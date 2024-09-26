Что изменится с 1 октября в жизни россиян

Стоимость машин взлетит на 10–20%, зарплаты и пенсии повысятся, придут первые электронные повестки, оформить европротокол станет проще. Рассказываем об этих и других событиях, которые повлияют на россиян.

Утильсбор поднимет цены на машины

С 1 октября начнется постепенная индексация утилизационного сбора на новые автомобили. С этой даты сбор вырастет на 70−85%, а далее его будут повышать ежегодно с 1 января на 10−20% вплоть до 2030 года.

Повышение утильсбора повлияет на стоимость автомобилей, которые ввозят дилеры и физлица для перепродажи.

Это не случится одномоментно, так как у дилеров еще есть запас нераспроданных автомобилей, к тому же они стараются до 1 октября пополнить автопарк, так как ввезенные до этой даты машины будут облагаться сбором по старой ставке. До конца года в среднем повышение цен на машины ожидается в диапазоне 10–20%.

Обратите внимание, что повышение утильсбора не коснется физлиц, которые самостоятельно ввозят в Россию машину с объемом двигателя до трех литров. Чтобы заплатить базовую ставку, первым владельцем авто в России должно быть это же физлицо. Продавать такую машину нельзя в течение года, иначе придется доплатить утильсбор по коммерческой ставке. Кроме того, в течение года таким образом можно ввезти только одну машину, для второй и последующей будет действовать повышенный сбор.

Важно! При этом покупать срочно автомобиль, если у вас нет собственных средств и критической необходимости, не стоит, считает руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. «Если для покупки планируется брать автокредит, стоит тщательно обдумать решение, так как переплата по нему при текущем уровне ставок вполне может нивелировать так называемую экономию при покупке до очередного повышения стоимости», — объясняет эксперт.

Новые бланки извещения о ДТП

С 1 октября на бланках извещения о ДТП, которые выдают всем застрахованным вместе с ОСАГО, появится QR-код.

При сканировании он будет вести на страницу «Госуслуги Авто», где будет полное описание, как правильно оформлять аварию без участия ГИБДД и при каких условиях это возможно.

На той же странице правила ОСАГО дополнены информацией, которая необходима для оформления полиса и при наступлении страхового случая: список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения. Этот документ страховщики будут предоставлять клиенту при заключении договора, как и сейчас.

Повысятся зарплаты у бюджетников

С 1 октября 2024 года также повысят зарплаты работникам госсектора. Рост составит 5,1%.

Оклады повысят работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных органов, а также гражданскому персоналу воинских частей.

Это в том числе учителя школ и преподаватели государственных вузов, медицинские работники, работники учреждений культуры, научные сотрудники и так далее.

Повысятся пенсии

С 1 октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам (их в стране насчитывается около 2,7 млн человек). Напомним, что это не только военнослужащие, но и сотрудники силовых структур на пенсии.

Пенсии у этой категории подрастут на 5,1%. Размер пенсии составит 89,83% от суммы денежного довольствия: это оклад и надбавки, которые получал пенсионер на службе перед выходом на пенсию.

Кроме того, традиционно бессрочную надбавку получат все пенсионеры, которым в сентябре исполнится 80 лет. С октября они начнут получать двойную фиксированную выплату: вместо 8134,88 рубля она составит до 16 269,76 рубля. Пенсию повысят в беззаявительном порядке, то есть пенсионеру для повышения делать ничего не нужно.

Первые электронные повестки

1 октября начинается осенний призыв на срочную службу. В этот раз в экспериментальном порядке опробуют электронные повестки.

Пока только в трех регионах — Марий Эл, Сахалинская и Рязанская области. В других регионах пока по-прежнему будут действовать по старому процессу с бумажными повестками.

Напомним, что сведения о всех выписанных повестках должны будут появляться в реестре повесток. С этого момента гражданину будет запрещен выезд из страны.

Если человек не явился в военкомат в назначенный день, то с 20 дня просрочки явки накладываются дополнительные ограничения:

запрет на регистрацию и управление автомобилем;

запрет на регистрацию в качестве ИП и плательщика налога на профессиональную деятельность (самозанятость);

запрет на регистрационные действия с имуществом;

запрет на оформление кредитов и займов.

Региональные власти смогут также вводить дополнительные ограничения, но пока о таких инициативах неизвестно.

Все ограничения должны будут сниматься в течение суток после явки в военкомат.

Новый сервис проверки бизнеса от Центрального банка

Банк России с 1 октября в свободном доступе запустит сервис «Знай своего клиента». По запросу можно будет узнать, к какой группе риска, по данным регулятора, относится ИП или юрлицо. На основе собственных аналитических данных и по совокупности критериев ЦБ делит предпринимателей на три группы риска:

Низкий риск совершения подозрительных операций. Средний риск совершения подозрительных операций. Высокий риск совершения подозрительных операций.

Если компания или ИП не согласны с оценкой, они должны обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре этого решения.

Однако сделать это можно только в том случае, если банк не принимал меры по антиотмывочному законодательству.

Новая форма счет-фактуры для предпринимателей

С 1 октября предприниматели в расчетах должны использовать новую форму счет-фактуры. Теперь в документе нужно отражать стоимость товаров, которые подлежат прослеживанию (как правило, это импорт). Важно, что стоимость указывается без учета НДС.

Кроме того, теперь по-новому нужно заполнять строки 5 и 5а. Первую нужно заполнять не только при покупке у иностранных лиц товаров, но и при оплате работ или услуг. А в строке 5а кроме реквизитов первичного документа теперь указывается еще и наименование этого документа, на основании которого выставляется счет-фактура.