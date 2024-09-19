Как проходит камеральная проверка декларации

Введение

Камеральная проверка проводится налоговиками по каждой сданной декларации и расчету. Как она проходит? Расскажем на примере проверки декларации по налогу на прибыль.

Основные правила

Срок проведения камеральной проверки по налогу на прибыль — три месяца. Такой срок указан в п. 2 ст. 88 НК.

Срок начинает считаться со следующего дня после сдачи декларации и заканчивается в соответствующее число третьего месяца.

Продлить или приостановить срок нельзя.