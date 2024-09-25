Выездные налоговые проверки, заполнение статформы в ФТС и экономия на налогах. Дайджест вебинаров на октябрь

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
2 октября Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году
Время: 11:00
Статистика ВНП за последние годы.
На что смотрит налоговая в 2024 - 2025 году.
Прогнозируемые тенденции в ВНП на 2025 год.
Самые опасные последствия для бизнеса при ВНП: кейс из практики.
Спикер: Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.
3 октября Движение денежных средств наглядно: умные таблицы и дашборд
Время: 13:00
В чем вам поможет отчет ДДС.
Структура отчета ДДС.
Как удобно работать с ДДС с помощью умных таблиц.
Как визуализировать денежный поток для тех, кто не воспринимает цифры. Составляем дашборды.
Спикер: Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
8 октября Изменения в миграционном и воинском учете
Время: 11:00
Изменения в работе с высококвалифицированными специалистами.
Новые обязанности иностранных работников, о которых должен знать работодатель.
О новых размерах государственной пошлины.
Новые виды виз в электронной форме, цифровой профиль иностранного гражданина, единая биометрическая система за пределами России.
Единый электронный реестр воинского учета. Что изменится для работодателя?
Ежегодная отчетность работодателя.
Контроль за ведением воинского учета и ответственность за нарушения законодательства в сфере воинского учета.
Спикер: Анна Люлько, ведущий юрисконсульт ООО «МКПЦН-Консультант», практикующий юрист, общий стаж работы более 15 лет.
9 октября Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС
Время: 11:00
УСН и НДС: новые правила работы.
Ставки НДС.
Варианты уплаты НДС.
Порядок формирования документов по НДС.
Как бизнесу работать в новых условиях.
Спикер: Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом
9 октября Торговый сбор: все от расчета до отражения в учет
Время: 15:00
Плательщики торгового сбора.
Освобождение от уплаты торгового сбора и льготы по уплате.
Ставки торгового сбора.
Расчет торгового сбора.
Отражение торгового сбора в бухгалтерском и налоговом учете.
Сроки уплаты и штрафы за неуплату торгового сбора.
Спикер: Валерия Тохтарова, главный бухгалтер, член палаты налоговых консультантов РФ, кандидат экономических наук, СЕО бухгалтерской компании «Умная бухгалтерия для бизнеса “SmBUH”».
10 октября Тренинг. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД
Время: 15:00
Кто должен подавать статистическую форму ФТС.
Кому и как подавать статформу ФТС.
В отношении каких товаров нужно подавать статформу ФТС.
Период и сроки подачи статформы.
Личный кабинет участника ВЭД.
Заполнение граф статформы ФТС.
Если форма выдает ошибки: что делать?
Ошибка в статформе: порядок исправления.
Спикер: Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
15 октября Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников
Время: 11:00
Как реформа увеличит налоговую нагрузку бизнеса в 2025 году?
Что нужно предпринять, чтобы сохранить прибыль в компании в связи с увеличением налогов?
Какие методы оптимизации налогообложения можно и нужно использовать уже сейчас?
Подробно остановимся на мерах государственной поддержки и налоговых льготах.
Развеем самые популярные мифы, что получение преференций от государства – это сложно и «не для моего бизнеса».
Спикер: Иван Лузан, эксперт по направлению государственной поддержки бизнеса компании АО «Висофт» с 10-летним опытом работы в ФНС РФ, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса.
17 октября Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки
Время: 11:00
Что такое финансовая модель и для чего она нужна.
Какие виды финансовых моделей существуют.
Как построить финансовую модель для своего бизнеса.
Как использовать финансовую модель для прогнозирования будущего развития бизнеса.
Какие ошибки можно допустить при построении финансовой модели.
Спикер: Наталья Климова, финансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, член экспертного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Краснодарского края, руководитель онлайн школы финансов.
22 октября Обзор изменений по кассам – 2025
Время: 11:00
Все изменения в 54-ФЗ.
Кому нужна касса.
Освобождение от применения ККТ.
Новые требования к кассовым чекам.
Автоматизация работы с кассой для бухгалтера.
Проверки кассовых операций в 2025 году.
Спикер: Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.
22 октября НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г
Время: 15:00
Что проверить в Декларации за 3 квартал:
Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС.
Новые НДС – правила при реализации товаров через электронные торговые площадки физ. лицам в рамках ЕАЭС.
Сложные вопросы и изменения в расчете налоговой базы.
Ограничения на применение нулевой ставки НДС по российскому этапу международной перевозки: налоговые последствия для перевозчиков и экспедиторов.
В каких случаях требуется раздельный учет при использовании различных ставок НДС.
Изменения в составе операций, облагаемых по ставке 10%.
Вычеты и восстановление НДС: требования Налогового кодекса, разъяснения Минфина, судебная практика.
НДС на УСН с 2025г:
Условия освобождения от НДС на УСН с 2025г.
Плюсы и минусы применения пониженных ставок НДС.
К чему готовиться "упрощенцам" и их партнерам.
Спикер: Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
29 октября Все методы налоговой оптимизации
Время: 11:00
Понятие налоговой оптимизации.
Оптимизация на ОСНО: налог на прибыль; налог на имущество; НДС.
Оптимизация на УСН: налоговые каникулы; регионы со льготными ставками УСН; уменьшение налога на страховые взносы; перечень расходов на УСН.
Оптимизация зарплатных налогов и страховых взносов: работа с ИП и СМЗ; аутсорсинговые услуги; льготные ставки страховых взносов.
Топ опасных схем оптимизации.
Оптимизация в свете налоговой реформы – 2025.
Спикер: Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
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