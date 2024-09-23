Цифра дня. Про образование

25% респондентов могут тратить на это до 1 часа свободного времени в день. 40% выбрали 2-3 часа, а 22% опрошенных отметили 4-5 часов в день. Более 5 часов готовы тратить на обучение 13% исследования.

Самым эффективным форматом обучения 48% респондентов считают онлайн-лекции и вебинары, а 41% за прочтение книг по специальности. Еще 39% опрошенных выбирают очный формат обучения, 38% хотели бы общаться в Интернете со специалистами из своей сферы, а 23% хватило бы профессиональных СМИ (результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру, есть в распоряжении редакции «Клерка»).

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