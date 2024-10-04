В 2025 года снова вырастут тарифы ЖКХ: с какого месяца и кого коснутся изменения

Как вырастут тарифы на ЖКУ в 2025 году
С 1 июля 2025 года индексация составит в среднем 11,9%, что отражено в прогнозе социально-экономического развития страны. Это коснется газа, электроэнергии, воды и отопления. Например, тарифы на газ поднимутся на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.
Важно! Это прогноз по стране в целом. Предельную региональную индексацию на 2025 год определит правительство в ноябре — декабре. В одних регионах или даже отдельных муниципальных районах повышение может оказаться даже выше ожидаемого значения в 11,9%.
Кроме того, прогнозируется, что с 1 июля 2026 года тарифы вырастут на 5,4%, а еще через год — на 4,8%.
Однако это значение наверняка пересмотрят, так как в 2023 Минэкономразвития прогнозировало рост тарифов на 2025 год только на уровне 5,7%. В итоге индексация составит в два раза больше.
Сколько придется платить
Точный размер повышения именно в вашем населенном пункте станет известен позже, когда федеральное правительство утвердит предельные значения, а местные власти согласуют новые тарифы. Приведем пример расчета для среднестатистической российской семьи.
По итогам прошлого года такая семья в среднем платила по 6545 рублей в месяц (это 9,3% от их бюджета). Соответственно, с 1 июля этого года эта же семья платит уже по 7186,41 рубля (индекс этого года — 9,8%). То есть если индексацию в 11,9% в итоге примут, то с 1 июля 2025 года среднестатистическая российская семья будет платить уже по 8041,59 рубля.
В 2024 году тарифы также выросли с 1 июля. Средний размер повышения по стране — 9,8%. Однако в некоторых регионах средний размер платежек — кратно выше. В городах Рязанской, Калужской и Тюменской областей сумма платежей увеличилась в 1,5–2 раза.
В этом году только в одном регионе не было индексации — в Санкт-Петербурге. Там тарифы не меняются с 1 декабря 2022 года.
Почему поднимаются тарифы на коммунальные услуги
Основная причина повышения тарифов на ЖКУ — это рост стоимости топливно-энергетических ресурсов, таких как газ и электроэнергия.
Эти изменения напрямую связаны с инфляцией и другими макроэкономическими факторами, включая затраты на ресурсы, оборудование и оплату труда работников.
Государство регулирует индексацию тарифов, устанавливая допустимые пределы роста, которые могут варьироваться в зависимости от региона.
Благодаря запланированной индексации на следующий год и на плановые 2026–2027 годы ресурсоснабжающие организации получат дополнительные 1,5% к выручке, которые потратят на модернизацию сетей.
В начале года Минстрой отчитывался, что средний износ коммунальной инфраструктуры достигает 40%, а в некоторых регионах — 80%.
Как часто могут меняться тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Что касается частоты изменений, федеральное законодательство ограничивает возможность пересмотра тарифов: повышение может происходить не чаще одного раза в год.
Некоторые тарифы вырастут еще раньше
Ряд тарифов регулируются не федеральным правительством, а местными властями или управляющими компаниями. Традиционно с 1 января повышается плата за:
Капремонт. Размер взносов пересматривают ежегодно. В некоторых регионах уже начали анонсировать повышение. Например, в Ставропольском крае взносы за капремонт вырастут до 17,17 рубля (в 2024 году — 10,63 рубля) за квадратный метр в доме без лифта. А в Удмуртии — до 11,10 рубля за квадратный метр, тогда как действующий тариф — 9,4 рубля.
Текущее содержание дома. С 1 января УК предлагает повысить тариф по собственным расчетам. Если большинство собственников против такой индексации, то повышение все равно будет, но на размер, который предложат городские или районные власти. В прошлом году в Москве этот платеж увеличился на 11% для всех типов домов.
Прочие услуги. Это, например, обслуживание шлагбаумов, домофонов, а также оплата работы консьержа или охраны. Повышение зависит от договора, который подписан между собственниками и обслуживающей организацией. Если ежегодная индексация предусмотрена, то и платеж повысится.
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