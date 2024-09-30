Проверки по самозанятым, формула ритейла и автоматизация с 1С. Обзор мероприятий с 1 октября по 15 октября.

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

1. Расскажем, как ФНС ищет нарушения.

2. Какие финансовые последствия могут быть от налоговой проверки по самозанятым.

3. Узнаете, что может сделать компания, чтобы не попасть на радары ФНС.

4. Предоставим краткий порядок обжалования решений ФНС.

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