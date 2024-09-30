Проверки по самозанятым, формула ритейла и автоматизация с 1С. Обзор мероприятий с 1 октября по 15 октября.

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3 октября ФНС и самозанятость: практические советы бизнесу по избежанию налоговых проблем
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
1. Расскажем, как ФНС ищет нарушения.
2. Какие финансовые последствия могут быть от налоговой проверки по самозанятым.
3. Узнаете, что может сделать компания, чтобы не попасть на радары ФНС.
4. Предоставим краткий порядок обжалования решений ФНС.
8 октября 1С как инструмент для автоматизации бизнес-процессов
Время: с 12:00 до 13:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
1. О компании «Софтлайн Аутсорсинг».
2. Актуальность и особенности перехода на конфигурацию 1С:ERP. Рекомендации «Софтлайн Аутсорсинг».
3. 1С для автоматизации бизнес-процессов. Новые решения. Опыт экспертов «Софтлайн Аутсорсинг».
9 октября Культура ест стратегию на завтрак
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, 68/18, oф.
Стоимость: бесплатно
Изучение текущей стратегии бизнеса.
Поиск решений и инструментов для разработки работающей стратегии.
Создание стратегии с учетом ее использования в качестве прикладного инструмента ежедневной операционной деятельности.
Поиск решений для вовлечения сотрудников в стратегию и их превращения в эффективную команду, работающую на единые стратегические цели и общий результат.
9 октября Формула ритейла. От производства до поставки на полку
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
1. Тренды рынка, куда движется ритейл, тренды потребительского поведения.
2. Тренды развития электронного документооборота.
3. Тренды сетей, работа с сетями в 2024 году.
4. Как построить бизнес в условиях киберугроз: опыт крупных компаний.
10 октября Возможности Экстернадля работы в 1С
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
1. Основные возможности модуля: отчетность, МЧД, сверка с ФНС, письма и требования.
2. Обзор дополнительных функций: массовые действия, подготовка ответов на требования.
3. Как начать пользоваться бесплатным модулем Экстерна для 1С.
15 октября Безопасная работа с самозанятыми. Готовимся к мониторингу Минтруда
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
1. Комиссии по противодействию нелегальной занятости.
2. Информация, которую ИФНС передают комиссиям.
3. Когда ГПД с самозанятым может быть переквалифицирован в трудовой договор.
4. Правила работы с самозанятым: проверка статуса, заключение договора, проверка чеков.
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