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Бухгалтеры

Выездные налоговые проверки, заполнение статформы в ФТС и экономия на налогах. Дайджест вебинаров на октябрь

Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в сентябре. Забирайте в закладки.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 1 490 руб.

2 октября Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году

Время: 11:00

Программа:

  • Статистика ВНП за последние годы.

  • На что смотрит налоговая в 2024 - 2025 году.

  • Прогнозируемые тенденции в ВНП на 2025 год.

  • Самые опасные последствия для бизнеса при ВНП: кейс из практики.

Спикер: Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.

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3 октября Движение денежных средств наглядно: умные таблицы и дашборд

Время: 13:00

Программа:

  • В чем вам поможет отчет ДДС.

  • Структура отчета ДДС.

  • Как удобно работать с ДДС с помощью умных таблиц.

  • Как визуализировать денежный поток для тех, кто не воспринимает цифры. Составляем дашборды.

Спикер: Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

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8 октября Изменения в миграционном и воинском учете

Время: 11:00

Программа:

  • Изменения в работе с высококвалифицированными специалистами.

  • Новые обязанности иностранных работников, о которых должен знать работодатель.

  • О новых размерах государственной пошлины.

  • Новые виды виз в электронной форме, цифровой профиль иностранного гражданина, единая биометрическая система за пределами России.

  • Единый электронный реестр воинского учета. Что изменится для работодателя?

  • Ежегодная отчетность работодателя.

  • Контроль за ведением воинского учета и ответственность за нарушения законодательства в сфере воинского учета.

Спикер: Анна Люлько, ведущий юрисконсульт ООО «МКПЦН-Консультант», практикующий юрист, общий стаж работы более 15 лет.

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9 октября Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС

Время: 11:00

Программа:

  • УСН и НДС: новые правила работы.

  • Ставки НДС.

  • Варианты уплаты НДС.

  • Порядок формирования документов по НДС.

  • Как бизнесу работать в новых условиях.

Спикер: Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом

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9 октября Торговый сбор: все от расчета до отражения в учет

Время: 15:00

Программа:

  • Плательщики торгового сбора.

  • Освобождение от уплаты торгового сбора и льготы по уплате.

  • Ставки торгового сбора.

  • Расчет торгового сбора.

  • Отражение торгового сбора в бухгалтерском и налоговом учете.

  • Сроки уплаты и штрафы за неуплату торгового сбора.

Спикер: Валерия Тохтарова, главный бухгалтер, член палаты налоговых консультантов РФ, кандидат экономических наук, СЕО бухгалтерской компании «Умная бухгалтерия для бизнеса “SmBUH”».

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10 октября Тренинг. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД

Время: 15:00

Программа:

  • Кто должен подавать статистическую форму ФТС.

  • Кому и как подавать статформу ФТС.

  • В отношении каких товаров нужно подавать статформу ФТС.

  • Период и сроки подачи статформы.

  • Личный кабинет участника ВЭД.

  • Заполнение граф статформы ФТС.

  • Если форма выдает ошибки: что делать?

  • Ошибка в статформе: порядок исправления.

Спикер: Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

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15 октября Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников

Время: 11:00

Программа:

  • Как реформа увеличит налоговую нагрузку бизнеса в 2025 году?

  • Что нужно предпринять, чтобы сохранить прибыль в компании в связи с увеличением налогов?

  • Какие методы оптимизации налогообложения можно и нужно использовать уже сейчас?

  • Подробно остановимся на мерах государственной поддержки и налоговых льготах.

  • Развеем самые популярные мифы, что получение преференций от государства – это сложно и «не для моего бизнеса».

Спикер: Иван Лузан, эксперт по направлению государственной поддержки бизнеса компании АО «Висофт» с 10-летним опытом работы в ФНС РФ, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса.

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17 октября Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки

Время: 11:00

Программа:

  • Что такое финансовая модель и для чего она нужна.

  • Какие виды финансовых моделей существуют.

  • Как построить финансовую модель для своего бизнеса.

  • Как использовать финансовую модель для прогнозирования будущего развития бизнеса.

  • Какие ошибки можно допустить при построении финансовой модели.

Спикер: Наталья Климова, финансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, член экспертного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Краснодарского края, руководитель онлайн школы финансов.

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22 октября Обзор изменений по кассам – 2025

Время: 11:00

Программа:

  • Все изменения в 54-ФЗ.

  • Кому нужна касса.

  • Освобождение от применения ККТ.

  • Новые требования к кассовым чекам.

  • Автоматизация работы с кассой для бухгалтера.

  • Проверки кассовых операций в 2025 году.

Спикер: Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.

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22 октября НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г

Время: 15:00

Программа:

Что проверить в Декларации за 3 квартал:

  • Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС.

  • Новые НДС – правила при реализации товаров через электронные торговые площадки физ. лицам в рамках ЕАЭС.

  • Сложные вопросы и изменения в расчете налоговой базы.

  • Ограничения на применение нулевой ставки НДС по российскому этапу международной перевозки: налоговые последствия для перевозчиков и экспедиторов.

  • В каких случаях требуется раздельный учет при использовании различных ставок НДС.

  • Изменения в составе операций, облагаемых по ставке 10%.

  • Вычеты и восстановление НДС: требования Налогового кодекса, разъяснения Минфина, судебная практика.

НДС на УСН с 2025г:

  • Условия освобождения от НДС на УСН с 2025г.

  • Плюсы и минусы применения пониженных ставок НДС.

  • К чему готовиться "упрощенцам" и их партнерам.

Спикер: Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

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29 октября Все методы налоговой оптимизации

Время: 11:00

Программа:

  • Понятие налоговой оптимизации.

  • Оптимизация на ОСНО: налог на прибыль; налог на имущество; НДС.

  • Оптимизация на УСН: налоговые каникулы; регионы со льготными ставками УСН; уменьшение налога на страховые взносы; перечень расходов на УСН.

  • Оптимизация зарплатных налогов и страховых взносов: работа с ИП и СМЗ; аутсорсинговые услуги; льготные ставки страховых взносов.

  • Топ опасных схем оптимизации.

  • Оптимизация в свете налоговой реформы – 2025.

Спикер: Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

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