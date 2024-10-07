01 «Основные средства»

Зачем нужен счёт 01
Счёт 01, как логично следует из его названия, предназначен для учёта основных средств. Это основной активный счет, т.е. его сальдо лежит в основе одноименной статьи актива бухгалтерского баланса и представляет собой первоначальную или переоценённую стоимость основных средств компании. При составлении баланса из него вычитают сальдо счета 02 – накопленную амортизацию, доводя оценку основных средств до балансовой (остаточной) стоимости.
Как работает счёт 01
По дебету счёта 01 отражается первоначальная стоимость поступивших основных средств. Как правило, при этом делается проводка Дт 01 Кт 08. Но бывают и другие варианты. Например, если основные средства поступают как вклад учредителей в уставный капитал, это может сопровождаться проводкой Дт 01 Кт 80. О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь. Если основные средства дооцениваются, сумма дооценки тоже относится в дебет счёта 01: Дт 01 Кт 83. Почему при этом кредитуется счёт учёта добавочного капитала можно почитать здесь.
С кредита счёта 01 списывается остаточная стоимость основных средств при выбытии: продаже, дарении, утрате, частичной или окончательной ликвидации. Технически это делается так. Сначала списывается накопленная амортизация: Дт 02 Кт 01. Затем, если часть первоначальной стоимости не самортизирована, она относится, как правило, на прочие расходы: Дт 91 Кт 01. Могут быть и другие варианты списания этой суммы. Например, при выявлении недостачи основных средств – Дт 94 Кт 01, а при передаче в счёт вклада в уставный капитал другой компании – Дт 76 Кт 01.
Внутри синтетического счета 01 организуется аналитика по субсчетам и субконто. Субсчета обычно открываются по видам основных средств, субконто – по конкретным инвентарным объектам.
Что можно увидеть из оборотки по счёту 01
Оборотно-сальдовая ведомость может составляться не только по синтетическим счетам, но и по аналитике конкретного счёта. Вот как перевести показатели оборотки по счёту 01.
Сальдо – первоначальная или восстановительная стоимость основных средств компании на начало и конец периода.
Оборот по дебету – увеличение первоначальной или переоценённой стоимости за период. Если не было дооценок – это стоимость вновь поступивших основных средств и модернизаций старых.
Оборот по кредиту – остаточная стоимость выбывших основных средств. Если проводилась уценка, то здесь же сидит уменьшение первоначальной или переоценённой стоимости по её результатам.
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