Какие расходы учитывать при исчислении базы по НДПИ

Если организация добывает руду, то у нее возникает обязанность по уплате НДПИ. Этот налог исчисляется расчетным способом. Рассказываем, что нужно учитывать при исчислении стоимости добытого полезного ископаемого.

При расчете НДПИ нужно учитывать расходы на проценты по займам. Если они направлены на финансирование как текущей деятельности, так и деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых. Эти расходы подлежат включению в полном объеме в расчетную стоимость добытого полезного ископаемого.

Согласно п. 4 ст. 340 НК в случае отсутствия у организации реализации добытого полезного ископаемого, она применяет способ оценки стоимости добытых полезных ископаемых исходя из их расчетной стоимости.

А вот расчетная стоимость добытого ископаемого определяется оргсанизацией самостоятельно на основании данных налогового учета. Здесь она применяет порядок признания доходов и расходов, который используется для определения налоговой базы по налогу на прибыль.

При определении расчетной стоимости учитываются виды расходов, которые были произведены компанией в налоговом периоде в соответствии с п. 4 ст. 340 НК.

Аналогичная норма устанавливает порядок распределения прямых расходов, произведенных в течение налогового периода, между добытыми полезными ископаемыми и остатком незавершенного производства на конец налогового периода.

Косвенные расходы распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами на другую деятельность организации пропорционально доле прямых расходов, относящихся к добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов.

Сумма косвенных расходов, которая относится к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым, полностью включается в расчетную стоимость добытых полезных ископаемых за соответствующий налоговый период.

Пп. 7 п. 4 ст. 340 НК перечисляет прочие расходы в виде процентов по долговым обязательствам (в том числе займам), которые определяются в соответствии со ст. 269 НК, за исключением прочих расходов, не связанных с добычей полезных ископаемых для учета их в расчетной стоимости добытого полезного ископаемого.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 265 НК в состав внереализационных расходов включаются расходы в виде процентов по долговым обязательствам. Они не относятся ни к прямым, ни к косвенным расходам.

Расходы, которые связаны с деятельностью, не относящейся к добыче полезных ископаемых, в расчетную стоимость не включаются согласно письму Минфина от 09.11.2015 № 03-06-06-01/64851.

Позиция о том, что в НК не предусмотрен порядок включения внереализационных расходов в расчетную стоимость, когда они являются общими для всех видов деятельности, считается необоснованной. Это подтверждает и решение АС от 26.01.2016 по делу № А40-202642/15-115-1637.

Суд указал, что цели получения займа не являются целями, не связанными с видами деятельности, не имеющими отношения к добыче полезных ископаемых. Поэтому такие расходы следует учитывать полностью в расчетной стоимости полезного ископаемого в составе внереализационных расходов.

Займы предоставлялись обществу и расходовались им на обеспечение своей деятельности. Без указанных денежных средств была бы невозможна деятельность общества как коммерческого юрлица, в том числе с учетом обеспечения его денежными средствами. Выданные обществу займы не носили целевого характера.

Также в расчетную стоимость добытого полезного ископаемого включаются и проценты по долговым обязательствам при доказанном выполнении условия об их непосредственной связи только с привлеченными средствами, использованными для осуществления деятельности по добыче полезных ископаемых согласно Постановлению ФАС Западно-Сибирского округа от 18.04.2013 по делу № А27-12053/2012.