Сравнение тарифов РКО для бизнеса: выбираем выгодное предложение

Полноценная работа бизнеса без расчетного счета сегодня абсолютно невозможна. Его отсутствие — это серьезные ограничения: вы не сможете проводить безналичные платежи, подключить эквайринг, заниматься внешнеэкономической деятельностью и упустите множество других возможностей.

Но чтобы расчетно-кассовое обслуживание (РКО) было не только удобным, но и выгодным, нужно подобрать подходящий именно для вашего бизнеса тариф. В этом вам поможет специальный инструмент от «Клерка» — «Сравнение тарифов РКО для бизнеса».

Что такое РКО

Итак, расчетно-кассовое обслуживание — это комплекс банковских услуг, предназначенный для обслуживания финансовых операций юрлиц и ИП.

Что на практике скрывается за этими словами? Чтобы вести коммерческую деятельность, у бизнеса должен быть специальный счет для получения денег от своих клиентов и расчетов с контрагентами, перечисления налогов и заработной платы сотрудникам. Даже если у вас микробизнес, личный счет для этих целей не подойдет: использовать его для предпринимательской деятельность запрещает Центробанк.

Стандартный набор услуг РКО для юрлиц и ИП

Открытие и обслуживание расчетного счета.

Кассовое обслуживание.

Выпуск карт.

Формирование и отправка платежных поручений.

Интернет-банкинг.

Банковское мобильное приложение для бизнеса.

Также предприниматели могут воспользоваться дополнительными сервисами для бизнеса. Например, подключить онлайн-бухгалтерию, инкассацию или овердрафт.

Как выбрать банк для РКО

Подключение к расчетно-кассовому обслуживанию предлагают различные банки, и среди них есть как популярные, так и менее известные финансово-кредитные организации. Конечно, когда у предпринимателя возникает потребность в открытии расчетного счета, он начинает задумываться, как не ошибиться в выборе? Мы рекомендуем ориентироваться на следующие критерии:

Надежность и рейтинг. В открытом доступе на сайте банка должны быть размещены отчетность, сведения о наличии у него лицензии, размере активов и т.д. Еще один важный момент — финансовая устойчивость. Для ее оценки используются специальные рейтинги.

Репутация банка. Узнайте, что думают о банке клиенты, пользуется ли он доверием у предпринимателей и с какими проблемами им приходится сталкиваться. Положительные отзывы тех, кто уже пользуется услугами РКО, один их факторов в пользу сотрудничества с заинтересовавшим банком.

Перечень услуг. Помимо открытия расчетного счета, банк должен оказывать услуги, которые могут потребоваться вам в дальнейшем. Например, банковская гарантия для тех, кто принимает участия в закупках или эквайринг.

Технологические возможности. Мы рекомендуем убедиться, что с доступностью интернет-банка и мобильного приложения нет никаких проблем. Сбои и другие сложности отрицательно сказываются на качестве обслуживания.

Доступные тарифы. Многие банки готовы предложить широкий спектр тарифов. Переплачивать за ненужные вам опции не имеет смысла: выбирайте банк, в котором есть возможность выбора.

Бонусы для новых клиентов. Банки стремятся привлекать новых клиентов, и многие учреждения предлагают специальные условия именно для тех, кто раньше у них не обслуживался. Такие предложения часто помогают сэкономить: например, подключить какой-то сервис бесплатно или воспользоваться бонусами от партнеров банка.

Уточните, где находится офис банка и есть ли возможность выезда сотрудников к клиенту. Конечно, большинство услуг доступны онлайн, но иногда предпринимателям все же приходится посещать банковское отделение и лучше, если у него будут удобное расположение и подходящий вам график работы.

Найти лучший тариф поможет «Клерк»

Подобрать самый выгодный тариф для вашего бизнеса дает возможность наш специальный инструмент — «Сравнение тарифов РКО для бизнеса» от «Клерка». Он абсолютно бесплатный, но это, конечно, далеко не единственное его преимущество.

Не секрет, что тарифы на РКО постоянно обновляются. Это связано и с изменениями ставки рефинансирования, и с некоторыми другими факторами. Именно поэтому важно отслеживать актуальные тарифы: ситуация на рынке меняется очень быстро.

Как это работает? Чтобы поиск подходящего тарифа был максимально удобным, мы предусмотрели различные фильтры. С их помощью легко найти предложение, которое по всем критериям отвечает специфике вашего бизнеса.

Вы можете выбрать тип организации — ООО или ИП, указать количество переводов юрлицам, а также суммы внесения и снятия наличных, поступлений от контрагентов, переводов на личный счет и на счета физических лиц. ИП могут дополнительно отметить необходимые им услуги, среди которых: Открытие счета онлайн.

Эквайринг.

Процент на остаток.

Длинный платежный день.

Бесплатная бухгалтерия.

ВЭД.

Выезд менеджера для открытия счета.

Например, вы хотите открыть счет для ИП онлайн с бесплатным бухгалтерским обслуживанием и возможностью получать % на остаток. Заходим на страницу с тарифами на «Клерке».

Нажимаем на кнопку «Все фильтры» и указываем параметры.

Далее нажимаем на кнопку «Показать». На экране отобразятся все тарифы, которые подходят под ваши условия.

Узнать подробные условия по каждому из них вы можете сразу же: просто нажмите на кнопку «Показать все условия». Здесь мы собрали актуальную информацию по всем значимым моментам — размер комиссий, лимиты бесплатных операций и т.д.

Для перехода на сайт банка достаточно нажать кнопку «Продолжить», и вы сразу сможете оставить заявку на открытие счета.

А чтобы найти подходящее предложение было еще проще, мы предусмотрели возможность сравнения нескольких тарифов. Нажмите на кнопку «Сравнить» у заинтересовавших предложений и выберите «Перейти к сравнению». На открывшейся странице вы увидите удобную таблицу, которая позволяет сравнить тарифы по всем значимым параметрам.

Нашим инструментом каждый день пользуются бухгалтеры, занимающиеся обслуживанием юрлиц и ИП и сами предприниматели. Попробуйте и вы: это просто, быстро и бесплатно.