Как ИП на патенте выдать покупателю документ об оказании услуги + образец квитанции

Согласно письму ФНС от 23.03.2023 № АБ-19-20/84@ ИП на ПСН, который оказывает услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых, вправе не применять ККТ при условии выдачи клиенту документа, подтверждающего факт расчета.
Формат закрывающего документа ИП вправе разработать самостоятельно. Однако в нем должны присутствовать несколько обязательных реквизитов:
наименование документа;
порядковый номер;
дата, время и адрес расчета, при интернет-торговле — адрес сайта пользователя;
применяемая система налогообложения;
наименование организации или ФИО ИП;
ИНН налогоплательщика пользователя;
признак расчета: возврат, приход, возврат прихода, расход, возврат расхода;
сумма расчета с указанием НДС;
форма расчета — наличные или безналичный расчет;
должность и фамилия лица, которое осуществило расчеты;
Такая квитанция может выглядеть так:
Также в документе ИП может указать основание для неприменения ККТ.
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