Что делать работодателю, если пришла повестка на дистанционщика

Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

Электронный реестр

Сейчас тестируется электронный реестр воинского учета. Предполагается, что он полноценно заработает в 2025 году. Повестки будут приходить электроно и иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Порядок учета: общий

Для дистанционного режима труда действует общий порядок ведения воинского учета: необходимо при приеме работника получать те же документы, заполнять карточку по форме 10 и т. д.

Особенности ознакомления дистанционщика с документами есть, они прописаны в ст. 312.3 ТК. Но и они вполне «классические»: устанавливают возможность обмена документами в цифровой форме, с использованием усиленной КЭП.

Поскольку КЭП есть не у всех трудящихся, на практике более распространено закрепление в локальных нормативных актах (ЛНА) иного порядка уведомления, с использованием элементов традиционного и цифрового оборота.

Оптимальным представляется первичное ознакомление посредством электронных средств связи, – проще говоря, письмо из военкомата плюс скан повестки переправляются на e-mail работника, который указан, как личный, в трудовом договоре с ним, – далее оригиналы отправляются обычной почтой.

Еще раз напомним: все отправки должны быть зафиксированы для того, чтобы подтвердить совершение всех необходимых, юридически значимых действий.

Дистанционщик пропал

Мало кто отказывается от получения повестки напрямую, в большинстве случаев призывник просто пропадает. В таком случае нужно сделать все, чтобы не возникло претензий к организации, а именно:

принять повестку;

зафиксировать дату и время приема;

перенаправить документ дистанционщику в порядке, установленном в трудовом договоре с ним и ЛНА;

зафиксировать дату и время отправки,

чтобы в любой момент подтвердить именно свою добросовестность и избежать штрафов.

В заключение – несколько слов о «релокантах». Поскольку дистанционная работа по трудовому договору за пределами России законодательством не предусмотрена (см. разъяснение московской ГИТ от 14.05.2021 № 77/7-13019-21-ОБ/10-17963-ОБ/18-1356), отношения с такими лицами оформляются как оказание услуг по договору гражданско-правового характера. То есть воинский учет исполнителей по ГПХ компания вести не обязана.

Дистанционщик, с которым у вас трудовой договор, может просто уехать из страны и не уведомить об этом. Чтобы избежать претензий к фирме, достаточно будет представить подтверждение того, что вы аккуратно принимаете уведомления и повестки и переправляете дистанционному сотруднику, то есть ведете воинский учет, как того требует законодательство и как закреплено в ЛНА.