Как сделать большую карьеру в маленькой компании? 9 советов для быстрого роста

Соцпакет, офис в центре, система грейдов, а главное — понятные карьерные перспективы: можно вырасти вверх, вглубь и даже вдаль, например переехав в филиал в другой части страны. Именно по этим причинам многие мечтают строить карьеру в большой компании. Но что, если вы работаете в маленькой и вам там вообще-то нравится?

Разбираемся, как расти в рамках небольшой компании, к каким рискам нужно быть готовым, и описываем распространенные ошибки сотрудников.

Преимущества и недостатки работы в маленькой компании

Подробные шаги приведем далее, а здесь — краткий ликбез. Он будет полезен, если вы пока не знаете, стоит ли надолго устраиваться в маленькую компанию в надежде построить в ней карьеру.

Аргументы за

Быстрое приобретение богатого опыта, развитие навыков и получение новых знаний — так как задач много и они разнообразные.

Возможность работать непосредственно с руководством и влиять на стратегические решения компании.

Более гибкий график (не всегда, но часто) и более гибкие рабочие процессы.

Возможность создания собственных проектов — как следствие, повышение мотивации и развитие предпринимательских навыков.

Достаточно шансов проявить себя и занять лидерскую позицию, так как структура не очень формализованная.

Шанс на быстрый карьерный рост благодаря отсутствию сложных иерархических структур и строгих регламентов.

Близкие отношения с коллегами и руководством — а значит, качественный обмен знаниями, крепкое сотрудничество и быстрое признание заслуг.

Аргументы против

Мало крупных и интересных проектов — как результат, ограниченные возможности для приобретения нового опыта и навыков.

Также ограниченные возможности для продвижения: меньше ролей и уровней управления.

Немного ресурсов для развития: например, у компании может не хватать денег на обучение сотрудников или у руководства — отсутствовать импульс составлять карьерные траектории.

Многозадачность, которая препятствует расширению экспертизы и развитию специализации.

Случайный характер построения карьеры: где место освободилось — там и шанс себя проявить.

Во многих случаях — авторитарный стиль управления и кумовство.

Преимущества радуют сами по себе, а многие недостатки можно обернуть в свою пользу, если знать как.

Перейдем к способам эффективно строить карьеру, когда компания маленькая, а амбиции — большие.

Проявляйте инициативу и берите на себя обязанности

Не ждите указаний от руководства. Самостоятельно ищите способы упростить или оптимизировать рабочие процессы, предлагайте идеи по улучшению продукта или завоеванию рынка.

Придумывайте и продвигайте полезные для компании проекты, возглавляйте их — и не стесняйтесь получить заслуженное признание в случае успеха.

Находите в проблемах возможности и упрощайте работу руководителей на всех уровнях иерархии.

Будьте готовы взять на себя ответственность и лидерские обязанности, когда подвернется возможность и коллеги-конкуренты будут колебаться.

Целенаправленно развивайте навыки и приобретайте опыт

Постоянно освежайте знания и приобретайте навыки на курсах и тренингах. * Если у руководства компании нет ресурсов отправить вас учиться (или оно не понимает, что это необходимо) — учитесь самостоятельно на MOOC-платформах, с помощью экспертных каналов в рутубе и телеграме.

Пробуйте себя в разных областях и задачах, чтобы стать специалистом-универсалом. В маленькой компании вам и так придется им стать — но здесь вы можете расти добровольно, аккуратно выбирая направление и фокус.

Осваивайте новые технологии и инструменты, которые могут быть полезны компании. Грамотно презентуйте их руководству.

Засиделись в бухгалтерии, хотите покорить новые вершины и прирасти в доходе? Пройдите курс профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» и станьте правой рукой руководителя. После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, находить эффективные управленческие решения. Сейчас на курс действует скидка: 9 899 рублей вместо 44 900 рублей!

Погружайтесь в бизнес

Стремитесь понять не только свою роль в компании, но и то, как ваша работа влияет на бизнес в целом.

Изучайте взаимосвязи между процессами. Выявляйте «бутылочные горлышки», которые препятствуют росту. Обращайте внимание на коллег, которые в критических ситуациях проявляют особо ценные качества: возможно, в будущем они станут частью вашей собственной команды.

Анализируйте «внешнюю среду»: следите за трендами в отрасли и вносите предложения по адаптации бизнес-стратегий.

Будьте всегда готовы «подставить ухо» владельцу/основателю компании, когда он ищет собеседника для обсуждения проблем и потребностей бизнеса. Аргументированно предлагайте собственные подходы и решения.

Стройте крепкие рабочие отношения

Осознанно налаживайте связи с коллегами, поставщиками, партнерами, евангелистами бренда.

Будьте открытым и дружелюбным, помогайте в случае необходимости. Слушайте коллег и интересуйтесь их рабочими проблемами — так вы можете заметить возможности.

Участвуйте в командных проектах.

Старайтесь посещать корпоративные мероприятия (или хотя бы появляться там).

Документируйте результаты и достижения

Составляйте регулярные отчеты о своих успехах. Старайтесь их оцифровывать, рассчитывая влияние на выручку, прибыль или долю рынка компании.

Сохраняйте скрины сообщений с благодарностью от партнеров и клиентов.

Ведите список своих идей и гипотез. Отмечайте, что получилось проверить или реализовать, какими были результаты, чему вы научились, какие выводы сделали.

Станьте заметным в компании

Придумайте способ ненавязчиво делиться своими успехами — например, в формате постов в рассылке, статусов в корпоративных мессенджерах, историй в соцсетях, мини-плакатов на пробковой доске.

Стройте личный бренд через публикации, выступления на отраслевых и профессиональных мероприятиях. Не отказывайтесь представлять свою компанию в волонтерских, общественных и благотворительных инициативах.

Повесьте на стену возле рабочего места любые печатные доказательства своих успехов — сертификаты, благодарности.

Запустите в компании проект типа «Скажи спасибо коллеге» и будьте первым, кто такой возможностью воспользуется (это даст повод остальным публично отметить ваши заслуги).

Найдите наставника

Идеальный наставник или ментор — основатель компании, но подойдет и наемный топ-менеджер и даже опытный специалист, который даст совет, укажет на негласные правила и порекомендует вас на проект в случае необходимости.

Используйте контакты и рекомендации наставника для расширения своей профессиональной сети.

Регулярно просите наставника об обратной связи — чтобы улучшать навыки и преодолевать трудности.

Используйте рост компании как трамплин для карьеры

Участвуйте в разработке новых стратегий и направлений, чтобы быть в центре изменений и браться за интересные вам задачи.

По возможности проявляйте энтузиазм при обсуждении проектов, которые потребуют от вас и других сотрудников дополнительных усилий (например, ненормированной работы и освоения новых навыков), — если верите, что именно эти проекты выведут компанию в лидеры.

В ситуации выбора отдавайте предпочтение проектам, которые продвигают интересы компании на рынке и в случае успешной реализации принесут деньги, укрепят репутацию и подтолкнут к найму персонала (ну а для руководства им, скорее всего, будут подбирать кого-то опытного и, главное, «своего»).

Будьте надежным и последовательным сотрудником

Этот совет универсален вне зависимости от размера компании.

Предсказуемо хорошо, а лучше — превосходно делайте свою работу. Старайтесь «не бронзоветь», но избегайте высокомерия, часто возникающего у людей, которые посвящают много сил саморазвитию.

Стройте репутацию человека, на которого можно положиться и с которым можно вместе посмеяться над недоразумениями и трудностями.

Минусы-риски работы в маленькой компании

Неопределенность карьерных перспектив — так как траектории не прописаны (а иногда и не продуманы).

Наличие «стеклянного потолка» — если руководящие должности заняты родственниками владельца компании.

Невысокие зарплаты и бонусы — пока компания не вышла на новый уровень или руководство не осознало важность «человеческого фактора».

Зависимость от капризов и бизнес-грамотности менеджмента — это присутствует особенно часто, когда руководителем становится наследник основателя.

Перегрузки и выгорание по причине отсутствия свободного времени, личной жизни и четко сформулированных обязанностей.

Ошибки при построении карьеры в маленькой компании