Как получить скидку на тариф страховых взносов

Некоторые компании вправе снизить тариф по страховым взносам, если в прошлом году у них не было страховых случаев со смертельным исходом, а показатели по травматизму менее средних по отрасли. Для этого нужно подать заявление в СФР. Рассказываем, как это сделать.

Ситуация: у компании установлен высокий тариф по страховым взносам от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Можно ли снизить страховые взносы на скидку до 40%, если в прошлом году не было страховых случаев со смертельным исходом и показатели по травматизму меньше средних по отрасли?

В СФР достаточно подать заявление об установлении скидки. Форма этого документа утверждена приказом ФСС от 25.04.2019 № 231. Она не обновлялась.

Компания вправе подать заявление одним из способов:

в электронной форме — через портал «Госуслуги»;

на бумаге — лично в отделении СФР или через МФЦ либо по почте заказным письмом, с описью вложения и уведомлением о вручении.

После получения заявления территориальное отделение СФР направит страхователю свое решение: об отказе в скидке или об ее установлении. Решение принимается не позднее 1 декабря.

СФР направит или вручит решение компании в течение 5 дней с даты принятия решения. А применять скидку можно будет с начала года, на который она установлена.