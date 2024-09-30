Как сделать большую карьеру в маленькой компании? 9 советов для быстрого роста

Разбираемся, как расти в рамках небольшой компании, к каким рискам нужно быть готовым, и описываем распространенные ошибки сотрудников.
Преимущества и недостатки работы в маленькой компании
Подробные шаги приведем далее, а здесь — краткий ликбез. Он будет полезен, если вы пока не знаете, стоит ли надолго устраиваться в маленькую компанию в надежде построить в ней карьеру.
Аргументы за
Быстрое приобретение богатого опыта, развитие навыков и получение новых знаний — так как задач много и они разнообразные.
Возможность работать непосредственно с руководством и влиять на стратегические решения компании.
Более гибкий график (не всегда, но часто) и более гибкие рабочие процессы.
Возможность создания собственных проектов — как следствие, повышение мотивации и развитие предпринимательских навыков.
Достаточно шансов проявить себя и занять лидерскую позицию, так как структура не очень формализованная.
Шанс на быстрый карьерный рост благодаря отсутствию сложных иерархических структур и строгих регламентов.
Близкие отношения с коллегами и руководством — а значит, качественный обмен знаниями, крепкое сотрудничество и быстрое признание заслуг.
Аргументы против
Мало крупных и интересных проектов — как результат, ограниченные возможности для приобретения нового опыта и навыков.
Также ограниченные возможности для продвижения: меньше ролей и уровней управления.
Немного ресурсов для развития: например, у компании может не хватать денег на обучение сотрудников или у руководства — отсутствовать импульс составлять карьерные траектории.
Многозадачность, которая препятствует расширению экспертизы и развитию специализации.
Случайный характер построения карьеры: где место освободилось — там и шанс себя проявить.
Во многих случаях — авторитарный стиль управления и кумовство.
Преимущества радуют сами по себе, а многие недостатки можно обернуть в свою пользу, если знать как.
Перейдем к способам эффективно строить карьеру, когда компания маленькая, а амбиции — большие.
Проявляйте инициативу и берите на себя обязанности
Не ждите указаний от руководства. Самостоятельно ищите способы упростить или оптимизировать рабочие процессы, предлагайте идеи по улучшению продукта или завоеванию рынка.
Придумывайте и продвигайте полезные для компании проекты, возглавляйте их — и не стесняйтесь получить заслуженное признание в случае успеха.
Находите в проблемах возможности и упрощайте работу руководителей на всех уровнях иерархии.
Будьте готовы взять на себя ответственность и лидерские обязанности, когда подвернется возможность и коллеги-конкуренты будут колебаться.
Целенаправленно развивайте навыки и приобретайте опыт
Постоянно освежайте знания и приобретайте навыки на курсах и тренингах. * Если у руководства компании нет ресурсов отправить вас учиться (или оно не понимает, что это необходимо) — учитесь самостоятельно на MOOC-платформах, с помощью экспертных каналов в рутубе и телеграме.
Пробуйте себя в разных областях и задачах, чтобы стать специалистом-универсалом. В маленькой компании вам и так придется им стать — но здесь вы можете расти добровольно, аккуратно выбирая направление и фокус.
Осваивайте новые технологии и инструменты, которые могут быть полезны компании. Грамотно презентуйте их руководству.
Засиделись в бухгалтерии, хотите покорить новые вершины и прирасти в доходе? Пройдите курс профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» и станьте правой рукой руководителя. После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, находить эффективные управленческие решения. Сейчас на курс действует скидка: 9 899 рублей вместо
44 900 рублей!
Погружайтесь в бизнес
Стремитесь понять не только свою роль в компании, но и то, как ваша работа влияет на бизнес в целом.
Изучайте взаимосвязи между процессами. Выявляйте «бутылочные горлышки», которые препятствуют росту. Обращайте внимание на коллег, которые в критических ситуациях проявляют особо ценные качества: возможно, в будущем они станут частью вашей собственной команды.
Анализируйте «внешнюю среду»: следите за трендами в отрасли и вносите предложения по адаптации бизнес-стратегий.
Будьте всегда готовы «подставить ухо» владельцу/основателю компании, когда он ищет собеседника для обсуждения проблем и потребностей бизнеса. Аргументированно предлагайте собственные подходы и решения.
Стройте крепкие рабочие отношения
Осознанно налаживайте связи с коллегами, поставщиками, партнерами, евангелистами бренда.
Будьте открытым и дружелюбным, помогайте в случае необходимости. Слушайте коллег и интересуйтесь их рабочими проблемами — так вы можете заметить возможности.
Участвуйте в командных проектах.
Старайтесь посещать корпоративные мероприятия (или хотя бы появляться там).
Документируйте результаты и достижения
Составляйте регулярные отчеты о своих успехах. Старайтесь их оцифровывать, рассчитывая влияние на выручку, прибыль или долю рынка компании.
Сохраняйте скрины сообщений с благодарностью от партнеров и клиентов.
Ведите список своих идей и гипотез. Отмечайте, что получилось проверить или реализовать, какими были результаты, чему вы научились, какие выводы сделали.
Станьте заметным в компании
Придумайте способ ненавязчиво делиться своими успехами — например, в формате постов в рассылке, статусов в корпоративных мессенджерах, историй в соцсетях, мини-плакатов на пробковой доске.
Стройте личный бренд через публикации, выступления на отраслевых и профессиональных мероприятиях. Не отказывайтесь представлять свою компанию в волонтерских, общественных и благотворительных инициативах.
Повесьте на стену возле рабочего места любые печатные доказательства своих успехов — сертификаты, благодарности.
Запустите в компании проект типа «Скажи спасибо коллеге» и будьте первым, кто такой возможностью воспользуется (это даст повод остальным публично отметить ваши заслуги).
Найдите наставника
Идеальный наставник или ментор — основатель компании, но подойдет и наемный топ-менеджер и даже опытный специалист, который даст совет, укажет на негласные правила и порекомендует вас на проект в случае необходимости.
Используйте контакты и рекомендации наставника для расширения своей профессиональной сети.
Регулярно просите наставника об обратной связи — чтобы улучшать навыки и преодолевать трудности.
Используйте рост компании как трамплин для карьеры
Участвуйте в разработке новых стратегий и направлений, чтобы быть в центре изменений и браться за интересные вам задачи.
По возможности проявляйте энтузиазм при обсуждении проектов, которые потребуют от вас и других сотрудников дополнительных усилий (например, ненормированной работы и освоения новых навыков), — если верите, что именно эти проекты выведут компанию в лидеры.
В ситуации выбора отдавайте предпочтение проектам, которые продвигают интересы компании на рынке и в случае успешной реализации принесут деньги, укрепят репутацию и подтолкнут к найму персонала (ну а для руководства им, скорее всего, будут подбирать кого-то опытного и, главное, «своего»).
Будьте надежным и последовательным сотрудником
Этот совет универсален вне зависимости от размера компании.
Предсказуемо хорошо, а лучше — превосходно делайте свою работу. Старайтесь «не бронзоветь», но избегайте высокомерия, часто возникающего у людей, которые посвящают много сил саморазвитию.
Стройте репутацию человека, на которого можно положиться и с которым можно вместе посмеяться над недоразумениями и трудностями.
Минусы-риски работы в маленькой компании
Неопределенность карьерных перспектив — так как траектории не прописаны (а иногда и не продуманы).
Наличие «стеклянного потолка» — если руководящие должности заняты родственниками владельца компании.
Невысокие зарплаты и бонусы — пока компания не вышла на новый уровень или руководство не осознало важность «человеческого фактора».
Зависимость от капризов и бизнес-грамотности менеджмента — это присутствует особенно часто, когда руководителем становится наследник основателя.
Перегрузки и выгорание по причине отсутствия свободного времени, личной жизни и четко сформулированных обязанностей.
Ошибки при построении карьеры в маленькой компании
Ожидание быстрого карьерного роста «по умолчанию» — без учета специфики компании, ее перспектив на рынке и собственной готовности к такому росту.
Нежелание адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям, например изучать смежную профессию.
Отказ в подходящий момент «выбрать себя» — откликнуться на интересную вакансию или даже принять предложение от крупной компании.
Начать дискуссию