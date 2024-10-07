Что такое оборотно-сальдовая ведомость

Сальдо по счетам в оборотке по сути представляют из себя суммы по статьям баланса, только написанные бухгалтерским языком. Поэтому умение читать с оборотки — обязательный навык главбуха.

Оборотно-сальдовая ведомость состоит из трех пар колонок для каждого счета, независимо от того, имел он в течение месяца обороты или нет.

Сальдо начальное по дебету и кредиту. Обороты по дебету и кредиту. Сальдо конечное по дебету и кредиту.

В отличие от шахматки, сумма по каждой проводке в оборотке разносится на оба корреспондирующих счета. При составлении оборотки для итоговых сумм по всем счетам в нижней строке должны выполняться три пары равенств.

Сальдо на начало месяца по дебету равно сальдо на начало месяца по кредиту. Сумма всех оборотов за месяц по дебету равна сумме всех оборотов за месяц по кредиту. Сальдо на конец месяца по дебету равно сальдо на конец месяца по кредиту.

Это следствие капитального уравнения и двойной записи: любой актив появился за счет какого-то пассива, а каждый факт хозяйственной жизни изменяет оценку двух объектов учета, отражаясь по дебету одного и кредиту другого счета.

Пример. На начало марта 2021 г. ООО «Рога и копыта» имело следующие активы и пассивы: - незавершенное производство (сальдо по дебету счета 20 «Основное производство») — 70 руб.; - денежные средства на расчетном счете (сальдо по дебету счета 51 «Расчетные счета») — 90 руб.; - уставный капитал (сальдо по кредиту счета 80 «Уставный капитал») — 100 руб.; - нераспределенная прибыль (сальдо по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») — 60 руб.