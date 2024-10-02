Новые правила упрощенки, что делать с НДС и НДФЛ, что будет с льготами, чего ждать от амнистии по дроблению: 19 самых горячих вопросов бухгалтеров с Клерк.Конференции

На вопросы отвечает Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор.

Вопрос: может ли организация не предоставлять сотрудникам вычеты на детей? Или с 2025 года предоставление вычетов это обязанность работодателя?

Ответ: в 2024 году вычеты нужно предоставлять, если сотрудники написали заявление. С 2025 года работает беззаявительный порядок.

То есть, если сотрудник принес документы, подтверждающие право на вычет и родство с детьми, то работодатель не имеет права отказать, это его обязанность.

Вопрос: организация занимается обрабатывающим производством, входит в реестр МСП. Сможет ли она применять пониженные тарифы страховых взносов и при каких условиях?

Ответ: да, компания сможет воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов, если помимо перечисленных характеристик доход от основного вида деятельности составляет не менее 70% за предшествующий год и каждый отчетный период нового года.

Если компания перестанет соответствовать хотя бы одному условию из перечисленных, то она потеряет право на применение пониженных тарифов. Условия для льготы выглядят так: