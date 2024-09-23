Скидка по взносам на травматизм: до 1 ноября нужно подать заявление в СФР

Источник: Бухгалтерия.ру.

Страховой тариф от несчастных случаев Социальный фонд устанавливает в соответствии с присвоенным классом профессионального риска. К нему Фонд может назначить скидку, но для этого нужно подать заявление.

Порядок установления скидок и надбавок к страховому тарифу регулируют Правила, которые утверждены постановлением Правительства от 30 мая 2012 № 52 4. А рассчитывает скидку Фонд в соответствии с методикой по приказу Минтруда от 1 августа 2012 г. № 39н .

Какие условия нужно соблюсти для получения скидки

1. Нужно чтобы велась деятельность в течение не менее 3 лет с даты регистрации до года, в котором рассчитывается скидка.

Например, чтобы в 2025 году получить скидку к тарифу по взносам на травматизм, организация должна быть зарегистрирована до 1 января 2022 года.

2. Не должно быть долгов на дату подачи заявления:

выявленной недоимки, в том числе в ходе камеральной или выездной проверки;

начисленных пени и штрафов.

3. Не должно быть страховых случаев со смертельным исходом в году, предшествующем году подачи заявления.

4. Значения показателей основной деятельности работодателя за 3 года, предшествующих текущему году (т. е. году обращения за скидкой), меньше значений основных показателей, утвержденных СФР, по этому виду экономической деятельности.

На 2025 год данные значения утверждены приказом СФР от 23 мая 2024 г. № 832. Они вступают в силу с 24 сентября. Поэтому с этой даты и до 1 ноября можно подавать заявление.