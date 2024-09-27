Как выбрать компанию для ремонта квартиры?

Выбирая между частником и ремонтной компанией, учитывайте разницу в ценах и качестве. У частника услуги примерно на треть дешевле. Например, если компания берёт за черновой ремонт от 7–9 тысяч рублей за кв. метр, то частник согласиться работать за 4-5 тысяч рублей.

Однако ремонтная компания предлагает лучшие цены на строительно-отделочные материалы, снижая их стоимость на 20–25% благодаря оптовым закупкам. Это позволяет экономить до трети бюджета на ремонт. Частники таких условий обычно не предоставляют, что может увеличить ваши затраты.

Компании не хотят потерять репутацию, поэтому стремятся быстро исправлять любые недочеты, предлагая официальный договор и гарантии. Соответственно, они используют сертифицированные материалы, профессиональный инструмент и современные технологии ремонта, чтобы гарантировать качество работ. С частниками же риск недобросовестной работы выше, и исправление ошибок может лечь на ваши плечи.