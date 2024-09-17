Как оформить разрешение на работу для иностранного гражданина

Рассказываем, как получить разрешение на работу и какие документы для этого нужны.

Порядок получения разрешения на работу иностранцами предусмотрен Административным регламентом, который утвержден Приказом МВД от 01.08.2020 № 541. Алгоритм получения разрешения состоит из нескольких этапов:

Представление документов. Уплата госпошлины. Получение разрешения на работу.

Представление документов

Для получения разрешения на работу необходимо представить несколько документов:

заявление об оформлении разрешения на работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина;

копия паспорта;

медицинские документы, которые подтверждают, что иностранный работник не употребляет наркотические средства без назначения врача и у него отсутствуют инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих (перечень утвержден Приказом Минздрава от 19.11.2021 № 1079н).

Кроме этих документов необходимо представить сертификат об отсутствии у иностранца ВИЧ-инфекций. Требования, форма бланка сертификата и его описание регламентирует Приказ Минздрава от 17.11.2021 № 1060н.

Уплата госпошлины

Размер госпошлины за получение разрешения на работу составляет 4,2 тыс. руб. Ее необходимо уплатить до получения разрешения на работу согласно пп. 4 п. 1 ст. 333.18 НК.

Получение разрешения на работу

Срок выдачи разрешения на работу составляет 15 рабочих дней со дня приема всех необходимых документов.

Если работодатель подает документы для получения разрешения на работу и разрешения на привлечение и использование иностранных работников, то общий срок выдачи разрешений составляет 30 календарных дней.

После получения разрешения на работу иностранец должен представить в МВД сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу, по форме, утвержденной Минобрнауки России. Если такой документ не представлен, то разрешение на работу аннулируется.