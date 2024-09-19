Как проходит камеральная проверка декларации

Введение
Камеральная проверка проводится налоговиками по каждой сданной декларации и расчету. Как она проходит? Расскажем на примере проверки декларации по налогу на прибыль.
Основные правила
Срок проведения камеральной проверки по налогу на прибыль — три месяца. Такой срок указан в п. 2 ст. 88 НК.
Срок начинает считаться со следующего дня после сдачи декларации и заканчивается в соответствующее число третьего месяца.
Продлить или приостановить срок нельзя.
Если вы подаете уточненную декларацию до окончания камеральной проверки, то срок проверки начинается заново.
Камеральную проверку проводят на территории инспекции. Для проверки не требуется решения руководства налоговой инспекции.
Без декларации налоговики не смогут провести камеральную проверку, даже если они знают о наличии у вас объекта налогообложения.
Этапы проверки
Проводится камеральная проверка следующим образом: сначала автоматизированный контроль, а затем углубленная проверка.
Автоматизированный контроль деклараций происходит без участия налоговиков. Программа ФНС проверяет отчетность и контрольных соотношений к ней.
Углубленную проверку проводят при наличии на это оснований, которые предусмотрены пп. 3, 6, 8 — 9, 11, 12 ст. 88 НК. Самое распространенное основание — заявление в декларации каких-либо льгот.
Запрос документов при проверке
Требовать документы при камеральной проверке по налогу на прибыль у вас не могут, но есть исключения:
есть документы, которые должны быть сданы вместе с декларацией, но это не было сделано (например, отчет о выполнении НИОКР);
сдана уточненная декларация спустя два года по истечении срока сдачи первичной отчетности, по которой увеличился убыток (или уменьшен налог к уплате). Налоговики вправе требовать первичные и другие документы, регистры налогового учета, подтверждающие изменение сведений;
заявлен инвестиционный вычет — инспекция может затребовать первичные и иные документы, подтверждающие право на него.
Если документы вы не направите или нарушите срок их представления, то вас оштрафуют. Штраф составит 200 руб. за каждый не сданный вовремя документ.
На директора (или иное должностное лицо) также могут наложить административный штраф в размере от 300 до 500 руб. (п. 4 ст. 108 НК, ч. 1 ст. 15.6 КоАП).
Если документы вы ранее уже направляли, можно не делать это повторно, но при условии, что вы уведомите об этом налоговиков в срок, установленный для представления документов.
Кроме документов, инспекция может потребовать у вас пояснения. Это возможно, например, при обнаружении в отчетности ошибок или при сдаче декларации с убытком.
Результат проверки
Если нарушений в отчетности не нашли, то результаты камеральной проверки инспекция никак не оформляет. Просто составление в этом случае какого-либо документа не предусмотрено Налоговым кодексом.
При выявлении нарушений инспекция составит акт налоговой проверки. Сделать это она должна в течение 10 рабочих дней после ее окончания. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручат вам в течение 5 рабочих дней после даты его составления.
Полученный акт налоговой проверки вам нужно подписать.
Если с актом вы не согласны полностью или частично, то вы можете подать в инспекцию свои письменные возражения и подтверждающие их обоснованность документы. Срок на это — месяц со дня получения акта.
Ваши возражения, акт и другие материалы проверки должен рассмотреть руководитель инспекции (его заместитель) в течение 10 рабочих дней после того, как истечет срок на подачу возражений по акту. Срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на один месяц
О времени и месте рассмотрения вас должны известить, поскольку вы имеете право участвовать.
Решение по проверке (о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности) вынесут после рассмотрения материалов проверке. Итоговое решение вам должны вручить в течение 5 рабочих дней после его подписания руководителем инспекции.
Если вы не согласны с принятым решением, его можно обжаловать в вышестоящий орган, а затем в суд.
Если после вступления решения в силу вы не уплатили недоимку, то инспекция ее принудительно взыщет. Для этого она направит вам требование об уплате в течение 20 рабочих дней с даты вступления в силу решения.
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