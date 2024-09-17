Обзор практики по авторскому праву: о важном для бизнеса и физических лиц в 2024 году

Сейчас даже фото котиков может стать причиной для судебного разбирательства…

Авторское право защищает творческие произведения: литературу, музыку, искусство и программное обеспечение. Перечень объектов дан в ст. 1259 ГК. Так как список открытый, к объектам авторского права можно отнести любое произведение, созданное творческим трудом.

Авторские права часто нарушают: неправомерно копируют защищенные произведения, распространяют, публично исполняют, меняют и адаптируют без разрешения создателя. За это предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность. Конкретные наказания зависят от обстоятельств дела.

В этой статье Юрий Горбачев, руководитель патентного бюро «Лирейт» рассказывает о свежей судебной практике. Вы узнаете, какие правонарушения пресекают чаще всего в 2024 году, в каких ситуациях стоит проявить осторожность предпринимателям и физическим лицам.

Какие споры об авторском праве чаще решают через суд в 2024 году?

На основе реальных судебных решений предлагаю проанализировать и понять, какие действия приводят предпринимателей и физических лиц к роли ответчиков в судебных разбирательствах в 2024 году.

Использование мульперсонажей

Использование мультипликационных персонажей без разрешения в 2024 году – это игра в русскую рулетку. Вы никогда не знаете, когда к вам придет претензия от правообладателя, но можете быть уверены, что рано или поздно это случится. Такой сценарий максимально распространен.

Правообладатели товарных знаков и изображений с мультгероями основательно занимаются мониторингом и претензионно-исковой деятельностью.

Обычно они не требуют много — всего лишь минимальную сумму компенсации, например, как в этом случае:

Предприниматель из сферы мебельного бизнеса разместил на своем сайте рисунок «Крош», права на который принадлежат ООО «Смешарики», с целью предложения, продажи товаров и их рекламы. Суд удовлетворил требования правообладателя и взыскал судебные расходы и компенсацию 10 000 рублей за использование рисунка «Крош» – это минимальная сумма предусмотренная законом, но все равно неприятно.

Не рекомендую надеяться, что суммы компенсации всегда минимальны, поскольку у правообладателей по закону есть шанс взыскать намного больше: до 5 000 000 рублей, двойную стоимость контрафакта или лицензии, возмещение ущерба. В этих случаях нарушителя ждут большие денежные потери.

О правомерном использовании мульперсонажей точно нужно задуматься продавцам и производителям детской одежды, игрушек, сувениров, кондитерам, аниматорам. Эти категории предпринимателей под особым вниманием у правообладателей. А в целом, неважно, размещаете вы рисунки на сайте или готовите на продажу торт с изображением героя, претензию от правообладателя можно получить в любом случае.

Использование фотографических произведений

Иски и претензии также активно получают те, кто использует чужие фотографии на своих сайтах. Фото просто берут из открытых источников, не задумываясь о последствиях.

Представьте – вы пришли в ресторан, вам понравилась посуда, в которой подано блюдо. Забрали бы вы ее с собой, чтобы потом использовать дома в собственных целях? Понятно, что эта тарелка вам очень нравится, наверняка, отлично вписывается в стиль вашей кухни, но она не ваша. Вы ее не возьмете. И с фотографиями тоже самое! У каждого фото в Интернете есть владелец.

Казалось, об этом знают все, но на протяжении последних лет количество споров не уменьшается, даже растет. Активно воруют карточки товаров на маркетплейсах, используют чужие фото на сайтах и в соцсетях не только частные компании, но и государственные организации.

Результат – каждый третий спор об авторских и смежных правах в 2024 году касается фотографических произведений. За такие правонарушения могут заставить заплатить от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждое фото. Если в дополнение к этому нарушитель еще и удаляет информацию об авторе, сумма компенсации увеличивается.

Ленинский районный суд Ульяновска 22 января 2024 года принял решение по делу о нарушении исключительных прав на фотографии цветочных композиций и обязал ответчика выплатить правообладателю 15 000 рублей за факт использования и 15 000 рублей за удаление без разрешения автора информации об авторском праве, плюс, судебные расходы.

За использование чужих личных фотографий с порочащими честь и достоинство комментариями можно привлечь к ответственности за клевету и за нарушение исключительных прав на само произведение. Ведь каждое фото, даже сделанное на обычный смартфон, уже защищено авторским правом.

Советский районный суд Краснодара взыскал с нарушителя, использующего личные фотографии истца, в том числе с искажениями, 1 510 650 рублей: более 900 000 рублей – за использование фото, более 400 000 рублей – за искажения, 50 000 рублей – моральный вред, а еще расходы на юриста.

Чужие фотографические произведения могут дорого обойтись. Рекомендую, использовать изображения по открытой лицензии, получать разрешение от автора / правообладателя, создавать собственный контент.

Использование музыкальных произведений

Активно выступает в судах РАО. Защищая интересы авторов и правообладателей музыкальных композиций, сотрудники организации проводят мониторинг – посещают кафе, рестораны, магазины, салоны красоты, ТЦ, чтобы выявить случаи незаконного использования музыки. РАО фиксирует воспроизведение защищенных композиций, узнает, есть ли у предпринимателя право на их использование и подает в суд.

Арбитражный суд Московской области 15 августа 2024 года вынес решение, согласно которому владелец ресторана должен заплатить 80 000 рублей РАО. Всему виной тот факт, что в заведении играли эти композиции:

PAHUS& D. ANUCHIN REMIX – ВТЮРИЛАСЬ;

HARDPHOL REMIX – СИЯЙ;

VADIM ADAMAV & HARDPHOL REMIX – Под водой;

OLEG KENZOV – По кайфу.

Предпринимателям следует быть осторожными при использовании чужих музыкальных композиций в своих заведениях. РАО помогает авторам получать вознаграждение за использование их произведений. Мониторинг может застать врасплох, а денежные потери иногда исчисляются сотнями тысяч.

Узнать, какие композиции находятся в управлении РАО, можно на сайте организации в разделе «Реестры».

Если вдруг вы не нашли песню в реестре, это не значит, что ее можно использовать. Многие авторы и правообладатели защищают свои права самостоятельно. Они сами могут обнаружить правонарушение и подать иск в суд. В этом случае рисков для предпринимателя меньше, но они все равно есть.

Безопаснее использовать в коммерческих помещениях музыку, ставшую общественным достоянием или распространяемую по открытой лицензии, либо композиции, на которые вы получили права от автора. Лучше заплатить за права, чем потом платить за ошибки.

Использование видеороликов

Незаконное размещение чужих видео в сети правообладатели также пресекают. Неважно, где вы разместили чужой ролик – в соцсети, на собственном сайте или популярном видеохостинге, владелец прав может обратиться за защитой даже в том случае, если соцсеть на территории России уже заблокирована или доступ к ней ограничен.

Достаточно вспомнить недавний случай, когда женщина-риелтор взыскала 300 000 рублей со своего коллеги за рилс, который он скопировал и разместил в запрещенной соцсети. Вот так просто! Даже в апелляции решение не получилось изменить.

Практика складывается таким образом, что за незаконное использование видео часто назначают более высокие компенсации, чем за фото.

Арбитражный суд Вологодской области 9 августа 2024 года решил, что нарушитель, разместивший чужой видеоролик в своем канале на видеохостинге без указания автора, обязан выплатить в пользу правообладателя 550 000 рублей.

Компенсации за использование видео выше, поскольку создание такого произведения – это сложный и затратный процесс.

Замечаю, что некоторые предприниматели абсолютно спокойно берут видео своих конкурентов и публикуют у себя на странице в целях рекламы собственного товара. Не рекомендую так делать. Лучше придумать что-то свое, так вы не только защитите себя от претензий, но и выделитесь среди конкурентов.

Как еще наказывают нарушителей?

Нарушение авторских прав может обернуться для предпринимателей не только выплатой компенсации, но и назначением штрафа. На практике обычно сначала привлекают к административной ответственности, назначают штраф, а потом правообладатели могут подать в суд и взыскать компенсацию.

23 января 2024 года в Геленджикском городском суде Краснодарского края вынесено решение о привлечении предпринимателя к ответственности за публичное исполнение музыкальных произведений зарубежных исполнителей. Штраф – 30 000 рублей.

Эта история вполне может продолжиться претензиями и исками со стороны правообладателей. При наличии решения о привлечении к административной ответственности выиграть суд и получить компенсацию будет намного легче.

Казалось бы, авторское право – это не то, за что человека можно привлечь к уголовной ответственности, однако «закон суров, но он – закон». В особо тяжелых ситуациях нарушителя ждет наказание в рамках уголовного права.

29 января 2024 года Якутский городской суд приговорил нарушителя к 3 годам лишения свободы в соответствии с п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК за незаконное использование объектов авторского права, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Нарушитель использовал программы для ЭВМ (объекты авторского права) без лицензии и разрешения правообладателя, чем нанес ущерб 1 108 945 рублей 64 копеек владельцу прав на ПО.

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав – это исключительная мера, которая назначается в случае причинения правообладателю крупного ущерба. Только нарушитель может даже не понять, где эта черта, пока не появятся реальные проблемы и перспективы лишения свободы.

Выводы: