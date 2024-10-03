Как ИП на патенте выдать покупателю документ об оказании услуги + образец квитанции

Если ИП на ПСН оказывает образовательные онлайн-услуги и вправе не применять ККТ, он должен выдавать клиентам документ, который будет подтверждать оказание услуги. Рассказываем, как это правильно сделать.

Согласно письму ФНС от 23.03.2023 № АБ-19-20/84@ ИП на ПСН, который оказывает услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых, вправе не применять ККТ при условии выдачи клиенту документа, подтверждающего факт расчета.

Формат закрывающего документа ИП вправе разработать самостоятельно. Однако в нем должны присутствовать несколько обязательных реквизитов:

наименование документа;

порядковый номер;

дата, время и адрес расчета, при интернет-торговле — адрес сайта пользователя;

применяемая система налогообложения;

наименование организации или ФИО ИП;

ИНН налогоплательщика пользователя;

признак расчета: возврат, приход, возврат прихода, расход, возврат расхода;

сумма расчета с указанием НДС;

форма расчета — наличные или безналичный расчет;

должность и фамилия лица, которое осуществило расчеты; Такая квитанция может выглядеть так:

Также в документе ИП может указать основание для неприменения ККТ.