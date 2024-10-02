Соглашение о неразглашении коммерческой тайны

Не вся информация может иметь открытый доступ. В ряде случаев необходима защита данных, во избежание серьезных последствий. Утечка некоторых сведений способна нанести существенный, и даже необратимый вред. Для снижения рисков в подобных случаях используется соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее КИ). О том, что это такое и как это выглядит, мы сегодня расскажем и покажем.

Соглашение о конфиденциальности (о неразглашении информации) с физическим лицом: образец

Скачать образец документа можно здесь.

Соглашение о неразглашении между юридическими лицами: образец

Скачать текст данного соглашения вы можете по ссылке.

Какая информация относится к конфиденциальной

Закон не предусматривает четкого закрытого перечня такой информации. Поэтому он является открытым. Фактически это могут быть абсолютно любые сведения, к которым ограничен доступ. То есть это данные, которые запрещено разглашать при отсутствии согласия их правообладателя.

Однако во многих случаях законодательство все же контролирует сферы защиты информации. Такой порядок регулируется различными законами и иными правовыми актами. Например:

В некоторых случаях защита той или иной тайны, может фигурировать в отдельных положениях закона. То есть, когда упоминание о ней есть только в отдельной статье, или пункте статьи. Примеры подобных положений:

Причем это не всегда должно называться именно тайной. Так, защита персональных данных это тоже ограничение доступа, но называется это по-другому.

Несмотря на то, что КИ весьма широкое понятие, его можно поделить на основные категории. В частности:

Коммерческая тайна (далее КТ);

Персональные данные;

Служебная тайна;

Профессиональная;

Государственная.

Коммерческая тайна

Про режим коммерческой тайны мы расскажем отдельно в следующем разделе. А сейчас кратко расскажем про другие категории конфиденциальной информации.

Персональные данные

Точного перечня таких данных закон не содержит. Фактически это может быть любая информация о физических лицах (гражданах). В частности:

ФИО;

Пол;

Возраст;

Образование;

Контактные данные;

Семейное положение;

Финансовое положение;

Иное.

Регулируется данная область законом о персональных данных (закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

О том, что такие данные конфиденциальные говорится в ст. 7 закона. Любой оператор (тот, кто обрабатывает ПД) обязан принимать меры по их защите.

Служебная тайна

В этой ситуации доступ ограничивает государственными органами. Делается это в соответствии с ГК иными ФЗ. В данном случае, имеются в виду сведения, которые стали известны в силу исполнения служебных обязанностей.

Есть две категории таких сведений:

Запрещенные законодательством (тайна следствия, налоговая тайна и прочее);

Служебная информация. Подразумевает служебную необходимость.

Основанием является решение уполномоченного должностного лица.

Обращение с такой информацией имеет особый порядок. Он регулируется постановлением Правительства от 03.11.1994 № 1233. На документах такого рода ставится гриф «для служебного пользования».

Субъекты при этом могут принимать свои нормативные акты, регулирующие подобный порядок.

Нарушения в данном случае имеют несколько последствий, включая уголовную ответственность. Некоторая информация не может быть служебной тайной. Это следует из нормы ч. 4 ст. 8 закона об информации, п. 1.3 Положения.

Профессиональная тайна

Эта та КИ, которая стала известной лицу в силу исполнения профессиональных обязанностей. В этом случае во внимание берутся не только граждане, но и организации.

Ниже приведем несколько случаев:

Государственная тайна

Это информацию, которая находится под защитой государства.

Распространение такой КИ способно нанести ущерб безопасности РФ. Порядок регулирует закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

Есть некоторые исключения, которые не могут быть отнесены к гостайне и засекречиванию. Они прописаны в статье 7 данного закона. В частности это данные:

О привилегиях (компенсациях и прочее), которые государство предоставляет гражданам, предприятиям и прочим лицам;

О фактах нарушения законности органами гос власти их должностными лицами.

Законодательство предусматривает ответственность за разглашение гостайны. Это следует из статьи 26 соответствующего закона.

Каждая из этих категорий регулируется отдельными положениями законодательства. Однако сегодня нас интересует именно коммерческая тайна. Подробности далее.

Режим коммерческой тайны: цель введения

Коммерческая тайна это один из режимов КИ. Благодаря ему, обладатель такой информации может:

Увеличить доход;

Избежать лишних расходов;

Сохранить рыночное положение;

Воспользоваться другой коммерческой выгодой.

Все это следует из статьи 3 ФЗ № 98 «О коммерческой тайне». За нарушение данного закона возможно привлечение:

Введение этого режима нужно бизнесу. В частности чтобы защитить информацию компании, которая имеет коммерческую ценность. Это могут быть данные об организации производства, способах деятельности и прочее.

Какие именно сведения включать в КТ их обладатель решает самостоятельно. Но при этом нужно учитывать, что ряд данных не могут туда входить в принципе. Так, в статье 5 ФЗ № 98 указывает, что нельзя включать в КТ, например такую информацию:

Учредительные документы компании;

Лиц обладающих доверенностью на действия от имени юрлица;

Численность и состав сотрудников, наличие вакансий, условия и оплата труда;

Задолженность по зарплате и социальным выплатам;

Иное.

Как правило, такие исключения связаны с тем, что некоторые данные обязательно должны быть общедоступными. Если проще, то вся информация, которая не является общей и имеет коммерческую ценность, может быть КТ.

Сведения, обладающие коммерческой ценностью, могут быть такими:

Это те ситуации, когда закон определяет эту информацию как конфиденциальную. При этом она потенциально обладает коммерческой ценностью. Критерии, определяющие, какая информация будет относиться к КТ, указаны в п. 2 ст.3 закона № 98.

В некоторых случаях режим КТ устанавливать нет необходимости. Например, секрет производства (ноу-хау) сам по себе не подлежит разглашению. Но при этом должны быть соблюдены обязательные условия:

У третьих лиц нет свободного доступа к этому секрету;

Обладатель ноу-хау принимает все необходимые меры по защите.

Подробнее об этом говорится в п. 1 ст. 1465 ГК. Несмотря на это, для секрета производства все же рекомендуется устанавливать режим КТ. Это даст больше защиты и поможет наказать виновника в случае нарушения.

Чтобы привлечь виновника, при этом должен быть выполнен ряд действий. Без них шансов будет гораздо меньше. В частности нужно:

Точно определить ту информацию, которая относится к КТ. Сделайте это максимально подробно и полно;

Ограничьте доступ к данным. Нужно четко контролировать, кто, когда и при каких условиях может знакомиться с материалами;

На всех документах и других носителях, должен быть составлен соответствующий гриф;

Составьте подробный локальный акт. Это может быть положение о коммерческой тайне;

Заключите соглашение о неразглашении с соответствующими сотрудниками.

Порядок установления режима коммерческой тайны

Чтобы режим работал и создавал защиту, нужно совершить ряд действий. В частности компании следует придерживаться следующего алгоритма:

1. Убедиться в том, что данные действительно являются КТ. То есть:

они не должны быть общедоступными с точки зрения закона;

иметь коммерческую ценность;

никакие посторонние лица не должны знать об этом. Например, технология производства товара может быть преимуществом среди конкурентов.

Однозначно такая информация имеет ценность, и у нее нет ограничений в законе. Соответственно это может быть коммерческой тайной.

2. Установите перечень таких данных и укажите, в каких документах информация о них находится.

3. Утвердите порядок работы с КТ. То есть нужно прописать, кто именно будет иметь доступ и как использовать. Установите контроль над соблюдением такого порядка. Разработайте специальную инструкцию под себя. Возьмите письменное обязательство по неразглашению с лиц, которые имеют доступ.

4. Назначьте ответственных лиц за контроль доступа.

5. Урегулируйте отношения связанные с КТ в документах. В частности с каждым сотрудником имеющим отношение к делу уточните трудовой договор. Тоже самое сделайте в договорах с партнерами по бизнесу.

6. Создайте условия для защиты и хранения. Если это материальный носитель, то поставьте сейф. Ограничьте доступ к нему третьих лиц. Если это база данных подключите специальное программное обеспечение. Также можно поставить ограничение для посторонних лиц, с помощью пароля и тому подобное. Но учтите, что техническая часть довольно специфичная и здесь понадобится специалист в такой области.

7. Проставьте гриф «коммерческая тайна». Это касается как материальных, так и виртуальных носителей.

Самое ключевое, что необходимо для защиты КИ.

Если хотите максимально обезопасить свои сведения, учитывайте следующее:

Меры защиты должны быть приняты как внутри организации, так и в отношениях с партнерами.

В компании должны быть установлены специальные локальные акты и порядок работы с данными.

Обязательно должны быть ответственные лица.

С каждым лицом имеющим доступ заключите соответствующее соглашение.

Документально фиксируйте факты передачи КИ.

Примите все организационные, правовые и технические действия. Это касается как материальных, так и нематериальных объектов.

Помните, что важна именно информация, а не документ. Защите подлежит именно она, но при этом она может содержаться в документе.

Разработайте подробную инструкцию по работе с КТ.

Необходимые положения можно включить прямо в трудовые договоры.

Меры, которые нужно предпринять для защиты содержатся в ст. 10 ФЗ № 98 «о коммерческой тайне». Если вы не примите их, режим КТ введен просто не будет. Это чревато тем, что ответственное лицо могут не привлечь к ответственности. Пример решения: кассационное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 25.05.2011 по делу № 33-1796.

Не устанавливайте штраф для ответственных лиц. Такой дисциплинарной меры закон не содержит. За это вы можете быть привлечены к ответственности. Это следует из ч. 4 ст. 192 ТК.

Стимулируйте работников, указывая на наказание, которое для них устанавливает законодательство.

Когда нужно заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации

В случаях, когда вы ответственны за разглашение по закону, вы не сможете обойтись без подобного документа. Поскольку для соблюдения законодательства, в числе прочего вам нужно будет создавать такой документ.

Если же утечка может иметь негативные бизнес- последствия, тоже целесообразно заключить соглашение. Например, если в случае доступа третьих лиц вы понесете убытки.

Иначе говоря, документ следует заключать при любых рисках. Начиная от правовых и заканчивая финансовыми. Только так вы сможете доказать свою добросовестность или наоборот заявить требование в суде.

В случае с коммерческой тайной, соглашение может понадобиться уже на стадии переговоров. Поскольку даже на этом этапе контрагент уже может увидеть КИ. Соответственно на более серьезных стадиях сделки, тем более не обойтись без этого документа.

Если вы считаете, что ваши сведения составляют КТ, защитите их с помощью соглашения. Напомню, что вы сами определяете, что к ним относится. Однако это не должно противоречить закону «о коммерческой тайне». Имеются в виду общедоступные сведения, о которых мы рассказывали ранее.

На практике часто защищают такую информацию:

Содержащуюся в договорах с контрагентами (цена, количество и прочее).

Себестоимость товаров.

Проведенные исследования.

Протоколы совещаний.

Проекты, связанные с планированием бизнеса.

Иное, не противоречащее закону.

Виды соглашений о неразглашении онфиденциальной информации

Соглашения обычно бывают двух видов:

Взаимное.

Одностороннее.

Взаимное подразумевает раскрытие информации обеими сторонами. В тоже время эти стороны принимают КИ друг друга. То есть, оба лица несут ответственность за неправомерное распространение.

По одностороннему соглашению сведения раскрывает только обладатель КИ. Вторая же сторона является только принимающей. То есть она и несет ответственность.

Срок действия соглашения о неразглашении

Законодательство не регулирует порядок определения срока действия. То есть устанавливать его вообще не обязательно. Если определить его все-таки нужно, то вы вправе действовать так, как посчитаете нужным.

Варианты определения срока (ст. 190 ГК):

Наступление какого-либо события . То есть срок прекращается в момент, когда событие имеет место быть.

Точная календарная дата . Просто устанавливайте конкретный день, когда документ перестанет действовать.

Период времени. Определяется конкретный временной промежуток в течение, которого договор имеет силу. Начало также можно брать от наступления события. К примеру, 2 года после окончания срока действия договора поставки.

Важно! Рекомендуется также указывать конкретный срок, в течение которого принимающая сторона обязуется охранять информацию. Отсутствие такого срока может привести к дальнейшим спорам между сторонами относительно момента разглашения. Это связано с применением нормы п. 3 ст. 425 ГК.

Как составить NDA

Во-первых, разберемся с терминологией.

NDA расшифровывается как non-disclosure agreement. В переводе это и есть «соглашение о неразглашении».

В данном случае следует руководствоваться общими нормами Гражданского кодекса. Поскольку отдельными положениями порядок содержания данного документа не регламентируется.

Для того чтобы корректно создать документ следует придерживаться следующего порядка:

1. Составляйте его в письменной форме. Это следует из положений пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК;

2. Обязательно согласуйте предмет. Это самое важное положение договора. Также помните, что при отсутствии согласия по всем существенным условиям, документ будет считаться незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК). В предмет включите:

перечень конфиденциальных данных. Рекомендуется сделать это подробно насколько это возможно. Также можно ссылаться на документы, в которых такие данные содержатся. Это может быть положение о КТ и так далее;

обязанность принимающей стороны обеспечить конфиденциальность полученных данных.

3. Пропишите порядок передачи и использования КИ. В частности укажите:

каким образом сведения передаются контрагенту. Пропишите, как будет фиксироваться факт такой передачи (акт приема-передачи и прочее);

какие лица имеют право передавать КИ. Какой они имеют доступ, и в каком объеме. Укажите все идентификационные данные такие физ лиц (ФИО, должность, телефон и так далее);

установите, как принимающее лицо может использовать полученные данные. То есть, что именно он должен сделать, чтобы защитить такую информацию.

4. Согласуйте срок действия документа. Подробнее о нем мы рассказывали в предыдущем разделе.

Последствия нарушения соглашения о неразглашении

Санкции зависят от двух основных факторов:

Кто совершил преступление.

Объем нарушенных прав.

Из этого будет определено, чем должно регулироваться наказание. Виды ответственности по таким нарушениям следующие:

Гражданско-правовая ответственность;

Дисциплинарная;

Материальная;

Административная;

Уголовная;

Судебные тяжбы и издержки;

Исключение учредителя (акционера) из организации.

Кроме всего прочего, могут быть проблемы с репутацией, деловыми отношениями и так далее.

Рассмотрим пример ответственности работника за разглашение коммерческой тайны.

Нарушения сотрудников следует выделить в отдельную категорию. Поскольку часто это именно те лица, которые имеют непосредственный допуск к КИ на основании договора. Некоторым из них наказания не избежать даже при увольнении.

В случае с работником возможны несколько видов ответственности:

Дисциплинарная.

Материальная.

Административная.

Уголовная.

Расскажем о них подробнее.

Дисциплинарная ответственность

В этом случае сотрудника можно привлечь только при отсутствии в его действиях состава преступления. Это указано в ч. 2 ст. 14 закона о КТ.

Если это так, у вас есть несколько вариантов действий (ч. 1 ст. 22, ч. 1, 3 ст. 192 ТК):

Объявить замечание.

Объявить выговор.

Уволить работника.

Разглашение в данном случае считается однократным грубым нарушением. Если вы решите уволить сотрудника, то делайте это на основании пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК.

Материальная ответственность

Если лицом была разглашена КИ, с него можно взыскать прямой действительный ущерб. Регулирующие нормы: ст. ст. 238, 242, п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК. Есть исключение в отношении несовершеннолетних работников. Для них есть предел в виде среднего месячного заработка (ст. ст. 238, 241, ч. 3 ст. 242 ТК).

Для определения размера ущерба нужно провести проверку. Возьмите также письменное объяснение с нарушителя. Учитывайте при этом положения ст. ст. 246, 247, 248 ТК.

Административная ответственность

Наказание регулируется статьей 13.14. КоАП. Предусмотрены следующие виды санкций:

Административный штраф для граждан в размере от 5 до 10 тыс. руб.

Штраф от 40 до 50 тыс. руб. в отношении должностных лиц или их дисквалификация до 3 лет.

Штраф от 100 до 200 тыс. руб. в отношении организаций.

Для стимулирования ответственного отношения сотрудников, рекомендуется их проинформировать о данном наказании.

Исключением для привлечения наказания по этой статье, является наличие уголовного состава преступления. О котором рассказано ниже.

Уголовная ответственность

Для сотрудников установлено наказание в соответствии с ч.2 ст.183 УК:

Это штраф до миллиона или в размере заработной платы. Также это может быть другой доход за период до 2 лет, с лишением права должности ведения деятельности до 3 лет.

Либо исправительные работы до 2 лет.

Либо принудительные работы до 4 лет.

Либо лишение свободы до 4 лет.

Если ущерб крупный, ответственность наступает согласно ч. 3, 4 ст. 183 УК.

Одного факта нарушения мало. Для того чтобы работника могли привлечь к наказанию, должны быть соблюдены некие условия. В частности: