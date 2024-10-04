В 2025 года снова вырастут тарифы ЖКХ: с какого месяца и кого коснутся изменения

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году вновь увеличатся. Это отражено в прогнозе социально-экономического развития России. Повышение коснется всех коммунальных услуг. Рассказываем, насколько вырастут платежи и в какие сроки.

Как вырастут тарифы на ЖКУ в 2025 году

С 1 июля 2025 года индексация составит в среднем 11,9%, что отражено в прогнозе социально-экономического развития страны. Это коснется газа, электроэнергии, воды и отопления. Например, тарифы на газ поднимутся на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.

Важно! Это прогноз по стране в целом. Предельную региональную индексацию на 2025 год определит правительство в ноябре — декабре. В одних регионах или даже отдельных муниципальных районах повышение может оказаться даже выше ожидаемого значения в 11,9%.

Кроме того, прогнозируется, что с 1 июля 2026 года тарифы вырастут на 5,4%, а еще через год — на 4,8%.

Однако это значение наверняка пересмотрят, так как в 2023 Минэкономразвития прогнозировало рост тарифов на 2025 год только на уровне 5,7%. В итоге индексация составит в два раза больше.

Сколько придется платить

Точный размер повышения именно в вашем населенном пункте станет известен позже, когда федеральное правительство утвердит предельные значения, а местные власти согласуют новые тарифы. Приведем пример расчета для среднестатистической российской семьи.

По итогам прошлого года такая семья в среднем платила по 6545 рублей в месяц (это 9,3% от их бюджета). Соответственно, с 1 июля этого года эта же семья платит уже по 7186,41 рубля (индекс этого года — 9,8%). То есть если индексацию в 11,9% в итоге примут, то с 1 июля 2025 года среднестатистическая российская семья будет платить уже по 8041,59 рубля.

В 2024 году тарифы также выросли с 1 июля. Средний размер повышения по стране — 9,8%. Однако в некоторых регионах средний размер платежек — кратно выше. В городах Рязанской, Калужской и Тюменской областей сумма платежей увеличилась в 1,5–2 раза.

В этом году только в одном регионе не было индексации — в Санкт-Петербурге. Там тарифы не меняются с 1 декабря 2022 года.

Почему поднимаются тарифы на коммунальные услуги

Основная причина повышения тарифов на ЖКУ — это рост стоимости топливно-энергетических ресурсов, таких как газ и электроэнергия.

Эти изменения напрямую связаны с инфляцией и другими макроэкономическими факторами, включая затраты на ресурсы, оборудование и оплату труда работников.

Государство регулирует индексацию тарифов, устанавливая допустимые пределы роста, которые могут варьироваться в зависимости от региона.

Благодаря запланированной индексации на следующий год и на плановые 2026–2027 годы ресурсоснабжающие организации получат дополнительные 1,5% к выручке, которые потратят на модернизацию сетей.

В начале года Минстрой отчитывался, что средний износ коммунальной инфраструктуры достигает 40%, а в некоторых регионах — 80%.

Как часто могут меняться тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Что касается частоты изменений, федеральное законодательство ограничивает возможность пересмотра тарифов: повышение может происходить не чаще одного раза в год.

Некоторые тарифы вырастут еще раньше

Ряд тарифов регулируются не федеральным правительством, а местными властями или управляющими компаниями. Традиционно с 1 января повышается плата за: