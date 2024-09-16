Квартальная отчетность, 152-ФЗ и КЭДО. Обзор мероприятий с 16 по 30 сентября

16 сентября — 30 сентября. Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Время: 10:00
Формат: онлайн и офлайн (Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7)
Стоимость: бесплатно
Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Практическое Бюджетирование
Выбор оптимальной формы финансирования
Дивидендная политика компании.
Управление оборотным капиталом компании.
Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.
Анализ инвестиционных проектов.
Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками компании.
Антикризисное управление - мероприятия антикризисного управления - антикризисное бюджетирование.
Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
Управленческий учет в отдельной компании.
16 сентября — 30 сентября Регистрация: Международные квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)
Время: с 10:00 до 22:00
Формат: онлайн и офлайн (Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7)
Стоимость: 5 900 рублей
15 ноября 2024 – Управленческий учет 1 / Аудит (ISA).
16 ноября 2024 – Право РФ (Базовый уровень) / Финансовый менеджмент.
17 ноября 2024 – Финансовый учет и отчетность 1 (МСФО)/ Управленческий учет-2.
18 ноября 2024 – Налоги РФ (Базовый уровень) / Финансовый учет-2 ( МСФО)(МСФО).
17 сентября Квартальная отчетность: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как подготовить декларацию по НДС с учетом изменений с 1 июля 2024 года.
Типичные ошибки в отражении доходов и расходов, частые ошибки в декларации по налогу на прибыль.
Как заполнить 6-НДФЛ с учетом новых контрольных соотношений.
Какие изменения произошли в РСВ.
17 сентября Как получить налоговую амнистию и вести безопасный учет в Контур.Экстерне
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Что такое «дроблением бизнеса» и как об этом может узнать ФНС.
Условия для получения амнистии по дроблению бизнеса.
Безопасный учет и расчет налогов в Контур. Экстерне.
18 сентября DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3
Стоимость: бесплатно
Юридический due diligence.
Финансовый due diligence.
Налоговый due diligence.
18 сентября Особенности организации архива корпоративных электронных документов
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Для чего нужно хранить документы?
Законодательная база для организации хранения электронных документов.
Особенности хранения электронных документов.
Общее и отличия систем ЭДО и систем архивного хранения.
Решения по архивному хранению корпоративных электронных документов.
Демонстрация программных решений в рамках проекта ПК Баланс-2.
25 сентября Как соответствовать закону о защите персональных данных 152-ФЗ
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3, oф.
Стоимость: бесплатно
Основные заблуждения компаний при обработке персональных данных.
Что на самом деле требует закон и как наказывает за нарушения?
Разбор реальных процессов обработки персональных данных в компании.
25 сентября КЭДО для компаний со множеством юрлиц: от стресса к порядку
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как организовать кадровый ЭДО в холдинге на несколько юридических лиц.
Как корректно учитывать отпускные периоды и избежать финансовых рисков.
Возможности интеграции с несколькими 1С.
Личный кабинет и обновленный интерфейс LDM.КЭДО.
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