Какие расходы учитывать при исчислении базы по НДПИ

При расчете НДПИ нужно учитывать расходы на проценты по займам. Если они направлены на финансирование как текущей деятельности, так и деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых. Эти расходы подлежат включению в полном объеме в расчетную стоимость добытого полезного ископаемого.
Согласно п. 4 ст. 340 НК в случае отсутствия у организации реализации добытого полезного ископаемого, она применяет способ оценки стоимости добытых полезных ископаемых исходя из их расчетной стоимости.
А вот расчетная стоимость добытого ископаемого определяется оргсанизацией самостоятельно на основании данных налогового учета. Здесь она применяет порядок признания доходов и расходов, который используется для определения налоговой базы по налогу на прибыль.
При определении расчетной стоимости учитываются виды расходов, которые были произведены компанией в налоговом периоде в соответствии с п. 4 ст. 340 НК.
Аналогичная норма устанавливает порядок распределения прямых расходов, произведенных в течение налогового периода, между добытыми полезными ископаемыми и остатком незавершенного производства на конец налогового периода.
Косвенные расходы распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами на другую деятельность организации пропорционально доле прямых расходов, относящихся к добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов.
Сумма косвенных расходов, которая относится к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым, полностью включается в расчетную стоимость добытых полезных ископаемых за соответствующий налоговый период.
Пп. 7 п. 4 ст. 340 НК перечисляет прочие расходы в виде процентов по долговым обязательствам (в том числе займам), которые определяются в соответствии со ст. 269 НК, за исключением прочих расходов, не связанных с добычей полезных ископаемых для учета их в расчетной стоимости добытого полезного ископаемого.
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 265 НК в состав внереализационных расходов включаются расходы в виде процентов по долговым обязательствам. Они не относятся ни к прямым, ни к косвенным расходам.
Расходы, которые связаны с деятельностью, не относящейся к добыче полезных ископаемых, в расчетную стоимость не включаются согласно письму Минфина от 09.11.2015 № 03-06-06-01/64851.
Позиция о том, что в НК не предусмотрен порядок включения внереализационных расходов в расчетную стоимость, когда они являются общими для всех видов деятельности, считается необоснованной. Это подтверждает и решение АС от 26.01.2016 по делу № А40-202642/15-115-1637.
Суд указал, что цели получения займа не являются целями, не связанными с видами деятельности, не имеющими отношения к добыче полезных ископаемых. Поэтому такие расходы следует учитывать полностью в расчетной стоимости полезного ископаемого в составе внереализационных расходов.
Займы предоставлялись обществу и расходовались им на обеспечение своей деятельности. Без указанных денежных средств была бы невозможна деятельность общества как коммерческого юрлица, в том числе с учетом обеспечения его денежными средствами. Выданные обществу займы не носили целевого характера.
Также в расчетную стоимость добытого полезного ископаемого включаются и проценты по долговым обязательствам при доказанном выполнении условия об их непосредственной связи только с привлеченными средствами, использованными для осуществления деятельности по добыче полезных ископаемых согласно Постановлению ФАС Западно-Сибирского округа от 18.04.2013 по делу № А27-12053/2012.
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