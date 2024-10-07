Цифра дня. Про ЕНП

Число ошибочных налоговых платежей в РФ благодаря внедрению в 2023 году единого налогового счета сократилось в 30 раз. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава ФНС Даниил Егоров.

По его мнению, введение единого налогового счета стало одной из самых масштабных реформ налоговой системы за последние годы. На сегодняшний день это «полноценно функционирующий институт», который существенно упрощает порядок уплаты налогов. Учет платежей проходит в течение 15 минут вместо 3-5 дней.