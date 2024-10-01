Рейтинг франшиз ТОП-10 2024: лучшие выгодные франшизы

Франчайзинг — отличный старт для начинающих предпринимателей, стремящихся минимизировать риски на старте бизнеса. Выход на рынок с уже известным брендом и готовой бизнес-моделью упрощает многие задачи. Однако выбор действительно выгодной и надежной франшизы может стать серьезным вызовом даже для опытных бизнесменов. Для вас мы составили рейтинг лучших франшиз 2024 года.

При составлении рейтинга недорогих франшиз в 2024 году мы учли несколько ключевых факторов:

Возраст франшизы . Бренды, которые присутствуют на рынке более пяти лет, зачастую имеют проверенные бизнес-процессы и высокий уровень доверия среди предпринимателей.

Количество представительств . Наличие 15 и более филиалов указывает на широкий рыночный охват и умение адаптироваться к разным рыночным условиям.

Взаимовыгодное сотрудничество . Это доступные начальные инвестиции и поддержку на всех этапах развития франчайзи.

Паушальный взнос . Разовая плата за использование торговой марки и бизнес-модели, а также за обучение и поддержку на начальном этапе.

Окупаемость . Срок, за который франчайзи может вернуть вложенные средства, варьируется от 2-3 месяцев до 2-5 лет, в зависимости от особенностей франшизы.

Роялти. Регулярные платежи франчайзи, которые могут быть процентом от прибыли или фиксированной суммой.

Изучив данные Роспатента, мы отобрали 10 самых популярных франшиз в России за 2024–2025 годы. Эти предложения охватывают разные сектора и бюджеты, а также выделяются на рынке уникальными условиями сотрудничества. Рейтинг поможет предпринимателям выбрать лучшее предложение для старта прибыльного бизнеса.

ТОП–10 недорогих франшиз в 2024 году

Сайт: DOMEO.

Основные факты о франшизе:

Стартовые инвестиции : 0 рублей.

Окупаемость : 1 месяц.

Средний оборот в месяц: 3 000 000 руб.

Domeo несколько лет подряд признается лучшей компанией по ремонту квартир/домов и дизайну интерьеров в столице и Санкт-Петербурге по рейтингам экспертных онлайн-площадок России: РБК.Недвижимость, ЦИАН, Комсомольская правда, Ведомости, МирКвартир и международного портала Houzz, чем и заслужила 1 место в нашем рейтинге.

Domeo — федеральный бренд, который занимает первое место в сфере ремонта квартир и дизайна интерьера в стране. За более 13 лет на рынке, подрядчик завоевал доверие клиентов и признание экспертов, успешно реализовав свыше 10 000 проектов разной сложности. Domeo специализируется на ремонтных услугах в различных ценовых категориях, включая ремонт в престижных жилых комплексах Москвы и Санкт-Петербурга.

Франшиза федерального бренда DOMEO предлагает партнерам проверенную временем бизнес-модель, которая позволяет выйти на самоокупаемость и получения прибыли с первых заказов.

Преимущества франшизы Domeo:

Подписанные договоры. Domeo — единственный франчайзер на рынке квартирного ремонта, который сразу передает своим партнерам уже оформленные договоры на ремонт и дизайн квартир. Это значительно упрощает старт работы. Аккредитация и обучение. Единственная компания в России, которая обучает и аккредитует мастеров по квартирному ремонту, что гарантирует беспрецедентное качество выполнения работ. Заказы для мастеров и прорабов. Франчайзи могут брать в работу любой объем заказов, которые могут «осилить» (рядом с местом проживания). Квалифицированные мастера. Если у партнеров не хватает квалифицированных специалистов в любом городе России, компания направляет лучших мастеров из Москвы, чтобы гарантировать высокое качество выполнения работ. Контроль качества и оптимизация. Контролируют качество выполненного ремонта и оптимизируют бизнес-процессы, чтобы деятельность партнеров была не только качественной, но и максимально прибыльной. Запуск бизнеса партнера за 90 дней с полным пакетом услуг. За три месяца франчайзер сможет обучить и сформировать бригаду партнера и предоставит оформленные договоры на ремонтные работы. Занимаются продвижением партнерских команд. Франчайзер настраивает и ведет рекламные кампании, анализирует показатели и систематически улучшает рекламную активность. Всесторонняя юридическая поддержка. Специалисты франчайзера помогают с правовыми аспектами партнерского бизнеса. Партнерские условия закупки строительно-отделочных материалов по скидкам — дешевле на 10–41%

На бесплатной консультации DOMEO франчайзи получат всю информацию о том, как запустить и развивать прибыльный ремонтный бизнес. Это отличная возможность узнать все о франшизе с минимальными вложениями и быстрой окупаемостью. Также предоставляется исчерпывающая информация об ожидаемом сроке окупаемости ремонтного проекта в выбранном регионе.

Получите бесплатную встречу с менеджером DOMEO по запуску ремонтного бизнеса в вашем городе.

Сайт: «Пятерочка»

Основные факты:

Старт : 2002 год.

Взнос франчайзи : от 500 тысяч рублей.

Окупаемость вложения : от двух лет.

Роялти: 0%.

Партнер получает полную поддержку бренда: франчайзи не нужно будет искать поставщиков, заключать договоры, настраивать логистические процессы, заниматься вопросами ценообразования или мониторить рыночную ситуацию в регионе. Все нужные моменты, от ассортиментной матрицы до решения рутинных задач, давно налажены и функционируют без сбоев.

Современное пространство для торговли. Первый филиал был запущен в работу 25 лет назад в СПб. Сегодня сеть покрывает практически всю территорию страны. Инновационное развитие бизнеса. Сетевые точки оснащены аппаратами самообслуживания посетителей, активно используются IT-новинки для оптимизации процессов розничной торговли. Бизнес приносит пользу обществу. Пять лет назад запустили службу быстрой доставки продуктов. «Пятерочка» знакома каждому. Эта самая известная сеть, торгующая продуктовой розницей, в стране. Включает свыше 25 000 точек продаж, охватывающих 69 регионов РФ. Готовая бизнес-модель. Проверенная модель работы с четкими стандартами и процедурами. Реклама и продвижение. Централизированные маркетинговые кампании, что снижает затраты на рекламу для отдельных франчайзи.

Первоначальные вложения — от 20 000 000 рублей на аренду и оснащение торговой точки (от 450 кв. м), закупку товаров, маркетинговые кампании. Количество партнерских точек — более 270 по всей стране.

Срок запуска франшизы — от трех месяцев.

Средний доход партнера в день — от 400 тысяч рублей.

Сайт: FIT SERVICE

Данные о франшизе:

Запуск партнерской программы : 2013 год, 11 лет на рынке.

Первые инвестиции : от 500 000 рублей.

Ежемесячные отчисления за бренд : 6,5% в месяц.

Окупаемость: от 18 месяцев.

Сервис обслуживания автомобилей по технологии «Hard Franchising». По данной партнерской программе открыто более 310 СТО в России и Казахстане, более 2 млн человек стали клиентами сервисов.

Выгоды для франчайзи:

Безотказная модель бизнеса для автосервиса. Поддержка на всех ключевых этапах: от выбора места до юридических и управленческих консультаций. Профильные обучающие программы, покрывающие все фазы запуска и роста автосервиса. Система контроля, которая эффективно настраивает операции автосервиса — от мониторинга загрузки до закупки запчастей и гарантий отличного сервиса клиентам.

Стартовые вложения — от 2 млн 500 тысяч рублей на оснащение пункта СТО.

Предлагается бесплатный курс обучения в фирменном центре компании, 12-месячная рассрочка на стройматериалы и оборудования для обустройства помещений, поддержка партнерского СТО первые 120 дней работы и 7-дневная поддержка специалистов бренда.

Доход для партнеров после от 3 месяцев стартового периода — от 800 000 рублей в месяц.

Сайт: «Кофе Смайл»

Данные о франшизе:

Более 60 точек за 9 лет работы, начиная с 2015 года.

Взнос за бренд: от 300 тысяч рублей.

Ежемесячное роялти: 3%.

Окупаемость: 6-8 месяцев.

Бизнес для франчайзи от известной сети кофейных баров, работающих по модели «кофе с собой». К началу этого года сеть разрослась до 60 точек, а декабрю планируется расширение до сотни кофеен по России.

Вложения для запуска кофейного бара варьируется от 500 тысяч рублей за «остров» 6 кв. метров и до 1 млн за «остров с крышей». Заявленная доходность франшизы в среднем — 420 000 рублей в месяц.

Сайт: Суши Wok

Ключевые характеристики франшизы:

Более 500 точек за 11 лет работы, начиная с 2013 года.

Взнос за бренд: от 200 тысяч рублей.

Ежемесячное роялти: 3%.

Окупаемость: 9–11 месяцев.

Это франшиза включает более 780 точек в шести странах и входит в топ-5 в своем секторе. Все магазины автоматизированы, предусмотрено обучение сотрудников, и функционирует единый call-center для приема обращений.

Стартовые инвестиции составляют около 2,2 миллиона рублей, включая покупку оборудования, арендный договор на помещение и оснащение площади от 15 до 70 квадратных метров. Инвестиции также направляются на маркетинг и закупку продуктов.

Средняя прибыль каждой партнерской точки достигает 380 тысяч рублей в месяц.

Сайт: «Гемотест»

Основные данные франшизы:

Более 820 точек за 14 лет на рынке, с 2010 года.

Первоначальный взнос: от 100 000 рублей.

Роялти: 0%.

Окупаемость: 12–14 месяцев.

Франшиза известнейшей сети медицинских компаний, которая включает лаборатории и центры диагностики. Компания имеет представительства в 84 российских регионах.

Сегодня «Гемотест» располагает двумя тысячами отделений, предоставляет франчайзи разные модели сотрудничества – для мегаполисов, средних и небольших городов в РФ.

Вложения на старт от 2 млн 300 тысяч рублей. Затраты включают все моменты запуска франшизы: от первого контакта со специалистами бренда до открытия лаборатории партнера. Один из плюсов франшизы «Гемотест» — закупка медоборудования у прямых поставщиков по оптовым ценам.

Бизнес отличается высоким доходом и стабильностью спроса.

Сайт: IQ007

Основные параметры:

Более 635 точек за 11 лет на рынке, с 2013 года.

Первоначальный взнос: от 95 000 рублей.

Плата за бренд: 0%.

Окупаемость: 12-14 месяцев.

Тренинговые центры IQ007 — это развитая сеть международного уровня, которые фокусируются на повышении способностей к интеллектуальной деятельности для людей, начиная с четырех лет. Центр занимает первую строчку в списке лучших образовательных бизнесов по рейтингу Forbes.

Вложения франчайзи от 400 тысяч рублей, доходность до 300 тысяч рублей ежемесячно в крупных городах при стоимости одного занятия — от 1 500 рублей.

Сайт: «КурьерСервисЭкспресс»

Основные параметры:

Франчайзинговые точки : 250.

Год запуска : 2016.

Вложения за использование бренда : от 100 тысяч рублей.

Роялти : нет.

Окупаемость: 9 месяцев.

Служба курьеров, предоставляющая услуги доставки посылок, корреспонденции и разных грузов по РФ, государствам ЕАЭС и в дальнее зарубежье.

Первоначальные вложения от 300 тысяч рублей, включая первый взнос от 100 тысяч рублей и оснащение офисного центра от 150 тысяч рублей.

Средняя доходность бизнеса под крылом «КурьерСервисЭкспресс» от 400 тысяч до 1 млн рублей в месяц.

Сайт: «33 пингвина»

Основные параметры:

Франчайзинговые точки : 2024.

Год запуска : 2006.

Взнос франчайзи : от 50 тысяч руб.

Роялти : нет.

Окупаемость: от 21 дней.

Успешная франшиза бренда киосков и кафе с мороженым, работающая уже 18 лет.

Сегодня — это мощная сетевая структура, в которой свыше 2 100 точек в 230 городах страны. Мороженое бренда привлекает покупателей высоким качеством и натуральными ингредиентами.

Вложения от 400 тысяч рублей. Включают закупку оборудования и товара, обустройство точек в разных форматах «бабочка», «классика», «пингвин».

Партнеры могут запустить прибыльный бизнес в сфере общепита с небольшими стартовыми инвестициями и без выплат роялти. Прибыль по средним показателям в месяц может достигать 195 тысяч рублей.

Сайт: Hobby Games

Сеть магазинов «настолок» успешно развивается уже 13 лет. На данный момент включает 115 точек не только в РФ, но и в некоторых странах ЕАЭС. Предлагают удобные условия для запуска партнерского магазина.

Начальные вложения от 1,5 миллиона рублей. Деньги пойдут на заключение арендного договора на торговую площадь, обустройство павильона для продаж, закупку оснащения и первую поставку товаров.

Основные параметры франшизы:

Более 115 точек за 13 лет работы, с 2011 года.

Взнос и роялти: нет.

Окупаемость: 14 месяцев.

Партнерское предложение Hobby Games обещает быстрый старт с возможностью открыть магазин в течение 1–2 месяцев с хорошей доходностью.

Франчайзинг в России 2024

Российский рынок франчайзинга продолжает расти и регулярно предоставляет массу возможностей для предпринимателей с разным бюджетом. Открыть бизнес, работая под крылом известного бренда, значительно проще, чем начинать с нуля.

Малые предприниматели могут также рассчитывать на помощь на федеральном уровне, что делает франчайзинг привлекательным выбором для начинающих бизнесменов.