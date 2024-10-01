Как принять нового участника в ООО

Порядок действий при вводе нового участника в ООО выглядит так:

Сначала участник готовит и подает заявление. Его необходимо написать на имя руководителя организации. Подать можно как лично, так и направить почтой.

Руководитель ООО заполняет заявление по форме P13014. Этот документ необходимо подавать в ФНС в случае изменений сведений о компании: когда меняется устав, реквизиты или адрес компании. Если не подать заявление, компанию могут оштрафовать

Участник вносит вклад в уставной капитал. Оплату своей доли необходимо подтвердить документами — например, банковской выпиской или справкой об операции в случае безналичного перевода. Также внести деньги можно в кассу компании.