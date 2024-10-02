Новые правила упрощенки, что делать с НДС и НДФЛ, что будет с льготами, чего ждать от амнистии по дроблению: 19 самых горячих вопросов бухгалтеров с Клерк.Конференции

Обзор всех изменений налоговой реформы
На вопросы отвечает Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор.
Вопрос: может ли организация не предоставлять сотрудникам вычеты на детей? Или с 2025 года предоставление вычетов это обязанность работодателя?
Ответ: в 2024 году вычеты нужно предоставлять, если сотрудники написали заявление. С 2025 года работает беззаявительный порядок.
То есть, если сотрудник принес документы, подтверждающие право на вычет и родство с детьми, то работодатель не имеет права отказать, это его обязанность.
Вопрос: организация занимается обрабатывающим производством, входит в реестр МСП. Сможет ли она применять пониженные тарифы страховых взносов и при каких условиях?
Ответ: да, компания сможет воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов, если помимо перечисленных характеристик доход от основного вида деятельности составляет не менее 70% за предшествующий год и каждый отчетный период нового года.
Если компания перестанет соответствовать хотя бы одному условию из перечисленных, то она потеряет право на применение пониженных тарифов. Условия для льготы выглядят так:
организация или ИП числится в реестре МСП;
основной вид деятельности должен быть из числа видов деятельности раздела «Обрабатывающие производства» ОКВЭД. Конкретный перечень видов деятельности утвердит Правительство;
доход от основного вида деятельности – не менее 70% за предшествующий год и каждый отчетный период нового года.
Новые правила работы УСН и НДС
На вопросы отвечает Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области. Автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный МИНЭКО.
Вопрос: предприятие на УСН. Занимается закупом и реализацией металлолома, выручка не превышает 60 млн рублей. Организация является налоговым агентом по НДС. Вправе ли она в 2025 году использовать ставку 5% или 7% по НДС вместо 20%?
Ответ: налоговый агент выполняет обязанности по перевыставлению счетов-фактур в пользу конечного потребителя. Он сам может быть на УСН с пониженной или обычной ставкой, или на ОСНО.
Вопрос: ООО находится на упрощенке, по ОКВЭД общепит. Сохраняется ли освобождение от НДС в 2025 году по п. 3 пп. 38 ст. 149 НК?
Ответ: все льготы по ст. 149 сохраняются, в этот пункт не вносили изменений. Если выручка общепита превышает 60 млн, то он может получить освобождение.
Подробнее о порядке перехода и работе с НДС на УСН узнаете из этого материала. Смотрите видео, читайте конспект и выполняйте мини-тесты, чтобы проверить усвоение информации.
Как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы
На вопросы отвечает Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Вопрос: предприятие и ИП на УСН работают по ОКВЭД 55.1 – Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Будут ли они в 2025 году плательщиками НДС?
Ответ: льготы, которые были до налоговой реформы, продолжатт действовать для УСН. Здесь нет никаких особенностей.
Вопрос: у организации есть деятельность, которая попадает под 0% НДС и деятельность, подпадающая под 5% НДС. База считается совместно или учитывается только доход, который облагается НДС?
Ответ: разберемся на примере. Если у организации совместная выручка 250 млн, и из них 150 млн облагается НДС, а 100 не облагается. Здесь доход будет считаться в совокупности.
Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой
На вопросы отвечает Анастасия Филиппова — ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг» ЦФУ ГРУПП. Имеет практический опыт консультирования в области налогового законодательства. На протяжении 15 лет ведет проекты по налоговому планированию, разработке эффективной структуры бизнеса, минимизации налоговых рисков. Также руководит проектами по сопровождению налоговых споров и международному налогообложению.
Вопрос: ИП в 2024 году на УСНО (15%). В 2025 году планирует работать на УСНО с НДС ( с возмещением). Как правильно рассчитать НДС с товарных остатков, которые будут реализованы в 2025 году (часть оплаты поставщикам произведена в 2024 году, часть будет оплачена в 2025)
Ответ: официальных разъяснений Минфина по переходному периоду с УСНО (доходы-расходы) на УСНО со ставкой НДС 20% пока нет, поэтому считаем возможным применить положения налогового кодекса о переходе на ОСНО.
Если вы применяли УСН с объектом «доходы минус расходы», то вы можете принять к вычету «входной» НДС, который вы имели право, но не успели учесть в затратах по УСН. Право на вычет возникает в первом квартале после перехода на общий режим, если соблюдаются все условия для этого. Это означает в том числе, что покупки вы будете использовать для операций, облагаемых НДС. При этом дата принятия товаров (работ, услуг) на учет не имеет значения (п. 6 ст. 346.25 НК РФ, Письма Минфина России от 23.12.2022 N 03-07-15/126726 (Письмом ФНС России от 26.12.2022 N СД-4-3/17565@ направлено для использования в работе), от 30.12.2015 N 03-11-06/2/77709, ФНС России от 16.03.2015 N ГД-4-3/4136@).
Например, заявить налог к вычету вы сможете (пп. 1 п. 3 ст. 346.16, пп. 1, 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, п. 36 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2021), п. 16 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом ВС РФ от 04.07.2018, направлен Письмом ФНС России от 30.07.2018 N КЧ-4-7/14643, Письмо Минфина России от 01.10.2013 N 03-07-15/40631):
по приобретенным товарам для перепродажи, которые вы не успели продать в период применения УСН;
по поставленным вам материалам и сырью для производства, которые вы не оплатили и не использовали в период применения спецрежима;
по расходам на строительство ОС, которое введено в эксплуатацию после перехода на ОСН. Если ОС вы ввели в эксплуатацию до перехода на ОСН, вычет применить нельзя.
Для вычета зарегистрируйте счета-фактуры поставщиков в книге покупок (п. 1 Правил ведения книги покупок).
Отметим, что по приобретенным с НДС и не реализованным на момент перехода на ОСН товарам, стоимость которых и, соответственно, НДС по которым вы не учитывали в составе УСН-расходов, вы вправе принять НДС к вычету в I квартале. Причем не имеет значения, как давно вы приобрели эти товары. Но для вычета нужны входящие счета-фактуры.
Вопрос: подскажите, пожалуйста, если предприятие на УСН получает доходы по двум ОКВЭДам, по 55.1 и 68.2. ОКВЭД 55.1 освобождается от НДС. Какой доход за 2024 г для определения ставки НДС применять? По двум ОКВЭДам , или только по 68.2? И получается, в 2025 году нужно будет вести раздельный учет по этим двум ОКВЭДам?
Ответ: ставка НДС зависит от суммы доходов, которые вы учли в соответствии со статьей 346.15 НК и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК (ст. 164 НК в новой редакции). Учет доходов для компаний и ИП на УСН не зависит от видов их деятельности.
Если у вас есть операции как облагаемые НДС, так и освобожденные от НДС, то вам необходимо вести раздельный учет (п. 4 ст. 149 НК).
Обзор всех изменений налоговой реформы
На вопрос отвечает Вячеслав Андрюшкин — заместитель Председателя Правления по клиентской работе СДМ банка.
Вопрос: предприниматель на АУСН переводит деньги на собственные нужды в другой банк. Возможны ли здесь претензии от ФНС и по каким основаниям?
Ответ: предприниматель с момента перехода на АУСН вправе пользоваться только теми банками, которые поддерживают эту систему налогообложения.
В других банках он обязан закрыть счета. Если происходит транзакция между банками, то нужно переводить средства только в тот банк, который поддерживает этот налоговый режим.
Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения
На вопросы отвечает Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».
Вопрос: человек работает в нескольких организациях, и его совокупный доход за год составляет более 2,4 млн рублей. Как будет налоговая опеределять его ставку по НДФЛ?
Ответ: так же, как и сейчас. Каждая организация учитывает только тот доход, который человек получил у нее. Налоговая складывает доходы. Доходы свыше 2,4 млн рублей будут облагаться по ставке 15%.
Вопрос: человек работает адвокатом и одновременно наемным работником по ТК — преподает в вузе. Как ему считать налоговую базу?
Ответ: адвокат считает базу только по адвокатской деятельности. А налог с других доходов исчисляют компании, в которых работник трудоустроен.
Однако ФНС может сложить все налоговые базы в одну, и тогда все доходы свыше 2,4 млн рублей будут облагаться по ставке 15%.
Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать
На вопросы отвечает Антон Митюков — менеджер продукта и один из ведущих экспертов компании «Такском», специалист в области машиночитаемых доверенностей (МЧД), отчетности, активный участник вебинаров и конференций в области МЧД, является экспертом Ассоциации «РОСЭУ».
Вопрос: ИП занимается разработкой ПО. Взаимодействие с контрагентами осуществляется через самого ИП, не через представителей. Нужно ли нам оформлять МЧД?
Ответ: нет, машиночитаемая доверенность требуется только в тех случаях, когда организация или ИП взаимодействуют в электронном формате с контрагентами или информационными системами, и их интересы представляет лицо, не имеющее права действовать без доверенности.
Вопрос: организация хочет использовать МЧД для взаимодействия с контрагентами и для сдачи отчетности в ИФНС. Необходимо сделать две доверенности или можно использовать одну для всех целей?
Ответ: для каждой из указанных целей применяется собственный формат. Нужно будет подготовить две доверенности:
003 — для взаимодействия с контрагентами;
5.02 - для сдачи отчетности в ИФНС.
Вы можете также использовать форматы 002 для ЭДО и 5.01 для отчетности, но мы не рекомендуем это делать — в течение 2025 года указанные форматы будут выведены из обращения.
Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству
На вопросы отвечает Дмитрий Желнин — юрист, управляющий партнер юридической фирмы «Митсан Консалтинг». Более 17 лет занимается недвижимостью и снижением имущественных налогов. К 2024 году сэкономил своим клиентам около 1 миллиарда рублей. Ведет авторский курс «Как зарабатывать на уменьшении налогов на недвижимость»
Вопрос: при оценке кадастровой стоимости недвижимости часто возникают ошибки. Обычно они идут в сторону увеличения стоимости. Насколько распространены такие неточности и есть ли способы их предотвратить?
Ответ: по оценкам экспертов в Москве более чем в 100 тыс. объектов (СНТ, ИЖС) добавили 20% НДС к кадастровой стоимости. Это довольно распространенная практика и пока что решения для этой проблемы не было найдено.
Вопрос: в этом году многие регионы столкнулись с наводнением. Налоговая дала собственникам в этих регионах льготы по уплате земельного налога. Есть ли у собственников шансы пересмотреть кадастровую стоимость?
Ответ: согласно Приказу ФСГР Кадастра и картографии от 04.08.2021 № П/0336 чрезвычайные ситуации и опасные погодные явления должны быть учтены при оценке кадастровой стоимости земельных участков и домов.
Однако здесь есть оговорка: пересмотр стоимости возможен при условии, что ГБУ удалось установить ценовое влияние на кадастровую стоимость. Чаще всего оценщики используют эту оговорку, чтобы не менять кадастровую стоимость.
Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда. Реестр воинского учета: что подготовить в работе
На вопросы отвечает Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».
Вопрос: может ли быть самозанятым водитель, который ездит на грузовой машине организации? У него нет четкого графика работы.
Ответ: если нет четкого графика работы и человека привлекают на исполнение услуг по разовому договору, тогда с ним можно взаимодействовать как с самозанятым. Но если он к примеру ежедневно занимается перевозкой работников, то возникает спорная ситуация.
Вопрос: организация работает с самозанятым 2 года. Может ли она оформить с ним трудовые отношения, ведь по правилам, после договора с самозанятым, его нельзя официально оформлять в течение 2-х лет?
Ответ: наоборот. То есть если бывший работник стал самозанятым, то с ним нельзя заключить трудовой договор в течение двух лет после увольнения.
А когда с самозанятым заключают трудовой договор, то от ФНС никаких претензий к организации не будет, ведь по сути организация улучшает положение человека.
Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают
На вопросы отвечает Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Вопрос: несколько ООО имеют признаки дробления по руководителю и учредителям. У каждого есть своя лицензия, поэтому их сложно объединить в одно ООО. Могут ли они рассчитывать на амнистию, если в 2025 году консолидированные доходы не превысят 450 млн рублей, численность сотрудников и стоимость ОС тоже не превысят?
Ответ: подавать на амнистию не нужно. Если две разные лицензии, то их необходимо обеспечить самодостаточностью, чтобы общих пересечений было меньше. Главное, чтоб таких пересечений не было на 1 января.
Вопрос: самозанятый выполнил работы, получил оплату за выполненные услуги, но чек не выдал. Договор не был составлен. Как можно получить чек от самозанятого, если он не выходит на связь?
Без чека не получится учесть расходы. Согласно ст. 159 и 161 ГК сделки с суммой до 10 тыс. рублей могут быть составлены в устной форме. В данном случае можно составить досудебную претензию к самозанятому и впоследствии пойти с исковым заявлением в суд.
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