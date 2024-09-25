Как учесть комиссию агента в чеках на реализованные товары

Когда агент реализует товары принципала, то в некоторых случаях ему необходимо отразить в кассовом чеке сумму своего вознаграждения. Рассказываем, как это правильно сделать.

Ситуация: организация берет товары на реализацию по агентским договорам. Товары, взятые на реализацию, компания продает покупателям в розничном магазине. Как показать агентскую комиссию в чеке на товар?

ФНС разъясняет порядок действий в такой ситуации в письме от 21.06.2021 №АБ-4-20/8667@. Если сумма вознаграждения выделяется отдельно и оплачивается покупателем, то его нужно отразить отдельным предметом расчета без указания признака агента:

в электронной форме значение реквизита «признак предмета расчета» (тег 1212) — 4;

в печатной форме — «УСЛУГА», или «У», может не печататься.

Если вознаграждение входит в стоимость комиссионного товара (а значит она уже учитывается при расчете с покупателем), сумму вознаграждения не нужно отдельно выделять.