence.

  2. Финансовый due diligence.

  3. Налоговый due diligence.

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18 сентября Особенности организации архива корпоративных электронных документов

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

  1. Для чего нужно хранить документы?

  2. Законодательная база для организации хранения электронных документов.

  3. Особенности хранения электронных документов.

  4. Общее и отличия систем ЭДО и систем архивного хранения.

  5. Решения по архивному хранению корпоративных электронных документов.

  6. Демонстрация программных решений в рамках проекта ПК Баланс-2.

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25 сентября Как соответствовать закону о защите персональных данных 152-ФЗ

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

  1. Основные заблуждения компаний при обработке персональных данных.

  2. Что на самом деле требует закон и как наказывает за нарушения?

  3. Разбор реальных процессов обработки персональных данных в компании.

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25 сентября КЭДО для компаний со множеством юрлиц: от стресса к порядку

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

  1. Как организовать кадровый ЭДО в холдинге на несколько юридических лиц.

  2. Как корректно учитывать отпускные периоды и избежать финансовых рисков.

  3. Возможности интеграции с несколькими 1С.

  4. Личный кабинет и обновленный интерфейс LDM.КЭДО.

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