01 «Основные средства»

По дебету счёта 01 отражается первоначальная стоимость поступивших основных средств. Как правило, при этом делается проводка Дт 01 Кт 08. Но бывают и другие варианты. Например, если основные средства поступают как вклад учредителей в уставный капитал, это может сопровождаться проводкой Дт 01 Кт 80. О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь. Если основные средства дооцениваются, сумма дооценки тоже относится в дебет счёта 01: Дт 01 Кт 83. Почему при этом кредитуется счёт учёта добавочного капитала можно почитать здесь.

С кредита счёта 01 списывается остаточная стоимость основных средств при выбытии: продаже, дарении, утрате, частичной или окончательной ликвидации. Технически это делается так. Сначала списывается накопленная амортизация: Дт 02 Кт 01. Затем, если часть первоначальной стоимости не самортизирована, она относится, как правило, на прочие расходы: Дт 91 Кт 01. Могут быть и другие варианты списания этой суммы. Например, при выявлении недостачи основных средств – Дт 94 Кт 01, а при передаче в счёт вклада в уставный капитал другой компании – Дт 76 Кт 01.

Внутри синтетического счета 01 организуется аналитика по субсчетам и субконто. Субсчета обычно открываются по видам основных средств, субконто – по конкретным инвентарным объектам.