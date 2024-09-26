Может ли ИП на патенте заключить договор субподряда с самозанятым ИП

ИП на ПСН вправе нанимать сотрудников по ТК или заключать гражданско-правовые договоры с исполнителями. А может ли ИП на патенте заключать договор субподряда? Разбираемся вместе.

Ситуация: ИП на ПСН занимается дошкольным и дополнительным образование для детей и взрослых. ИП хочет привлекать для работы субподрядчиков — ИП на НПД. Можно ли заключать договоры субподряда или это приведет к утрате права на применение ПСН? А как быть с лицензией?

Позиция Минфина насчет этого вопроса изложена в письме от 01.09.2023 № № 03-11-11/83513. По мнению ведомства ИП на ПСН не может заключать такие договоры, оставаясь на ПСН.

ИП на ПСН оказывает услуги или выполняет работы исключительно собственными силами с использованием труда своих работников, с которыми был заключен трудовой или гражданско-правовой договор.

Глава 26.5 НК не предусматривает возможности привлечения по договорам субподряда других ИП посредством заключения гражданско-правового договора при применении ПСН.

Согласно п. 2 ст. 91 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ для осуществления образовательных услуг с помощью подрядчиков, ИП на ПСН нужна лицензия. Вне зависимости от того, с кем будут заключены договоры — с ИП или с физлицами, ИП без лицензии может осуществлять образовательную деятельность только лично (силами своих работников).